พบผู้ป่วยฝีดาษลิง ติดจากเรือนจำเพิ่ม 2 ราย ยังไม่ระบาดออกนอกพื้นที่

เผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 15:47 น.
พบผู้ป่วยฝีดาษลิง ติดจากเรือนจำเพิ่ม 2 ราย เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ ยังไม่ระบาดออกนอกพื้นที่ ขอให้มั่นใจว่ายังอยู่ในวงจำกัด

นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลงถึงกรณีการสอบสวนโรคฝีดาษวานร หรือ Mpox ภายในเรือนจำพิเศษธนบุรี หลังก่อนหน้านี้พบผู้ต้องขังเสียชีวิต 1 ศพ ว่า จากการตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงสูงจำนวน 49 ราย ซึ่งประกอบด้วยผู้ต้องขังและอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสร.) ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดดูแลผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนหน้านี้ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 2 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 2 ราย เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ โดยสภาพร่างกายทั่วไปแข็งแรงดี มีเพียงอาการผื่นหนองเล็กน้อย จัดเป็นผู้ป่วยกลุ่มอาการไม่รุนแรง ขณะนี้ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายอื่นที่เหลือ ผลการตรวจร่างกายยังปกติ แต่ยังคงต้องแยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการให้ครบ 21 วัน ตามมาตรฐานการควบคุมโรค

ด้าน พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ได้ยกระดับมาตรการป้องกันขั้นสูงสุด โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการเยี่ยมญาติมาเป็นระบบสื่อสารทางไกล (Video Conference) เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ พร้อมกำหนดมาตรการตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยงวันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเฝ้าระวัง 21 วัน

“ขอให้มั่นใจว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังจำกัดวงอยู่เฉพาะภายในพื้นที่ แดน 6 เท่านั้น ยังไม่พบการแพร่ระบาดไปยังแดนอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังผู้ต้องขังทุกแดนอย่างใกล้ชิด” อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ยืนยัน

