ข่าวการเมือง

กกต.ชุ่ย ชาวเน็ตแฉใบนับคะแนนเลือกตั้งนครปฐม เขต 1 รวมตัวเลขผิด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 10:39 น.| อัปเดต: 19 ก.พ. 2569 10:39 น.
63

ประชาชนพบพิรุธ เอกสารประกาศผล สส. อย่างเป็นทางการ พื้นที่เขต 1 อำเภอสามพราน จ.นครปฐม หลังพบยอดรวมผู้สมัครไม่ตรงกับบัตรดี ตั้งคำถามถึงมาตรฐานการตรวจสอบก่อนนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์

เฟซบุ๊ก เพจ เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานข่าวเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 เกี่ยวกับการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่ออย่างเป็นทางการ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลครบทั้ง 400 เขตแล้ว ประชาชนพบความผิดปกติในเอกสารใบนับคะแนนของพื้นที่จังหวัดนครปฐม

ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Wararuth Chairojananphong โพสต์ข้อความและภาพเอกสารใบนับคะแนนในพื้นที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เขต 1 ผู้โพสต์ระบุว่าเอกสารแผ่นแรกมีตัวเลขผิดพลาดอย่างชัดเจน ยอดรวมคะแนนของผู้สมัครจากทุกพรรคการเมืองรวมกันได้ 401 คะแนน แต่เจ้าหน้าที่กรอกตัวเลขยอดรวมคะแนนเป็น 452 คะแนน

ประชาชนพบพิรุธ เอกสารประกาศผล สส. อย่างเป็นทางการ พื้นที่เขต 1 อำเภอสามพราน จ.นครปฐม หลังพบยอดรวมผู้สมัครไม่ตรงกับบัตรดี
Wararuth Chairojananphong

ผู้โพสต์อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมว่า กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนำยอดผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดจำนวน 452 คน มากอกเป็นคะแนนรวม ตัวเลขคะแนนรวมที่ถูกต้องควรเป็น 401 คะแนน ยอด 452 คะแนนนี้เป็นการนำผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนจำนวน 31 คนไปนับรวมเป็นบัตรดีด้วย การคำนวณแบบนี้ทำให้ข้อมูลผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงทั้งหมด

เหตุการณ์นี้ทำให้ประชาชนจำนวนมากสงสัยกระบวนการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่นำเอกสารที่มีตัวเลขผิดพลาดชัดเจนมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ทางการได้อย่างไร ประชาชนต้องการคำตอบว่าหน่วยงานได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำมาประกาศให้ประชาชนรับทราบหรือไม่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตั้งคำถามถึงมาตรฐานการตรวจสอบก่อนนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
Wararuth Chairojananphong

(หมายเหตุ: ข้อมูลอ้างอิงจากเพจเฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้ ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569)

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ประวัติ จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ถึงแก่อนิจกรรมวัย 76 ปี

19 นาที ที่แล้ว
เด็กนักเรียนเขมร โชว์มือถือสุดหรูยกห้อง ชาวเน็ตแซวสนั่น สภาพห้องเรียนสวนทางสุดๆ ข่าว

เด็กเขมร โชว์มือถือสุดหรูยกห้อง ชาวเน็ตแซวสนั่น สภาพห้องเรียนสวนทางสุดๆ

28 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บฟู้ด เปิด 5 เทรนด์อาหารสุดปังที่ได้ไปต่อในปี 2026

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกฯ รวย 118 ล้าน ไร้หนี้สิน

49 นาที ที่แล้ว
ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา ตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวนำตัวส่งรพ. บันเทิง

ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา มีอาการตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวเร่งนำตัวส่งรพ.

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” ขอโทษปม “ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม” เข้าคุกคดีข่มขืน ทบทวนกระบวนการสรรหา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สมาคมฟุตบอลฯ อนุมัติเป่าหยุดเกมชั่วคราว ให้นักเตะมุสลิมพัก ละศีลอด ช่วงรอมฎอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตอาการ จา พนม หลังผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง ระยะ 3 ล่าสุดหน้าตาสดใส-แข็งแรงขึ้น บันเทิง

อัปเดตอาการ จา พนม หลังผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง ระยะ 3 ล่าสุดหน้าตาสดใส-แข็งแรงขึ้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ! สาวทำคอนเทนต์สุดพิเรนทร์ ยัดแมวใส่ช่องฟรีซ-ถ่มน้ำลายใส่ ล่าสุดลบคลิปหนี ข่าว

รับไม่ได้! สาวทำคอนเทนต์ สุดพิเรนทร์ ยัดแมวใส่ช่องฟรีซ แถมบีบคอ-ถ่มน้ำลายใส่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! “ยุนซอกยอล” อดีต ปธน. ถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต ผิดข้อหากบฏ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เผยพฤติการณ์ “ธีระวัฒน์” ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม เจอคุก 2 ปี คดีข่มขืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ อธิบายสาเหตุสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต ข่าว

เพจดัง เผยสาเหตุ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จ่ายเงินไม่ครบตามเป้า จากยอด 3 แสน ได้มาแค่ 5 หมื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

ซูซี่ สภาภรณ์ สละตำแหน่ง มิสแกรนด์ตาก 2026 MGI ดัน แพรว วราภรณ์ รอง 1 รับตำแหน่งแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนขับไล่ผู้โดยสารลงรถกลางทาง เพราะขอยืมสายชาร์จ ข่าว

เสียงแตก คนขับไล่ลูกค้าลงรถ ปมยืมสายชาร์จ ปะทะเดือด ลามกระชากแมสก์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวช็อก! เจอซองปริศนา ในกางเกงแฟนหนุ่ม ชาวเน็ตแห่สืบ ก่อนฝ่ายชายงัดคำแก้ตัวสุดอึ้ง ข่าว

สาวช็อก! วอนชาวเน็ตช่วยสืบ หลังพบซองปริศนา ซุกกางเกงแฟน ก่อนงัดข้ออ้างสุดอึ้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตแห่แซว Amazing Thailand นึกว่ายักษ์ โปสเตอร์ “ลิซ่า” แขนพาดภูเขา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณอาร์ต เชียงราย นักเล่าเรื่องหลอนชื่อดังออกมารับผิดชอบความรู้สึกคนฟัง ข่าว

อาร์ต เชียงราย ชี้แจงดราม่า ห้องคลอด ประกาศเลิกเล่าผี เดอะ โกสท์เรดิโอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ไทยสร้างไทย-ทางเลือกใหม่” ซบรัฐบาล รวมแล้วตอนนี้ 286 เสียง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กอ.รมน. ย้ำ Laser ID ห้ามไม่ให้ใครรู้ แนะไม่ควรส่งให้ผู้อื่นหากไม่มีเหตุจำเป็น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบวี่ อัฐมา เผยแม่คือเจ้ากรรมนายเวร เคยทำให้เป็นทุกข์ แก้กรรมด้วยวิปัสสนาแบ่งบุญให้ บันเทิง

โบวี่ อัฐมา เผยแม่คือเจ้ากรรมนายเวร เคยทำให้เป็นทุกข์ แก้กรรมด้วยวิปัสสนาแบ่งบุญให้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที่มา “บักเซียงมันตายแล้ว” วลีฮิต จากหนังดัง จน “ต้องเต สัปเหร่อ” ต้องกระโดดร่วมวง ข่าว

ที่มา “บักเซียงมันตายแล้ว” วลีฮิต จากหนังดัง จน “ต้องเต สัปเหร่อ” ต้องกระโดดร่วมวง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดข้อหา บอสแซม-บอสมิน หลังอัยการสูงสุดชี้ขาด สั่งฟ้องคดีดิไอคอน ข่าว

เปิดข้อหา บอสแซม-บอสมิน หลังอัยการสูงสุดชี้ขาด สั่งฟ้องคดีดิไอคอน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนิง ปณิตา ถูกคนอ้างว่าสนิท วอนอย่างหลงเชื่อ บันเทิง

หนิง ปณิตา เตือนคนอ้างชื่อ อวดว่าสนิทกัน ด่าคนอื่น ลั่น รู้ความจริงหมดแค่ไม่พูด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เสธ.ทหารบก ไม่กังวล “ฮุน มาเนต” กล่าวหาไทย ให้ กต. ตอบโต้ตามกระบวนการ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรงพระสิริโฉม พระราชินี ฉลองพระองค์เซ็ตสูทผ้าไหมไทยสีดำเรียบหรู เสด็จฯ เยือนอิตาลี แฟชั่นและความงาม

ทรงพระสิริโฉม พระราชินี ฉลองพระองค์เซ็ตสูทผ้าไหมไทยสีดำเรียบหรู เสด็จฯ เยือนอิตาลี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ก.พ. 2569 10:39 น.| อัปเดต: 19 ก.พ. 2569 10:39 น.
63
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ถึงแก่อนิจกรรมวัย 76 ปี

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
เด็กนักเรียนเขมร โชว์มือถือสุดหรูยกห้อง ชาวเน็ตแซวสนั่น สภาพห้องเรียนสวนทางสุดๆ

เด็กเขมร โชว์มือถือสุดหรูยกห้อง ชาวเน็ตแซวสนั่น สภาพห้องเรียนสวนทางสุดๆ

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569

แกร็บฟู้ด เปิด 5 เทรนด์อาหารสุดปังที่ได้ไปต่อในปี 2026

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา ตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวนำตัวส่งรพ.

ด่วน! เด๋อ ดอกสะเดา มีอาการตัวเกร็ง-ตาค้าง ลูกสาวเร่งนำตัวส่งรพ.

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button