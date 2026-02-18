“ซารา” ลูกสาว “ดูแตร์เต” อดีต ปธน. ลงสมัครเลือกตั้งฟิลิปปินส์ ปี 71
ซารา ลูกสาว โรดรีโก ดูแตร์เต อดีตประธานาธิบดี ลงสมัครเลือกตั้งฟิลิปปินส์ ปี 71 หลังแตกหักกับตระกูลมาร์กอส แม้เคยลงเลือกตั้งด้วยกัน
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว BBC รายงานว่า ซารา ดูแตร์เต ลูกสาวของนาย โรดรีโก ดูแตร์เต อดีตประธานาธิบดี ประกาศลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ใน การเลือกตั้งปี 2571
โดยการประกาศลงสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่นางดูแคร์เต มีปัญหาขัดแย้งกับนายเฟอร์ดินาน “บงบง” มาร์กอส จูเนียร์ ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ซึ่งในการเลือกตั้งรอบหน้านายบงบงจะไม่สามารถลงชิงเก้าอี้ได้ ซึ่งทางฝั่งของนายมาร์กอสยังไม่ได้ประกาศว่าจะส่งใครลงชิงเก้าอี้
นางดูแตร์เต กล่าวว่า เธอขอมอบชีวิต พละกำลัง และอนาคตของเธอในการรับใช้ประเทศชาติ และประกาศลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดี
ย้อนกลับไปในการเลือกตั้งเมื่อปี 2565 นายมาร์กอส กับ นางดูแตร์เต ลงสมัครเลือกตั้งในฝ่ายเดียวกัน และทำให้ทั้งสองชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย ส่งผลให้นายมาร์กอสกลายเป็นประธานาธิบดี และ นางดูแตร์เต นั่งเก้าอี้รองประธานาธิบดีก่อนจะเกิดการแตกหักในที่สุด เนื่องจากเป้าหมายทางการเมืองต่างกัน
