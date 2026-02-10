ข่าวต่างประเทศ

ศาลฟิลิปปินส์ รับรองสิทธิ์ คู่รัก LGBTQ “เป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกัน” แม้กฎหมายยังไม่ให้แต่งงาน

เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 19:03 น.
มิติใหม่สิทธิคู่รักเพศเดียวกัน ศาลสูงสุดฟิลิปปินส์รับรองสิทธิ์ “เป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกัน” แม้กฎหมายยังไม่ให้แต่งงาน

ศาลสูงสุดแห่งฟิลิปปินส์ (SC) สร้างบรรทัดฐานใหม่ทางสังคมและกฎหมาย มีคำพิพากษารับรองให้ “คู่รักเพศเดียวกันที่ใช้ชีวิตร่วมกัน” สามารถได้รับการยอมรับในฐานะ “เจ้าของร่วม”ในทรัพย์สินที่ได้มาด้วยกัน ตามมาตรา 148 ของประมวลกฎหมายครอบครัวหากมีหลักฐานการร่วมสร้างหรือร่วมจ่ายจริง

คดีนี้เกิดขึ้นจากคู่รักหญิงรักหญิงคู่หนึ่งที่ใช้ชีวิตร่วมกัน ได้ตัดสินใจซื้อบ้านพร้อมที่ดินในเมืองเกซอนซิตี โดยตกลงใช้ชื่อของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงคนเดียวเพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรมธนาคาร แต่เมื่อทั้งคู่เลิกลากันและตกลงจะขายบ้านเพื่อแบ่งเงิน ฝ่ายที่มีชื่อเป็นเจ้าของกลับปฏิเสธสิทธิ์ของอดีตคนรัก ทำให้ฝ่ายผู้เสียหายต้องยื่นฟ้องต่อศาล ด้วยหลักฐานสำคัญคือเอกสารยอมรับสภาพหนี้ที่ระบุว่าอีกฝ่ายได้ร่วมจ่ายเงินค่าซื้อและต่อเติมบ้านไปถึง 50%

แม้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จะเคยยกฟ้อง แต่ศาลสูงสุดกลับคำพิพากษา วินิจฉัยว่า แม้ประมวลกฎหมายครอบครัวจะรับรองการแต่งงานเฉพาะชาย-หญิง แต่มาตรา 148 (ว่าด้วยทรัพย์สินของคู่รักที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและมีข้อห้ามทางกฎหมายไม่ให้แต่งงานกัน) ครอบคลุมถึงคู่รักเพศเดียวกันด้วย

ศาลมองว่าเอกสารที่ระบุการร่วมจ่ายเงิน ถือเป็นหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ความเป็นเจ้าของร่วม

ผู้พิพากษาอาวุโส มาร์วิค เอ็ม.วี.เอฟ. ลีโอเนน ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ความรักของเพศเดียวกันถือเป็นความสัมพันธ์ปกติที่ต้องได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย ไม่เช่นนั้นจะเท่ากับทำให้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและชอบธรรมบางรูปแบบกลายเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นทางกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ศาลสูงสุดได้ย้ำทิ้งท้ายว่า ลำพังอำนาจตุลาการไม่สามารถแก้ปัญหาเชิงนโยบายได้ทั้งหมด จึงเรียกร้องให้รัฐสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกกฎหมายรับรองสิทธิของคู่รักเพศเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างสมดุลระหว่างเสรีภาพขั้นพื้นฐานและค่านิยมทางสังคม

ข่าวต่างประเทศ

