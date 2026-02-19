“อนุทิน” อวยพรพี่น้องชาวมุสลิม ต้อนรับเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ. 1447
อนุทิน กล่าวอวยพรพี่น้องชาวมุสลิม ต้อนรับเดือนรอมฏอน ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1447 ถือเป็นช่วงขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฎอน ประจำปี พ.ศ. 2569 (ฮ.ศ. 1447) โดยมีใจความว่า
สวัสดีพี่น้องมุสลิมชาวไทยที่รักทุกท่าน เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1447 ผมในนามรัฐบาล ขอส่งความปรารถนาดีและขอร่วมแสดงความยินดีมายังพี่น้องมุสลิมทุกท่าน ที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจสำคัญในการถือศีลอด
เดือนรอมฎอน เป็นเดือนแห่งการทดสอบศรัทธาและความอดทนของจิตใจ อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาแห่งการปลูกฝังความเมตตา การรู้จักแบ่งปัน และการขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาอันทรงคุณค่าของพี่น้องชาวมุสลิมทุกคน
คุณค่าอันงดงามเหล่านี้ นับเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมที่เกื้อกูล เอื้ออาทร และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ พร้อมทั้งเป็นโอกาสอันประเสริฐในการน้อมจิตที่เปี่ยมด้วยศรัทธา รำลึกถึงพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ที่องค์พระอัลเลาะห์ทรงประทานแก่พี่น้องชาวมุสลิม เพื่อนำหลักธรรมคำสอนไปยึดถือและปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
ในวาระอันเป็นมงคลนี้ ผมขอพรอันประเสริฐแห่งองค์พระผู้อภิบาล จงโปรดประทานความเมตตา ความอิ่มเอมใจ และพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์แก่พี่น้องมุสลิมชาวไทยทุกท่าน ให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติได้อย่างครบถ้วนและลุล่วงตามเจตนารมณ์ เพื่อความสุข ความเจริญแก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติสืบไป ขอความสันติสุข และความสวัสดี จงประสบแก่ทุกท่าน
