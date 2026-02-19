ที่มา “บักเซียงมันตายแล้ว” วลีฮิต จากหนังดัง จน “ต้องเต สัปเหร่อ” ต้องกระโดดร่วมวง
สรุปที่มาวลีฮิต “บักเซียงมันตายแล้ว” คืออะไร ไวรัลดังใน TikTok ที่แท้มาจากหนัง “คนไฟบิน” ปี 49 ก่อนถูกปัดฝุ่นใหม่โดย “บักต่วน” จนนักแสดงตัวจริงต้องมาร่วมเล่น
กระแสไวรัลในโลกโซเชียลมีเดีย TikTok ตอนนี้เต็มไปด้วยคลิปวิดีโอที่ผู้ใช้งานต่างพากันคัฟเวอร์เสียงตะโกนดุดันว่า “บักเซียงมันตายแล้ว!” จนกลายเป็นวลีติดปากที่วัยรุ่นนำไปใช้เล่นกันอย่างแพร่หลาย จนคนจำนวนมากสงสัยว่า “บักเซียง” คือใคร
จุดเริ่มต้นของความฮิต บังเซียงตายแล้ว เกิดจากคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อ “บักต่วน” ได้ทำคลิปวิดีโอแนวตลกขบขัน ด้วยการเดินเข้าไปตะโกนใส่คนตกปลาด้วยน้ำเสียงขึงขังจริงจัง กลางบรรยากาศเงียบสงบ จนคนที่ถูกตะโกนใส่งุนงง
ความตลกแบบสถานการณ์จำลองหรือซิทคอมนี้ถูกใจชาวเน็ต จนมีการนำแผ่นเสียงไปทำคอนเทนต์ต่อยอดกันเป็นจำนวนมาก
เข้าใจผิด บักเซียงมันตายแล้ว มาจากหนังสัปเหร่อ
หลายคนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าประโยคนี้มีที่มาจากภาพยนตร์ในจักรวาลไทบ้าน เรื่องสัปเหร่อ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ต้นฉบับดั้งเดิมมาจากบทภาพยนตร์แอ็กชันย้อนยุคเรื่อง “คนไฟบิน” ออกฉายเมื่อปี พ.ศ. 2549 นำแสดงโดย เดี่ยว ชูพงษ์
ในเรื่องมีฉากที่ตัวละครตะโกนประโยคนี้ด้วยอารมณ์ดุเดือด ทำให้กลายเป็นบทพูดที่น่าจดจำของแฟนหนังในยุคนั้น ก่อนจะถูกนำมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งในปี 2569
กระแสความนิยมพุ่งสูงขึ้นเมื่อ “ต้องเต ธิติ” ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อ ได้ชักชวน “ตาต้า ชาติชาย ชินศรี” นักแสดงผู้รับบท “บักเซียง” หรือ “เซียง” จากจักรวาลไทบ้าน เดอะซีรีส์ มาร่วมเล่นไวรัลนี้ด้วย
การที่ตัวละครที่มีชื่อพ้องกับประโยคฮิตมาร่วมลิปซิงค์ ยิ่งสร้างความสนุกสนานให้แก่แฟนคลับ เนื่องจากในเนื้อเรื่องสัปเหร่อ ตัวละครเซียงมีชะตากรรมที่เกี่ยวข้องกับความตายและการถอดจิต ทำให้ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นหยอกล้อถึงสถานะของตัวละครกันอย่างคึกคัก
เจ้าของคลิปต้นเรื่องอย่าง “บักต่วน” ออกมาเปิดเผยถึงเบื้องหลังว่า ทำคลิปนี้ขึ้นเพราะต้องการความเท่และสนุกสนานเท่านั้น ไม่ได้คาดคิดว่าจะได้รับความนิยมสูงขนาดนี้ พร้อมทั้งทิ้งท้ายให้ผู้ติดตามรอลุ้นคอนเทนต์ถัดไปว่า จะออกตามหาบุคคลปริศนาชื่อ “บักดอน” ต่อ ซึ่งอาจกลายเป็นกระแสไวรัลใหม่ในอนาคต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: