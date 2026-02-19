สั่งจำคุก 2 ปี 8 เดือน ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน คดีข่มขืน
ศาลฎีกาพิพากษากลับ! สั่งจำคุก 2 ปี 8 เดือน “อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน” คดีข่มขืน ไม่รอลงอาญา เหยื่อเผย “เหมือนถูกปลดล็อก” หลังสู้มานาน 6 ปี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภัทรพงษ์ วรรณพงษ์ ทนายความโจทก์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเปิดเผยความคืบหน้าคดีข่มขืนกระทำชำเราที่มีจำเลยเป็นถึง “อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน” ซึ่งมีการต่อสู้คดีกันมาอย่างยาวนาน ณ ศาลจังหวัดมหาสารคาม
ล่าสุด ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษา “กลับคำพิพากษา” ของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยตัดสินให้ลงโทษ จำคุกจำเลยเป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน โดยไม่รอการลงโทษ
นายภัทรพงษ์ ระบุข้อความว่า ตลอดระยะเวลา 6 ปีนับตั้งแต่เกิดเหตุ โจทก์ร่วม (ผู้เสียหาย) ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดแสนสาหัส ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงความผิดหวังจากคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ที่ไม่เป็นใจ แต่ผู้เสียหายก็ยืนหยัดต่อสู้อย่างไม่เกรงกลัว จนกระทั่งวันนี้จำเลยได้รับผลการกระทำอย่างที่ควรจะได้รับ
ด้านผู้เสียหาย หรือ “น้องปลายฝน” ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นขอบคุณทนายความ และโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า
“ในที่สุด สิ่งที่เจ็บปวดใจมาตลอด (ตั้งแต่ปี 2563) ตอนนี้ถูกปลดล็อคแล้วค่ะ ถึงจะแพ้แล้วแพ้อีก แต่ก็ยังสู้สุดใจมาตลอด วันนี้ 18 ก.พ. 2569 มันเป็นความหวังสุดท้ายของปลายฝน และในที่สุด ปลายฝนชนะคดีแล้วค่ะ”
เธอยังกล่าวขอบคุณครอบครัว เพื่อน อาจารย์ และทนายความ ที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจ จนทำให้ได้รับความยุติธรรมในที่สุด โดยศาลสั่งลงโทษทั้งจำทั้งปรับ และไม่รอลงอาญา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สลด นักเต้นสาว รายการ Got Talent จบชีวิตตัวเอง หลังโดนจับคดีข่มขืน
- สุดทน หญิงอินเดียนับร้อย บุกพังร้านเหล้า ฉุนผัวเมาแล้วตบตี-ข่มขืน สุดท้ายโดนฟ้องกลับ
- แฉทัวร์วิตถาร นนท.ยุโรปแห่ซื้อบริการข่มขืนสัตว์ หมา แพะ แกะ ลา แมว ห่าน วัว ราคาหลักพัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: