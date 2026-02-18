การเงินเศรษฐกิจ

เงินฌาปนกิจ ไม่ใช่เงินออม จ่ายช่วยจัดงานศพ ไม่มีกำไร ไม่ตายไม่ได้คืน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 14:54 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 16:44 น.
954

ในสังคมไทย เวลาจัดงานศพ จะคุ้นเคยกับคำว่า “ฌาปนกิจสงเคราะห์” เรามักได้ยินพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่บอกว่าต้องเอาเงินไปจ่ายค่าฌาปนกิจศพทุกเดือน หรือบางครั้งก็มีการหักเงินจากบัญชีเงินเดือนสำหรับข้าราชการ แต่ความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเสมอคือ การมองว่าการจ่ายเงินส่วนนี้คือ “การออมเงิน” รูปแบบหนึ่ง เมื่อถึงเวลาหนึ่งจะได้เงินก้อนนั้นคืนมาพร้อมผลตอบแทน หรือคิดว่าเหมือนการทำประกันชีวิตที่บริษัทประกันดูแล

ความจริงแล้ว เงินฌาปนกิจ ไม่ใช่เงินออม

หลักการพื้นฐานที่สุดของฌาปนกิจสงเคราะห์คือแนวคิด “เพื่อนช่วยเพื่อน” หรือการ “เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข” ไม่ใช่การลงทุนเพื่อแสวงหากำไร มันคือการตกลงกันของกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งว่าจะช่วยเหลือกันเรื่องงานศพเมื่อมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตลง

สมาชิกทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่จะช่วยกันออกเงินคนละเล็กละน้อย เพื่อรวบรวมเป็นเงินก้อนใหญ่มอบให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตสำหรับใช้จัดงานศพและเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน

หัวใจสำคัญอยู่ที่คำว่า “สงเคราะห์” แปลว่าการช่วยเหลือเกื้อกูล เงินที่เราจ่ายไปในแต่ละเดือนหรือแต่ละปีนั้น ไม่ได้ถูกนำไปเก็บสะสมไว้ในบัญชีส่วนตัวของเราเหมือนเงินฝากธนาคาร

แต่มันถูกนำไปจ่ายทันที ให้กับทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตในช่วงเวลานั้นๆ เงินก้อนนี้จึงเดินทางออกจากกระเป๋าเราไปสู่ครอบครัวผู้สูญเสียโดยตรง ผ่านตัวกลางคือสมาคมฌาปนกิจ

กลไกการเก็บเงินที่ต่างจากเบี้ยประกัน

ความแตกต่างสำคัญที่ต้องรู้คือ วิธีการคำนวณเงินที่ต้องจ่าย ในระบบประกันชีวิต บริษัทประกันจะคำนวณเบี้ยประกันคงที่ โดยประเมินความเสี่ยงจากอายุและเพศ แต่ระบบฌาปนกิจใช้วิธีเก็บตามจริง เรียกเก็บเมื่อมีคนตาย

ในอดีต เมื่อมีสมาชิกเสียชีวิต คณะกรรมการหมู่บ้านหรือสมาคมจะเดินเก็บเงินจากสมาชิกทีละบ้านตามจำนวนศพที่เกิดขึ้นจริง หากเดือนไหนไม่มีใครตาย สมาชิกก็ไม่ต้องจ่ายเงิน หากเดือนไหนมีคนตายมาก สมาชิกก็ต้องจ่ายมากตามไปด้วย

ปัจจุบัน เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ หลายสมาคมใช้วิธีเก็บเงินล่วงหน้าเป็นรายปี หรือหักผ่านบัญชีธนาคาร โดยประเมินตัวเลขคร่าวๆ ว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตกี่คน แล้วจึงมาคำนวณหักลบกันทีหลัง หากเงินเหลือก็จะยกยอดไปปีหน้า หรือหากเงินขาดก็จะเรียกเก็บเพิ่ม วิธีนี้ทำให้ดูเหมือนเราจ่ายเบี้ยประกันคงที่ แต่เนื้อแท้แล้วมันยังคงผันแปรตามจำนวนผู้เสียชีวิตจริงอยู่ดี

เงินฌาปนกิจ ไม่ใช่เงินออม ไม่งอกเงย ถ้าไม่ตาย ไม่ได้คืน

สาเหตุหลักที่ห้ามมองว่าเงินฌาปนกิจคือเงินออม เพราะเงินออมคือสินทรัพย์ที่เราเป็นเจ้าของ เงินต้นยังอยู่และอาจมีดอกเบี้ยงอกเงย แต่เงินฌาปนกิจคือ “ค่าใช้จ่าย” ที่จ่ายแล้วหายไปเลย แลกกับการได้รับความช่วยเหลือเมื่อถึงคราวที่เราเสียชีวิต

ถ้าคุณส่งเงินฌาปนกิจมานาน 20 ปี แล้ววันหนึ่งคุณตัดสินใจลาออก หรือขาดส่งเงินติดต่อกันจนพ้นสภาพสมาชิก เงินที่คุณจ่ายไปทั้งหมดตลอด 20 ปีนั้นจะกลายเป็นศูนย์ทันที คุณไม่มีสิทธิเรียกร้องขอคืนเงินที่จ่ายไปแล้ว เพราะเงินเหล่านั้นไม่ได้ถูกเก็บไว้รอคืนคุณ แต่มันถูกนำไปมอบให้ครอบครัวของคนที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นหมดแล้ว

นี่คือจุดที่ทำให้หลายคนเสียความรู้สึกเมื่อต้องลาออกจากสมาชิกภาพ เพราะคิดว่าตนเองกำลังถอนเงินออม แต่ความจริงคือคุณแค่หยุดจ่ายเงินช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้น

จ่ายเงิน ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.
ตัวอย่าง การจ่ายเงิน ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

ความเสี่ยงของระบบฌาปนกิจ

แม้เจตนาของฌาปนกิจสงเคราะห์จะดีงาม แต่ก็มีความเสี่ยงที่ผู้เข้าร่วมต้องพิจารณา

ความเสี่ยงแรกคือจำนวนสมาชิก หากสมาคมใดมีสมาชิกน้อยลงเรื่อยๆ หรือมีแต่สมาชิกผู้สูงอายุและไม่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาสมัครเพิ่ม จะเกิดภาวะคนตายน่าจะมากกว่าคนจ่าย ทำให้เงินสงเคราะห์ศพที่ทายาทจะได้รับลดน้อยลงเรื่อยๆ จนไม่คุ้มกับเงินที่สมาชิกเดิมจ่ายไป มักเกิดขึ้นกับสมาคมฌาปนกิจในท้องถิ่นที่ลูกหลานย้ายถิ่นฐานออกไปทำงานที่อื่น

ความเสี่ยงต่อมาคือการบริหารจัดการที่ไม่โปร่งใส เนื่องจากสมาคมฌาปนกิจมักบริหารโดยคณะบุคคลหรือกรรมการที่อาจไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินระดับมืออาชีพ หรือในบางกรณีอาจเกิดการทุจริต นำเงินสมาชิกไปหมุนเวียนใช้ผิดวัตถุประสงค์ ทำให้เมื่อมีสมาชิกเสียชีวิตกลับไม่มีเงินจ่ายให้ทายาทตามที่ตกลงกันไว้ ข่าวลักษณะนี้เกิดขึ้นให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งต่างจากสถาบันการเงินหรือบริษัทประกันที่มีกฎหมายและหน่วยงานรัฐกำกับดูแลเข้มงวดกว่า

ใครบ้างที่เหมาะกับเงินฌาปนกิจ

แม้จะไม่ใช่เงินออมและมีความเสี่ยง แต่ฌาปนกิจสงเคราะห์ก็ยังเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่มีประโยชน์มากสำหรับคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทำประกันชีวิตได้

บริษัทประกันชีวิตมักมีเงื่อนไขเข้มงวดในการรับประกันผู้สูงอายุ หรือหากรับก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันที่สูงมากจนสู้ราคาไม่ไหว แต่ฌาปนกิจสงเคราะห์ส่วนใหญ่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ง่ายกว่า และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมมักถูกกว่าการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตในวงเงินความคุ้มครองที่เท่ากัน (แม้ความแน่นอนจะน้อยกว่า)

สำหรับคนในชุมชนที่ต้องการหลักประกันว่าเมื่อตนเองจากไป คนข้างหลังจะมีเงินก้อนหนึ่งไว้จัดการงานศพโดยไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน ฌาปนกิจสงเคราะห์คือทางเลือกที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด มันคือตาข่ายรองรับทางสังคมระดับรากหญ้าที่ช่วยพยุงไม่ให้ครอบครัวผู้สูญเสียต้องล้มละลายจากค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ

ดังนั้น ก่อนตัดสินใจสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจใดๆ ให้ถามตัวเองก่อนว่าเข้าใจกฎกติกาของมันดีพอหรือยัง คุณยอมรับได้หรือไม่ว่าเงินที่จ่ายไปจะไม่ได้คืนหากคุณยังมีชีวิตอยู่และลาออกกลางคัน และคุณมั่นใจในความมั่นคงของสมาคมนั้นมากน้อยแค่ไหน

การมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะช่วยให้เราวางแผนการเงินได้รัดกุมขึ้น แยกแยะได้ว่าเงินก้อนไหนคือเงินออมเพื่ออนาคต เงินก้อนไหนคือการป้องกันความเสี่ยง และเงินก้อนไหนคือการช่วยเหลือสังคม เมื่อแยกแยะได้ชัดเจน เราก็จะไม่ต้องมานั่งเสียดายหรือรู้สึกผิดหวังในภายหลัง

เกิดอะไรขึ้น? ยกเลิกสมาคมฌาปนกิจ หลายแห่งทั่วไทย ชาวบ้านหวั่นเงินสูญเปล่า

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แก๊งค้ายายิ้มร่า ศาลยกฟ้อง ฆาตกรรม 2 ตายายบริสุทธิ์ เพราะลูกชายติดหนี้ค่ายา 400 ปอนด์ ข่าวต่างประเทศ

แก๊งค้ายายิ้มร่า ศาลยกฟ้อง ฆาตกรรม 2 ตายายบริสุทธิ์ เพราะลูกชายติดหนี้ค่ายา 400 ปอนด์

3 นาที ที่แล้ว
พระเอกทรานฟอเมอร์ ถูกจับ คลั่งทำร้ายร่างกาย เหยื่อ 2 ราย ข่าว

พระเอกทรานฟอเมอร์ ถูกจับ คลั่งทำร้ายร่างกาย เหยื่อ 2 ราย

30 นาที ที่แล้ว
สยอง เชฟแก้ผ้า จุ่มหัวหม้อน้ำมันร้อนจัด ฆ่าตัวตายกลางครัว ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน ข่าวต่างประเทศ

สยอง เชฟแก้ผ้า จุ่มหัวหม้อน้ำมันร้อนจัด ฆ่าตัวตายกลางครัว ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ยิงลูกสาว 11 ขวบดับสลด ก่อนปลิดชีพตัวเองตาม ทิ้งปริศนาผ่านจดหมายลาตาย ข่าวต่างประเทศ

แม่ยิงลูกสาว 11 ขวบดับสลด ก่อนปลิดชีพตัวเองตาม ทิ้งปริศนาผ่านจดหมายลาตาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลดซ้ำ! หนุ่มอินโดฯ ถูกจระเข้ขย้ำดับ ขณะลงงมหอยปากแม่น้ำ เปิดสถิติช็อก 179 เหยื่อ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภารโรงล่วงละเมิดเด็กในโรงเรียน ข่าวต่างประเทศ

คุก 12 ปี! ภารโรงใคร่เด็กล่วงละเมิด ช็อก เหยื่ออายุน้อย ผวาทุกข์ทรมานชั่วชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จุฬาราชมนตรี ประกาศ วันที่ 1 รอมฎอน 2569

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! เจอถ่านอัลคาไลน์ ใน ทาร์ตไข่เจ้าดัง หวิดบึ้มคาบ้าน แบรนด์เร่งตรวจสอบ ยอมรับหลุด QC ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! เจอถ่านอัลคาไลน์ ใน ทาร์ตไข่เจ้าดัง หวิดบึ้มคาบ้าน แบรนด์เร่งตรวจสอบ ยอมรับหลุด QC

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต.ประกาศผลเลือกตั้ง อย่างเป็นทางการ ครบ 400 เขต เช็กที่นี่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าสาววัย 64 พบรักแท้หนุ่มวัย 32 ปี ข่าวต่างประเทศ

หญิงญี่ปุ่นวัย 64 แต่งงานหนุ่มรุ่นลูก ไม่แคร์รักต่างวัย 32 ปี เห็นแล้วอึ้ง หน้าเด็กมาก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตื่นตี 3 แล้วไม่หลับ หมอแนะวิธี หลอกสมองให้หลับยาว ได้ผลชัวร์ สุขภาพและการแพทย์

ตื่นตี 3 แล้วนอนไม่หลับ หมอแนะวิธี หลอกสมองให้หลับยาว ได้ผลชัวร์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า หลิว ครูสาวจากแดนมังกร เปิดใจ ยอมทิ้งอาชีพครูมาจับธุรกิจโลงศพเมืองเหอเจ๋อ ข่าวต่างประเทศ

อดีตครูสาว ชี้ช่องรวย ผันตัว “ขายโลงศพ” ส่งออกยุโรป โกยปีละ 200 ล้าน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
จักรภพ เพ็ญแข แจ้งข่าวร้าย น้องสาวคนเดียวในชีวิต เสียกะทันหัน ข่าว

จักรภพ เพ็ญแข แจ้งข่าวร้าย น้องสาวคนเดียวในชีวิต เสียกะทันหัน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 18 ก.พ. 69 ปิดตลาดล่าสุด ครั้งที่ 16 ดิ่งลง รูปพรรณขายออก 73,700 บาท

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่ 18 ก.พ. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 18 ก.พ. 69 เช็กสถิติย้อนหลัง หวยออกวันที่ 18 พบเลขเบิ้ลเพียบ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคำสารภาพ ไอ้แอล หลังมอบตัว ยอมรับหลบหนีจริง แต่ไม่เคยคิดทำร้ายนักเรียน ข่าวอาชญากรรม

เปิดคำสารภาพ ไอ้แอล หลังมอบตัว ยอมรับหลบหนีจริง แต่ไม่เคยคิดทำร้ายนักเรียน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงื่อนไขการสมัคร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ข่าว

เงื่อนไขสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีคุณสมบัติอะไรบ้าง จ่ายแพงไหม

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัว ยานยนต์

5 ข้อดีของการใช้บริการรถตู้ให้เช่า นั่งสบาย ไปได้ยกแก๊ง!

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทยักษ์โฆษณาญี่ปุ่น เดนท์สุ เผยผลประกอบการปี 2025 ขาดทุนสุทธิ 3.28 แสนล้านเยน ข่าวต่างประเทศ

วิกฤต เดนท์สุ บ.โฆษณาญี่ปุ่น สั่งปลดซีอีโอ หลังขาดทุนประวัติศาสตร์ 3.2 แสนล้าน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกสนั่น นักท่องเที่ยวต่างชาติสวมบิกินี่เดินงานวัด ข่าว

ดราม่าเดือด นทท. ใส่บิกินี่เดินงานวัด เหมาะสมไหม งานนี้ชาวเน็ตเสียงแตก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
คืนดีกันแล้ว? ครูไพบูลย์ จูงมือแฟนสาว ขึ้นโรงพัก ถอนแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกาย บันเทิง

ครูไพบูลย์ จูงมือแฟนสาว ถอนแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกาย ลั่น แค่เข้าใจผิด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัคซีน IPD ป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส ต้องฉีดกี่เข็ม ไลฟ์สไตล์

วัคซีน IPD คืออะไร ฉีดกี่เข็มแน่ เด็ก 3-4 เดือนเพิ่งเริ่มฉีดทันไหม สรุปครบจบที่นี่

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? ยกเลิกสมาคมฌาปนกิจ หลายแห่งทั่วไทย ชาวบ้านหวั่นเงินสูญเปล่า เศรษฐกิจ

เกิดอะไรขึ้น? ยกเลิกสมาคมฌาปนกิจ หลายแห่งทั่วไทย ชาวบ้านหวั่นเงินสูญเปล่า

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวงศ์ ฉายะจินดา ศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตวัย 96 ปี ข่าว

สิ้น ชูวงศ์ ฉายะจินดา ราชินีนวนิยายพาฝัน ผู้ประพันธ์ ‘จำเลยรัก’ จากไปด้วยโรคชรา วัย 96 ปี

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

กู้เงินซื้อบ้านมือ 1 กับบ้านมือ 2 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียก่อนกู้

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 14:54 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 16:44 น.
954
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แก๊งค้ายายิ้มร่า ศาลยกฟ้อง ฆาตกรรม 2 ตายายบริสุทธิ์ เพราะลูกชายติดหนี้ค่ายา 400 ปอนด์

แก๊งค้ายายิ้มร่า ศาลยกฟ้อง ฆาตกรรม 2 ตายายบริสุทธิ์ เพราะลูกชายติดหนี้ค่ายา 400 ปอนด์

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
พระเอกทรานฟอเมอร์ ถูกจับ คลั่งทำร้ายร่างกาย เหยื่อ 2 ราย

พระเอกทรานฟอเมอร์ ถูกจับ คลั่งทำร้ายร่างกาย เหยื่อ 2 ราย

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
สยอง เชฟแก้ผ้า จุ่มหัวหม้อน้ำมันร้อนจัด ฆ่าตัวตายกลางครัว ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน

สยอง เชฟแก้ผ้า จุ่มหัวหม้อน้ำมันร้อนจัด ฆ่าตัวตายกลางครัว ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
แม่ยิงลูกสาว 11 ขวบดับสลด ก่อนปลิดชีพตัวเองตาม ทิ้งปริศนาผ่านจดหมายลาตาย

แม่ยิงลูกสาว 11 ขวบดับสลด ก่อนปลิดชีพตัวเองตาม ทิ้งปริศนาผ่านจดหมายลาตาย

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button