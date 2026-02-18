เกิดอะไรขึ้น? ยกเลิกสมาคมฌาปนกิจ หลายแห่งทั่วไทย ชาวบ้านหวั่นเงินสูญเปล่า

เกิดอะไรขึ้น? สมาคมฌาปนกิจฯ ทยอย “ยกเลิกสมาคม” หลายพื้นที่ทั่วไทย ชาวบ้านหวั่นเงินสะสมสูญเปล่า
ในโลกออนไลน์ กำลังแห่แชร์เอกสาร ประกาศจากนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ อนุมัติให้ “เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์” พร้อมกันในหลายจังหวัด เฉพาะในภาคอีสาน ทั้งศรีสะเกษและนครราชสีมา
จากการตรวจสอบประกาศล่าสุดที่ลงนามโดย นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะนายทะเบียนกลางฯ เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคม 2569 ที่ผ่านมา พบว่ามีสมาคมที่เลิกกิจการเท่าที่ตรวจพบดังนี้
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย: (อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ) ถูกสั่งเลิกตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2568
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงิน ธ.ก.ส. สาขาศรีสะเกษ: (อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ) ถูกสั่งเลิกตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ฝากเงินด่านขุนทด: (อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา) ถูกสั่งเลิกตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2567
สร้างความตื่นตระหนกให้กับสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่ส่งเงินสะสมมาเป็นเวลานาน คำถามสำคัญที่เกิดขึ้นคือ “เงินที่ส่งไปจะได้คืนไหม? ขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร?”
ตามกฎหมาย เมื่อมีการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จะต้องเข้าสู่กระบวนการ “ชำระบัญชี” โดยจะมีผู้ชำระบัญชีเข้ามาจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาคม หากมีเงินคงเหลือหลังจากหักหนี้สินแล้ว จะต้องเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกตามสัดส่วน อย่างไรก็ตาม สมาชิกควรติดตามข่าวสารจากทางอำเภอหรือเทศบาลในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานยืนยันชัดเจนว่ามีพื้นที่อื่นนอกจาก 3 แห่งนี้ที่ถูกสั่งเลิกอีกหรือไม่ จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ถึงชาวบ้านในพื้นที่อื่นๆ หากพบเห็นประกาศลักษณะนี้ โปรดช่วยกันแจ้งข่าวสารเพื่อเป็นข้อมูลให้กับสังคมต่อไปครับ
