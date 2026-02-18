กองสลากฯ ย้ำชัด บาร์โค้ด 2D บนใบหวย มีไว้เช็คของปลอม ไม่ระบุตัวคนซื้อ
ผอ.กองสลาก เผยบาร์โค้ดและ 2D บนใบสลากมีไว้ตรวจสอบความถูกต้องป้องกันการปลอมแปลง ไม่สามารถระบุผู้ครอบครองได้ แนะผู้ซื้อเซ็นชื่อ-เบอร์โทรหลังสลาก พร้อมถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานป้องกันสิทธิ์สูญหาย
จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลที่เริ่มมีการโยงประเด็นบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งลามมาถึง สลากกินแบ่งรัฐบาล จนทำให้คอหวยหลายคนเกิดความกังวลเรื่องการติดตามข้อมูลส่วนบุคคล ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 พันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ออกมาชี้แจงเพื่อลดความสับสนของประชาชนโดยยืนยันว่า
“ปัจจุบันเครื่องหมาย 2D บาร์โค้ดและเครื่องหมายบาร์โค้ด บนสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก แบบใบ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการปลอมแปลงสลาก ให้ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ว่าในสลากแต่ละใบ
มีชุดข้อมูล เช่น งวดวันที่ หมายเลขสลาก ชุดสลาก เล่มสลาก ตรงกันกับที่ปรากฎบนใบสลากหรือไม่
ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อหรือผู้รับซื้อรางวัล สามารถตรวจสอบหมายเลขสลากได้อย่างรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชัน GLO LOTTERY เป็นต้น…”
อย่างไรก็ตาม เครื่องหมาย 2D บาร์โค้ด และเครื่องหมายบาร์โค้ดดังกล่าว ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ซื้อหรือผู้ครอบครอง โดยผู้ซื้อสามารถแสดงความเป็นเจ้าของใบสลาก ด้วยการลงชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้านหลังสลาก
รวมทั้งถ่ายรูปด้านหน้าและด้านหลังสลากที่ลงนามแล้วเก็บไว้ จดจำเลขสลาก เลขชุดและงวด เพื่อใช้แจ้งความกรณีสูญหาย หรือทำเรื่องอายัดกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งนี้ ผู้ขอรับรางวัลลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
การสแกนเครื่องหมาย 2D บาร์โค้ด และเครื่องหมายบาร์โค้ด บนใบสลากเป็นวิธีหนึ่งในอีกหลายวิธี ที่ใช้ในการตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก แบบใบ ว่าเป็นสลากปลอมแปลงหรือไม่เท่านั้น อย่างไรก็ตาม
ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของสลาก เช่น เนื้อกระดาษ หมึก Anti Copy ลายน้ำ ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้แนะนำไว้ในเว็บไซต์ www.glo.or.th อย่างครบถ้วนอีกด้วย
ข้อมูลจาก : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 1
