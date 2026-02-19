เปิดประวัติ “ธีระวัฒน์ พรรณะ” ผู้สมัคร สส. มหาสารคาม เขต 1 พรรคประชาชน
เปิดประวัติ “ธีระวัฒน์ พรรณะ” ผู้สมัคร สส.มหาสารคาม เขต 1 พรรคประชาชน นักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรง ประสบการณ์ทำงานธุรกิจส่วนตัว และการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาท้องถิ่น
จากกรณีที่มีการรายงานว่า ศาลฎีกามีคำพิพากษากลับ ให้จำคุกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เขต 1 จ.มหาสารคาม พรรคประชาชน เป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน โดยไม่รอลงอาญา ในคดีข่มขืนกระทำชำเรา ซึ่งก่อนหน้านี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาเป็นอย่างอื่น แต่สุดท้ายศาลสูงได้ตัดสินชี้ขาดให้รับโทษจำคุก
โดยบุคคลดังกล่าวนั้นคือ นายธีระวัฒน์ พรรณะ ซึ่งถือเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีบทบาทในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เคยผ่านสนามเลือกตั้งท้องถิ่นและระดับชาติมาแล้ว โดยมีประวัติการศึกษาและการทำงานที่น่าสนใจ ดังนี้
ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษา: โรงเรียนสารคามพิทยาคม
- ปริญญาตรี: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- ปริญญาโท: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
- ออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก
- ผู้บริหารธุรกิจในเครือ บีบี.ฟาร์มากรุ๊ป
- ออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซล
- รถแห่ดนตรี นักร้อง
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรน้ำภาคการเกษตร สภาผู้แทนราษฎร
- ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
บทบาททางการเมือง
นายธีระวัฒน์ เริ่มต้นเส้นทางการเมืองจากการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง เมื่อปี 2564 ก่อนจะขยับขึ้นมาลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. เขต 1 จังหวัดมหาสารคาม ในนามพรรคก้าวไกล (เดิม) หรือพรรคประชาชน ในปี 2566 โดยมีบทบาทสำคัญในการทำงานพรรคและงานสภา ดังนี้
- งานสภา: เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรน้ำภาคการเกษตร และที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
- งานสร้างพรรค: เป็นแกนนำในการขยายฐานสมาชิกพรรคในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม โดยมีสมาชิกร่วมกว่า 300 คน และจัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
- งานท้องถิ่นและพื้นที่: ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นระดับ อบจ. และเทศบาล รวมถึงทำกิจกรรมแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนในพื้นที่ ประสานเครือข่ายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชนบท ภายใต้แนวคิดสร้าง “อาสาสมัครพัฒนาชนบท – พัฒนาเศรษฐกิจไทย (อส.ช.ศ.)”
- การเตรียมพร้อมเลือกตั้ง: ได้วางรากฐานจัดตั้งแกนนำครบทั้ง 14 ตำบล 31 ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง และมีอาสาสมัครร่วมทำงานกว่า 300 คน จาก 185 หมู่บ้าน เพื่อเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งครั้งต่อไป
