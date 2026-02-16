เปิดอายุ พิธา-ก้อย คู่รักต่างวัย ความห่างที่ลงตัว มองโลกตรงกัน

เรียกว่าเป็นคู่รักป้ายแดงที่ทำเอาวงการบันเทิง วงการการเมืองฮือฮา รับปี 2569 เลยทีเดียว สำหรับอดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี “ทิม-พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” เปิดตัวแฟน “ก้อย-อรัชพร โภคินภากร” นักแสดงสาวอารมณ์ดีความสามารถรอบด้าน ทำเซอร์ไพรส์เปิดตัวคบหากันอย่างเป็นทางการรับเทศกาลวาเลนไทน์ที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียงเชียร์และกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนคลับ คนกดไลก์เป็นล้านข้ามคืน
แต่สิ่งที่หลายคนให้ความสนใจไม่แพ้ภาพคู่สุดสวีตเช็กอินสนามบิน ก็คือเรื่องของ “ช่องว่างระหว่างวัย” ที่แม้มองผิวเผินตัวเลขอาจจะดูห่างกัน แต่ถ้าเจาะลึกดูแล้วบอกเลยว่า นี่คือความห่างที่ลงตัว ชนิดที่ว่าตัวเลขทำอะไรเคมีของคู่นี้ไม่ได้เลยจริงๆ
เปิดอายุจริง “ทิม-ก้อย” รักต่างวัย 14 ปี
หากกางโปรไฟล์เรื่องอายุของทั้งคู่ดู จะพบว่า ทิม พิธา เกิดเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2523 ปัจจุบันอยู่ในวัย 45 ปี ในขณะที่สาว ก้อย อรัชพร เกิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2537 ปัจจุบันอายุ 31 ปี ซึ่งทั้งคู่มีอายุห่างกันถึง 14 ปีเต็ม แต่ถึงอย่างนั้น แฟนคลับ ชาวเน็ตต่างก็ลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆ เพราะเวลาทั้งคู่อยู่ด้วยกันแล้วมีออร่าความเป็นธรรมชาติ ดูเข้ากันได้อย่างไม่มีกำแพงขวางกั้น
ความห่างที่ลงตัว เพราะมองโลกตรงกัน
แม้จะห่างกันกว่าหนึ่งรอบ แต่สิ่งที่ทำให้ “ทิม-ก้อย” คลิกกันได้อย่างลงตัวคือ “ทัศนคติ” ฝ่ายชายคือหนุ่มนักเรียนนอก อดีตผู้บริหารและนักการเมืองที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเป็นผู้นำ ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอย่างโชกโชน ในขณะที่สาวก้อยก็เป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่เก่ง หัวไว จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และไม่ได้เป็นแค่นักแสดง แต่ยังเป็นคนเบื้องหลัง นักเขียนบท คอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีมุมมองความคิดลึกซึ้งเฉียบคม
เมื่อความสมาร์ตและวุฒิภาวะความนิ่งแบบผู้ใหญ่ของ “ทิม” มาเจอกับความสดใส พลังงานบวกล้นเหลือ และความฉลาดพูดฉลาดคิดของก้อย มันจึงเกิดเป็นเคมีที่เติมเต็มซึ่งกันและกันได้อย่างพอดี การสนทนาของทั้งคู่มักจะเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนมุมมองที่ตรงกัน เป็นความสัมพันธ์ที่สนับสนุนความคิด และเป็นพื้นที่สบายใจให้แก่กัน
อีกหนึ่งเครื่องการันตีความลงตัวของคู่นี้ คือการที่สาวก้อยสามารถเข้ากับคนรอบตัวของฝ่ายชายได้อย่างน่ารัก โดยเฉพาะกับ “น้องพิพิม” ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของทิม พิธา ซึ่งในภาพช่วงเปิดตัวก็มีโมเมนต์ความน่ารักของก้อยและน้องพิพิมออกมาให้แฟนๆ ได้เห็น แสดงให้เห็นว่าก้อยสอบผ่านด่านสำคัญและสามารถเติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวของทิมได้อย่างสมบูรณ์แบบ
งานนี้คงต้องบอกว่า ความรักของ “ทิม พิธา” และ “ก้อย อรัชพร” เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ให้เห็นว่า เมื่อคนสองคนมีคลื่นความถี่ทางความคิดที่ตรงกัน มีไลฟ์สไตล์และมุมมองในการใช้ชีวิตที่ไปในทิศทางเดียวกัน ช่องว่างของอายุก็ถูกร่นระยะจนกลายเป็นเพียง “ความห่างที่ลงตัว” อย่างแท้จริงครับ
