กกต.ชุ่ย ชาวเน็ตแฉใบนับคะแนนเลือกตั้งนครปฐม เขต 1 รวมตัวเลขผิด
ประชาชนพบพิรุธ เอกสารประกาศผล สส. อย่างเป็นทางการ พื้นที่เขต 1 อำเภอสามพราน จ.นครปฐม หลังพบยอดรวมผู้สมัครไม่ตรงกับบัตรดี ตั้งคำถามถึงมาตรฐานการตรวจสอบก่อนนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
เฟซบุ๊ก เพจ เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานข่าวเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 เกี่ยวกับการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่ออย่างเป็นทางการ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลครบทั้ง 400 เขตแล้ว ประชาชนพบความผิดปกติในเอกสารใบนับคะแนนของพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Wararuth Chairojananphong โพสต์ข้อความและภาพเอกสารใบนับคะแนนในพื้นที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เขต 1 ผู้โพสต์ระบุว่าเอกสารแผ่นแรกมีตัวเลขผิดพลาดอย่างชัดเจน ยอดรวมคะแนนของผู้สมัครจากทุกพรรคการเมืองรวมกันได้ 401 คะแนน แต่เจ้าหน้าที่กรอกตัวเลขยอดรวมคะแนนเป็น 452 คะแนน
ผู้โพสต์อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมว่า กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนำยอดผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดจำนวน 452 คน มากอกเป็นคะแนนรวม ตัวเลขคะแนนรวมที่ถูกต้องควรเป็น 401 คะแนน ยอด 452 คะแนนนี้เป็นการนำผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนจำนวน 31 คนไปนับรวมเป็นบัตรดีด้วย การคำนวณแบบนี้ทำให้ข้อมูลผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงทั้งหมด
เหตุการณ์นี้ทำให้ประชาชนจำนวนมากสงสัยกระบวนการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่นำเอกสารที่มีตัวเลขผิดพลาดชัดเจนมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ทางการได้อย่างไร ประชาชนต้องการคำตอบว่าหน่วยงานได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำมาประกาศให้ประชาชนรับทราบหรือไม่
(หมายเหตุ: ข้อมูลอ้างอิงจากเพจเฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้ ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569)
