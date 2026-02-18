การเงินเศรษฐกิจ

กู้เงินซื้อบ้านมือ 1 กับบ้านมือ 2 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียก่อนกู้

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 16:07 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 14:09 น.
59

การตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องใช้ความรอบคอบอย่างมาก การเตรียมความพร้อมเพื่อกู้เงินซื้อบ้านมือ 1 หรือกู้เงินซื้อบ้านมือ 2 จึงต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจเงื่อนไขและข้อจำกัดของอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภท เพื่อให้เราสามารถวางแผนทางการเงินได้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ บทความนี้ จะเจาะลึกทุกประเด็นที่คนอยากมีบ้านต้องรู้ก่อนยื่นขอสินเชื่อเพื่อการตัดสินใจที่คุ้มค่าที่สุด

กู้เงินซื้อบ้านมือ 1

G H Bank แนะนำว่าการเลือกธนาคารที่ตอบโจทย์เป็นหัวใจสำคัญของการกู้เงินซื้อบ้านเพื่อให้เราได้วงเงินสูงและดอกเบี้ยต่ำ เราควรเปรียบเทียบสินเชื่อที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ เช่น การกู้ร่วมซื้อบ้านสำหรับคู่รักเพื่อเพิ่มโอกาสอนุมัติ พร้อมทำความเข้าใจอัตราดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และลอยตัว รวมถึงตรวจสอบวงเงินจากราคาประเมินเพื่อวางแผนงบประมาณสำรอง ช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นเจ้าของบ้านได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ข้อดี

การเริ่มต้นกับบ้านใหม่ช่วยลดภาระทางใจในเรื่องงานซ่อมแซมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งตอบโจทย์การอยู่อาศัยในระยะยาวได้ดีกว่า โดยมีจุดเด่นหลักที่เราควรนำมาพิจารณาดังนี้

  • สภาพใหม่พร้อมอยู่ เราจะได้บ้านที่ใช้วัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ ประหยัดพลังงาน และไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมแซมใหญ่ในช่วงปีแรกๆ
  • การรับประกันโครงการ มีประกันโครงสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาที่กฎหมายหรือโครงการกำหนด ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายหากพบปัญหาจากการก่อสร้าง
  • โปรโมชั่นที่หลากหลาย โครงการใหม่มักมีส่วนลด ของแถม หรือช่วยออกค่าธรรมเนียมการโอน ซึ่งช่วยให้เราประหยัดเงินก้อนในวันแรกที่เข้าอยู่ได้มาก

ข้อเสีย

แม้บ้านใหม่จะดูสมบูรณ์แบบแต่ก็มีข้อจำกัดบางประการที่อาจส่งผลต่อการวางแผนใช้ชีวิตและการเดินทางในอนาคต ซึ่งเราต้องเตรียมใจและเตรียมงบประมาณไว้รองรับสิ่งเหล่านี้

  • ราคาต่อพื้นที่สูงกว่า เมื่อเทียบในทำเลเดียวกัน บ้านมือหนึ่งมักมีราคาสูงกว่าบ้านมือสองเนื่องจากต้นทุนที่ดินและค่าก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น
  • ทำเลอาจอยู่ไกล โครงการใหม่ส่วนใหญ่มักขยับไปอยู่ในแถบชานเมืองหรือพื้นที่ส่วนต่อขยาย ทำให้เราอาจต้องใช้เวลาและค่าเดินทางเพิ่มขึ้น
  • พื้นที่ใช้สอยจำกัด เพื่อให้ราคาบ้านยังอยู่ในระดับที่ตลาดรับได้ โครงการใหม่อาจมีการปรับลดขนาดที่ดินหรือพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านลง

กู้เงินซื้อบ้านมือ 2

กู้เงินซื้อบ้านมือ 2

เมื่อตัดสินใจเลือกบ้านมือสอง G H Bank แนะนำให้เราบริหารจัดการหนี้เพื่อให้ผ่อนหมดไวขึ้น การนำเงินก้อนมาโปะเงินต้น การเตรียมเงินสำรองฉุกเฉิน 3-6 เท่า และการรีไฟแนนซ์ทุก 3-5 ปี จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยลงได้มาก นอกจากนี้ อย่าลืมใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยบ้านสูงสุด 100,000 บาทต่อปี เพื่อรับเงินคืนมาช่วยแบ่งเบาภาระและสร้างความมั่นคงทางการเงินในการกู้เงินซื้อบ้านระยะยาว

ข้อดี

บ้านมือสองเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับทำเลและพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวาง รวมถึงความชัดเจนของสภาพแวดล้อมรอบบ้านก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อจริง

  • ทำเลศักยภาพ มักตั้งอยู่ในเขตชุมชนดั้งเดิม ใกล้ขนส่งสาธารณะ หรือโรงเรียน ซึ่งยากที่จะหาโครงการใหม่ในทำเลและราคาที่ใกล้เคียงกัน
  • เห็นสภาพแวดล้อมจริง เราสามารถประเมินเพื่อนบ้าน สภาพการจราจร และบรรยากาศในซอยได้ก่อนตัดสินใจ ทำให้ลดความเสี่ยงเรื่องปัญหาหลังย้ายเข้าอยู่
  • ราคาต่อรองได้ เราสามารถเจรจาราคากับเจ้าของบ้านได้โดยตรง และมักจะได้พื้นที่ใช้สอยที่มากกว่าเมื่อเทียบกับบ้านใหม่ในงบประมาณที่เท่ากัน

ข้อเสีย

การเป็นเจ้าของบ้านมือสองอาจต้องใช้พลังในการตรวจสอบและงบประมาณสำรองที่มากกว่าปกติ เนื่องจากสภาพบ้านที่ผ่านการใช้งานมาแล้วตามกาลเวลา

  • ค่าซ่อมแซมและรีโนเวท เราต้องเตรียมงบก้อนใหญ่ไว้สำหรับการปรับปรุงบ้านให้พร้อมอยู่ ซึ่งบางครั้งอาจมีค่ใช้จ่ายบานปลายหากไม่ตรวจสอบโครงสร้างให้ดี
  • วงเงินกู้อาจไม่เต็ม ธนาคารมักให้วงเงินกู้ตามราคาประเมินสภาพจริง ซึ่งอาจต่ำกว่าราคาซื้อขาย ทำให้เราต้องเตรียมเงินดาวน์ที่สูงกว่าปกติ
  • ไม่มีการรับประกัน การซื้อขายมักเป็นการซื้อตามสภาพ หากย้ายเข้าอยู่แล้วพบปัญหาภายหลัง เราต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าซ่อมแซมเองทั้งหมด

สรุป

กู้เงินซื้อบ้าน

ไม่ว่าเราจะเลือกกู้เงินซื้อบ้านรูปแบบไหน การวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียให้เหมาะกับรายได้และไลฟ์สไตล์คือสิ่งสำคัญที่สุด หากเรากำลังมองหาที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าใจคนอยากมีบ้าน G H Bank หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมสนับสนุนด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ ช่วยให้การกู้บ้านเป็นเรื่องง่ายและมีความมั่นคงทางการเงินอย่างแท้จริง



