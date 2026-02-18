กกต. โต้ข่าว ยอดบัตรเขย่งเลือกตั้ง พุ่ง 3.2 แสนใบ ไม่เป็นความจริง

กกต. โต้ข่าว ยอดบัตรเขย่งเลือกตั้ง พุ่ง 3.2 แสนใบ ไม่เป็นความจริง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกโรงโต้ข่าว ยอดบัตรเขย่งเลือกตั้ง พุ่ง 3.2 แสนใบ จาก 390 เขต ไม่เป็นความจริง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กหลังมีการเผยแพร่ข้อความของ น.ส.สฤณี อาชวนันทกุล นักวิชาการอิสระ ที่ออกมาเปิดเผยว่า ยอดบัตรเขย่ง กว่า 3.2 แสนใบ 390 เขตเลือกตั้ง จากการลงคะแนนเสียงรอบที่ผ่านมา โดยระบุว่า ““ใครช่วยไปบอก กกต.หน่อยว่า 6.6 หมื่นใบนี้แค่ยอดเขย่ง **สุทธิ** (ชมพู > เขียว มาหักลบกับ เขียว > ชมพู) ระดับประเทศค่ะ ยอดบัตรเขย่ง (เขียว-ชมพู) ที่เกี่ยวข้องระดับเขตคือ 324,000 ++ ใบ และเขย่ง 390 จาก 400 เขตเลือกตั้ง” นั้น
โดยทาง กกต. ชี้แจงว่า “ตามที่ปรากฎข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ ถึงการโพสต์ข้อความ
สำนักงาน กกต. ขอชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง สามารถตรวจสอบผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ (อย่างเป็นทางการ) ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (www.ect.go.th) หรือ เว็บไซต์สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือ กรุงเทพมหานคร”
