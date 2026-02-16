ข่าวดาราบันเทิง

เปิดอายุ พิธา-ก้อย คู่รักต่างวัย ความห่างที่ลงตัว มองโลกตรงกัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 09:47 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 09:47 น.
245
เปิดอายุ พิธา-ก้อย คู่รักต่างวัย ความห่างที่ลงตัว มองโลกตรงกัน

เรียกว่าเป็นคู่รักป้ายแดงที่ทำเอาวงการบันเทิง วงการการเมืองฮือฮา รับปี 2569 เลยทีเดียว สำหรับอดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี “ทิม-พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” เปิดตัวแฟน “ก้อย-อรัชพร โภคินภากร” นักแสดงสาวอารมณ์ดีความสามารถรอบด้าน ทำเซอร์ไพรส์เปิดตัวคบหากันอย่างเป็นทางการรับเทศกาลวาเลนไทน์ที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียงเชียร์และกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนคลับ คนกดไลก์เป็นล้านข้ามคืน

แต่สิ่งที่หลายคนให้ความสนใจไม่แพ้ภาพคู่สุดสวีตเช็กอินสนามบิน ก็คือเรื่องของ “ช่องว่างระหว่างวัย” ที่แม้มองผิวเผินตัวเลขอาจจะดูห่างกัน แต่ถ้าเจาะลึกดูแล้วบอกเลยว่า นี่คือความห่างที่ลงตัว ชนิดที่ว่าตัวเลขทำอะไรเคมีของคู่นี้ไม่ได้เลยจริงๆ

เปิดอายุจริง “ทิม-ก้อย” รักต่างวัย 14 ปี

หากกางโปรไฟล์เรื่องอายุของทั้งคู่ดู จะพบว่า ทิม พิธา เกิดเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2523 ปัจจุบันอยู่ในวัย 45 ปี ในขณะที่สาว ก้อย อรัชพร เกิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2537 ปัจจุบันอายุ 31 ปี ซึ่งทั้งคู่มีอายุห่างกันถึง 14 ปีเต็ม แต่ถึงอย่างนั้น แฟนคลับ ชาวเน็ตต่างก็ลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆ เพราะเวลาทั้งคู่อยู่ด้วยกันแล้วมีออร่าความเป็นธรรมชาติ ดูเข้ากันได้อย่างไม่มีกำแพงขวางกั้น

ความห่างที่ลงตัว เพราะมองโลกตรงกัน

แม้จะห่างกันกว่าหนึ่งรอบ แต่สิ่งที่ทำให้ “ทิม-ก้อย” คลิกกันได้อย่างลงตัวคือ “ทัศนคติ” ฝ่ายชายคือหนุ่มนักเรียนนอก อดีตผู้บริหารและนักการเมืองที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเป็นผู้นำ ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอย่างโชกโชน ในขณะที่สาวก้อยก็เป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่เก่ง หัวไว จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และไม่ได้เป็นแค่นักแสดง แต่ยังเป็นคนเบื้องหลัง นักเขียนบท คอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีมุมมองความคิดลึกซึ้งเฉียบคม

เมื่อความสมาร์ตและวุฒิภาวะความนิ่งแบบผู้ใหญ่ของ “ทิม” มาเจอกับความสดใส พลังงานบวกล้นเหลือ และความฉลาดพูดฉลาดคิดของก้อย มันจึงเกิดเป็นเคมีที่เติมเต็มซึ่งกันและกันได้อย่างพอดี การสนทนาของทั้งคู่มักจะเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนมุมมองที่ตรงกัน เป็นความสัมพันธ์ที่สนับสนุนความคิด และเป็นพื้นที่สบายใจให้แก่กัน

อีกหนึ่งเครื่องการันตีความลงตัวของคู่นี้ คือการที่สาวก้อยสามารถเข้ากับคนรอบตัวของฝ่ายชายได้อย่างน่ารัก โดยเฉพาะกับ “น้องพิพิม” ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของทิม พิธา ซึ่งในภาพช่วงเปิดตัวก็มีโมเมนต์ความน่ารักของก้อยและน้องพิพิมออกมาให้แฟนๆ ได้เห็น แสดงให้เห็นว่าก้อยสอบผ่านด่านสำคัญและสามารถเติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวของทิมได้อย่างสมบูรณ์แบบ

งานนี้คงต้องบอกว่า ความรักของ “ทิม พิธา” และ “ก้อย อรัชพร” เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ให้เห็นว่า เมื่อคนสองคนมีคลื่นความถี่ทางความคิดที่ตรงกัน มีไลฟ์สไตล์และมุมมองในการใช้ชีวิตที่ไปในทิศทางเดียวกัน ช่องว่างของอายุก็ถูกร่นระยะจนกลายเป็นเพียง “ความห่างที่ลงตัว” อย่างแท้จริงครับ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ร้านพลุจีนระเบิด ตงไห่ ข่าวต่างประเทศ

ระเบิดสยองรับตรุษจีน! ร้านพลุแดนมังกรบึ้มสนั่นเซ่น 8 ศพ ปมสลดจุดใกล้ร้าน

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไผ่ ลิกค์” เผยต่อสายหา “ไชยชนก” ลั่น “กล้าธรรม” พร้อมร่วม รบ. ไร้เงื่อนไข

14 นาที ที่แล้ว
Sergey Zyryanov ฝรั่งนักวิ่ง แชมป์บุรีรัมย์มาราธอน 2 สมัย ข่าว

คิดว่า “ขนมหวาน” ฝรั่งนักวิ่งเผลอกัดสบู่เต็มคำ ไวรัลขมติดคอแบบไม่ตั้งใจ

35 นาที ที่แล้ว
ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 รอประกาศผลรางวัลที่ 1 ตรวจหวย

ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 ตรวจรางวัลที่ 1 ผ่านแอปเป๋าตัง

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่า อาม่าแลบลิ้นล้อ ลูกค้าไม่จ่าย 40 บาทค่าเข้าร้าน พาณิชย์ภูเก็ตยัน ทำได้ไม่ผิด

39 นาที ที่แล้ว
ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต สุขภาพและการแพทย์

ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต

53 นาที ที่แล้ว
โซเชียลขุดทวีตเก่า เท้ง ณัฐพงษ์ เช็กอินบ้านแฟน 158 ครั้ง ข่าว

โซเชียลขุด เท้ง ณัฐพงษ์ 16 ปีก่อน โพสต์ประโยคนี้ซ้ำ ๆ ขึ้นแท่นหนุ่มตี๋คลั่งรัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ดูแลอธิบาย หลัง “ทราย สก๊อต” โพสต์เศร้าเห็นสภาพกรง “หมูเด้ง”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮือฮา &quot;ฮาย อาภาพร&quot; จุดประทัดไหว้เจ้า ควันลอยเป็นเลขเด็ดชัดมาก หวยงวดตรุษจีน 16/2/69 บันเทิง

ฮือฮา “ฮาย อาภาพร” จุดประทัดไหว้เจ้า ควันลอยเป็นเลขเด็ดชัดมาก หวยงวดตรุษจีน 16/2/69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียนมาจอดดูจีพีเอสกลางถนน ข่าวภูมิภาค

อย่าหาทำ! ผัวเมียเมียนมา จอดดูจีพีเอสกลางถนน หกล้อซัดโครมกระเด็นเจ็บคู่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุนัขไซบีเรียนถูกราดน้ำมันจุดไฟเผาทั้งเป็น ข่าว

อำมหิตเกินคน! ไซบีเรียนถูกราดน้ำมันจุดไฟเผา เจ็บสาหัส-แผลไหม้ลึก เร่งล่าตัวคนร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ชี้เป็นมติพรรค หลัง “เพื่อไทย” จับมือ “ภูมิใจไทย” ย้ำตนเป็นแค่ประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกเชียงราย! แผ่นดินไหวขนาด 3.3 ศูนย์กลาง ลึกใต้ผิวดิน 3 กิโลเมตร อ.แม่สาย ชาวบ้านผวาเสียงคล้ายระเบิดก่อนสั่นไหว ข่าว

ระทึกเชียงราย! แผ่นดินไหว ศูนย์กลาง อ.แม่สาย ชาวบ้านผวาเสียงคล้ายระเบิดก่อนสั่นไหว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเมาชนคนเจ็บรอทำแผลข้างถนน อุบัตเหตุซ้ำซ้อนกระบี่ ข่าวอาชญากรรม

ดับอนาถคาที่! หนุ่มชนหมานั่งรอทำแผล เจอสาวใหญ่วัย 45 เมาซิ่งกระบะกวาดเรียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แก้วตา” โต้ “เท้ง” ยังไม่ได้คุย สวนทางที่บอกส่งคนมาเคลียร์ใจแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนสาวลูกชายยิ่งลักษณ์ ข่าว

หวานข้ามทวีป! “น้องไปป์” ลูกชายยิ่งลักษณ์ ควงแฟนสาวฉลองวาเลนไทน์ปีที่ 5

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดับฝันสาววาย ฮัดสัน วิลเลียมส์ พระเอก Heated Rivalry โชว์หวาน เปิดตัวแฟนสาว รับวาเลนไทน์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” ไม่ติดขัด หากต้องเป็นฝ่ายค้านร่วมกับ “กล้าธรรม”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฉทัวร์วิตถาร นนท.ยุโรปแห่ซื้อบริการข่มขืนสัตว์ หมา แพะ แกะ ลา แมว ห่าน วัว ราคาหลักพัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาแชมป์ ประเทศอวัยวะเพศเล็กสุดในโลก ปี 2026 ไทย รั้งอันดับ 9 ข่าว

กัมพูชาแชมป์ ประเทศอวัยวะเพศเล็กสุดในโลก ปี 2026 ไทย รั้งอันดับ 9

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพื่อชาติไทย-มิติใหม่” รวม 3 เสียง พร้อมหนุน “อนุทิน” นั่งเก้าอี้นายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 ก.พ. 69 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ลุ้นรางวัลที่ 1 และหวย N3

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถถัง จุดดราม่า ONE เหตุไม่มีไฟต์ชก ลั่นไม่แฟร์ ไม่ได้ค่าตัว 10 ล้านทุกไฟต์ ข่าวกีฬา

รถถัง จุดดราม่า ONE เหตุไม่มีไฟต์ชก ลั่นไม่แฟร์ ไม่ได้ค่าตัว 10 ล้านทุกไฟต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 16/2/69 ปล่อยเน้นๆ เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 16/2/69 ปล่อยเน้นๆ ชุด 2 ตัว 3 ตัว ลุ้นอั่งเปาก้อนโต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16 ก.พ. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16 ก.พ. 69 เคาะเลขมาแรง จุดธูปปู่องค์ดำ แจก 3 ตัวตรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 09:47 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 09:47 น.
245
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ร้านพลุจีนระเบิด ตงไห่

ระเบิดสยองรับตรุษจีน! ร้านพลุแดนมังกรบึ้มสนั่นเซ่น 8 ศพ ปมสลดจุดใกล้ร้าน

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569

“ไผ่ ลิกค์” เผยต่อสายหา “ไชยชนก” ลั่น “กล้าธรรม” พร้อมร่วม รบ. ไร้เงื่อนไข

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
Sergey Zyryanov ฝรั่งนักวิ่ง แชมป์บุรีรัมย์มาราธอน 2 สมัย

คิดว่า “ขนมหวาน” ฝรั่งนักวิ่งเผลอกัดสบู่เต็มคำ ไวรัลขมติดคอแบบไม่ตั้งใจ

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 รอประกาศผลรางวัลที่ 1

ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 ตรวจรางวัลที่ 1 ผ่านแอปเป๋าตัง

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button