เกิดอะไรขึ้น? ยกเลิกสมาคมฌาปนกิจ หลายแห่งทั่วไทย ชาวบ้านหวั่นเงินสูญเปล่า

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 16:16 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 17:53 น.
เกิดอะไรขึ้น? สมาคมฌาปนกิจฯ ทยอย “ยกเลิกสมาคม” หลายพื้นที่ทั่วไทย ชาวบ้านหวั่นเงินสะสมสูญเปล่า

ในโลกออนไลน์ กำลังแห่แชร์เอกสาร ประกาศจากนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ อนุมัติให้ “เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์” พร้อมกันในหลายจังหวัด เฉพาะในภาคอีสาน ทั้งศรีสะเกษและนครราชสีมา

จากการตรวจสอบประกาศล่าสุดที่ลงนามโดย นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะนายทะเบียนกลางฯ เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคม 2569 ที่ผ่านมา พบว่ามีสมาคมที่เลิกกิจการเท่าที่ตรวจพบดังนี้

  1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย: (อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ) ถูกสั่งเลิกตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2568

  2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงิน ธ.ก.ส. สาขาศรีสะเกษ: (อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ) ถูกสั่งเลิกตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

  3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ฝากเงินด่านขุนทด: (อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา) ถูกสั่งเลิกตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2567

สร้างความตื่นตระหนกให้กับสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่ส่งเงินสะสมมาเป็นเวลานาน คำถามสำคัญที่เกิดขึ้นคือ “เงินที่ส่งไปจะได้คืนไหม? ขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร?”

เงื่อนไขสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีคุณสมบัติอะไรบ้าง จ่ายแพงไหม

ตามกฎหมาย เมื่อมีการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จะต้องเข้าสู่กระบวนการ “ชำระบัญชี” โดยจะมีผู้ชำระบัญชีเข้ามาจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาคม หากมีเงินคงเหลือหลังจากหักหนี้สินแล้ว จะต้องเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกตามสัดส่วน อย่างไรก็ตาม สมาชิกควรติดตามข่าวสารจากทางอำเภอหรือเทศบาลในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง

ขณะนี้ยังไม่มีรายงานยืนยันชัดเจนว่ามีพื้นที่อื่นนอกจาก 3 แห่งนี้ที่ถูกสั่งเลิกอีกหรือไม่ จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ถึงชาวบ้านในพื้นที่อื่นๆ หากพบเห็นประกาศลักษณะนี้ โปรดช่วยกันแจ้งข่าวสารเพื่อเป็นข้อมูลให้กับสังคมต่อไปครับ

เงินฌาปนกิจ ไม่ใช่เงินออม จ่ายช่วยจัดงานศพ ไม่มีกำไร ไม่ตายไม่ได้คืน

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

