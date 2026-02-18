สรุปดราม่า “แอน อรดี” เพจดังกุข่าว กิ๊กนักร้องหนุ่มร่างทอง ค่ายเพลงอ้าง โปรโมทผลงานใหม่

สรุปดราม่า “แอน อรดี” ถูกเพจดังกุข่าวมั่ว “ซุ่มกิ๊กนักร้องหนุ่มร่างทอง” ทำเสียชื่อ เจ้าตัวยันไม่คิดทำผิดกฎชีวิตคู่ สุดท้ายค่ายเพลงแถลง อ้าง โปรโมทผลงานใหม่ ไม่บอกศิลปิน
บอกเลยว่าวงการบันเทิงเขาไม่เคยแผ่วสักครั้ง ล่าสุดดูเหมือนว่ากลิ่นดราม่าจะโชยออกมาจากคณะหมอลำชื่อดังเมื่อจู่ ๆ เพจดังมาโพสต์ข่าวเม้าท์แรงว่า “เมื่อกี้นั่งกินข้าวอยู่เหลือบไปเห็นหมอลำสาวแอบกุ๊กกิ๊กกุ๊กหม่ำกับนักร้องร่างทองชอบถ่ายคลิปหน้ากระจก แล้วผัวที่เป็นเจ้าของวงจะรู้มั้ยว่ะ #มาดามเม้าท์ชอบดูชิงช้าสวรรค์”
จากคำใบ้ดังกล่าวหลายคนพุ่งเป้าไปที่ แอน อรดี แบบทันทีทันใด พร้อมกับขบวนรถทัวร์ที่แห่ไปจอดกันล้นลานหน้าบ้าน ล้นหน้าฮ้านหมอลำกันเลยทีเดียว กระทั่งสาวแอนเห็นกระแสข่าวดราม่าที่รุมทึ้งมาถึงเธอ จนเจ้าตัวต้องออกมาโพสต์ชี้แจงและเตือนสติชาวเน็ตให้เสพข่าวกันดี ๆ เพราะข่าวที่เพจออกมาโพสต์นั้นไม่เป็นความจริง และยังทำให้ตนเสียหายด้วย
“เสพข่าวดีๆนะคะ !! เชื่อใจใครไม่ได้เลย จากที่เพจนี้ เขียนข่าว ขอบอกตรงนี้ว่า ไม่ใช่เรื่องจริง แอนสร้างตัวเองมา แอนไม่มีทางเอาเรื่องพวกนี้มาแลก กับ ครอบครัวและชื่อเสียงแน่นอน รบกวนช่วยลบด้วย มันเสียหายค่ะ!!!!
ครั้งแรกที่เห็นข้อความทีแรก คือ เอ๊ะ! ทำไมเหมือนว่าเราเลย แต่นักร้องหนุ่มร่างทองนี่ คิดไม่ออกว่าใคร? ไม่คิดว่าเกี่ยวกับเพลงด้วยซ้ำ แต่ประโยคปิดและแฮทแท็กสุดท้ายก็เป็นเราอยู่ดี ( อ่านแล้วรู้เลย)
ตอนนั้นคือสั่น ทำอะไรไม่ถูกเลย เจ็บและเสียใจสุด ๆ กลัวคนเข้าใจผิด ว่ามันคือเรื่องจริง พี่บอยก็ถาม ว่าทำยังไงดี ทำไมเค้าเขียนข่าวแบบนี้ และแน่นอนคงรู้สึกไม่ดีกับแอนด้วยเหมือนกัน ..
แอนไม่เคยไปไหนคนเดียว ถ้าไปต้องมีน้องๆทีมงานไปด้วยตลอดเวลาที่ห่างกันแอนกับพี่บอย คุยกันตลอด รายงานตลอด คนที่ติดตามจะรู้ว่าเราเป็นคนยังไง
เรามีครอบครัวแล้ว มีสามีและลูกสาวที่น่ารัก และแอนก็รักพวกเค้ามากเหมือนกัน 33 ปีที่ผ่านมา กว่าจะมีวันนี้แอนไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนดีร้อย แต่ก็เคยผ่านชีวิตที่ไม่ดีมาเหมือนกัน จนมาถึงวันนี้
กฎหลักของชีวิตคู่เราคือ เราจะไม่ผิดศีลข้อ3 เด็ดขาด!! เพราะเราดูแลคน บริหารคน เราต้องมีสัจจะ ซื่อสัตย์ต่อคนรักและอาชีพของเรา และสำคัญคือซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณที่สนับสนุนเราก็คือแฟนคลับ คนติดตาม เค้ามองเราอยู่เสมอ วันนี้จะขอร้องไห้ ขอให้เรื่องนี้ และความรู้สึกนี้ผ่านไปไวๆ..”
ขณะเดียวกันทางด้าน อ้ายแมน ภิสิทธิ์พงษ์ ก็ออกมาเคลื่อนไหวในโซเชียลของตัวเองเช่นกัน เพราะตนก็คือ 1 ในผู้เสียหายที่ถูกกุข่าวมั่วว่ากิ๊กกับ แอน อรดี จนได้รับผลกระทบเรื่องการทำงาน ระบุว่า “ผมคือผู้เสียหายเช่นกัน และครั้งนี้กระทบผลงาน แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือผมเคารพทุกอารมณ์ และความรู้สึกของแฟนคลับทุกๆท่าน ผมคือศิลปินในค่าย แต่ไม่ใช่คนทำข่าว แต่ผมเป็นคนในข่าว”
ขณะที่ทาง บอย ศิริชัย ก็ไม่ปล่อยผ่านเรื่องดราม่าที่ทำให้ภรรยาคนสวยของตัวเองต้องเสียใจอยู่คนเดียว ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเช่นกันเผยว่า
“คอมเมนท์หยังเบิ่งหน้าเบิ่งหลังแน่เด้อสู!! ไวปากเสียศีล ไวตีนตกต้นไม้เด้
เพจต้นเรื่องก็ตั้งกระทู้ค่อนข้างที่จะเจาะจงอย่างชัดเจนใครอ่านก็ต้องอ๋อ!! ส่วนคนที่คอมเม้นต์ ก็เม้นโดยที่ยังไม่มีมูลความจริงได้โอกาสเหยียบ ก็เหยียบลงทันที พร้อมที่จะทำร้ายคนอื่น ความอยากซ้ำเติมคนอื่น หน้ามืดตามัว สนุกคึกคะนอง สรรหาคำแย่ ๆ มาคอมเมนต์ไม่สนว่ามันจะกระทบหรือสร้างความเสียหายให้ใครหรือเปล่า แต่สุดท้ายมันก็คือบาปในใจนั่นแหละ
สื่อสารผิดพลาดยังไงผมไม่สามารถทราบได้ครับ แต่!! เพจต้นเรื่องก็ตั้งกระทู้ค่อนข้างที่จะเจาะจงอย่างชัดเจนใครอ่านก็ต้องอ๋อ!! ส่วนคนที่คอมเม้นต์ ก็เม้นโดยที่ยังไม่มีมูลความจริงได้โอกาสเหยียบ ก็เหยียบลงทันที พร้อมที่จะทำร้ายคนอื่น ความอยากซ้ำเติมคนอื่น หน้ามืดตามัว สนุกคึกคะนอง สรรหาคำแย่ๆมาคอมเมนต์ไม่สนว่ามันจะกระทบหรือสร้างความเสียหายให้ใคร แต่สุดท้ายผมเชื่อว่ามันจะเป็นบาปในใจครับ
ผมยังยืนยันว่าผมให้เกียรติ เคารพ นอบน้อมต่อทุกๆท่าน พร้อมซัพพอร์ตเมื่อมีโอกาส วงการเพลง วงการสื่อ บันเทิงทีวี หรือวงการการทำงานในแวดล้อมของอาชีพผมครับ เรื่องที่เกิดในวันนี้ด้วยความผิดพลาดประการต่างๆนั้น มันเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะรุนแรง ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและภาพลักษณ์ มาก ๆ ครับ โคตรสงสารแฟนผมเลย”
ต่อมาไม่นานเมื่อกระแสข่าวดราม่าเริ่มแรงขึ้น เพจข่าวลูกทุ่ง ก็ได้ออกมาเผยว่า ข่าวลือเรื่องชู้สาวทั้งหมด เป็นแค่ “คอนเทนต์โปรโมทเพลง” คือ เป็นเพียงการโปรโมทเพลงคู่ใหม่ชื่อ “ศีลเสมอกัน” (แอน อรดี Feat. อ้ายแมน ภิสิทธิ์พงศ์) ของค่าย Bamboo Beat ทว่าการโปรโมทครั้งนี้ไม่มีการแจ้งศิลปินล่วงหน้า ทำให้เจ้าตัวตกใจจริง
จากนั้นทางค่ายเพลง Bamboo Beat ก็ร่อนแถลงขอโทษออกมาความว่า “ทางค่าย Bamboo Beat ขอแสดงความเสียใจและขออภัยต่อคุณแอน อรดี และคุณบอย ศิริชัย อย่างสุดซึ้ง จากกรณีที่มีข่าวและภาพการทำงานร่วมกันระหว่าง อ้ายแมน ภิสิทธิ์พงษ์และคุณแอน อรดี ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสื่อมวลชน แฟนคลับ และผู้ที่ติดตามข่าวสาร
ทางค่ายขอเรียนชี้แจงว่า การทำงานดังกล่าวเป็นเพียงความร่วมมือกันในฐานะศิลปิน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเพลงคู่เพลงใหม่ชื่อเพลงว่า “ศีลเสมอกัน” ซึ่งเป็นการทำงานตามขั้นตอนปกติของการผลิตผลงานเพลงเท่านั้นมิได้มีความเกี่ยวข้องหรือเจตนาอื่นใดนอกเหนือจากการทำงานในวิชาชีพ
อย่างไรก็ตาม ทางค่ายตระหนักถึงความรู้สึกของทุกฝ่ายที่อาจได้รับผลกระทบด้านจิตใจจากสถานการณ์ดังกล่าว และขอแสดงความเสียใจ พร้อมทั้งขออภัยต่อคุณแอน อรดี และคุณบอย ศิริชัย ด้วยความจริงใจ รวมถึงแฟนคลับและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน หากเหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดความไม่สบายใจไม่ว่าทางใด
ทางค่าย Bamboo Beat ขอแสดงความขอโทษอย่างจริงใจอีกครั้ง และขอยืนยันถึงความตั้งใจในการดำเนินงานด้วยความเคารพในวิชาชีพ และความรู้สึกของทุกฝ่ายเสมอมา ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง”
หลังจากค่ายเพลงร่อนจดหมายแถลงขอโทษ ทางด้านหมอลำสาว แอน อรดี ก็ออกมาโพสต์ข้อความตัดพ้อลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “ขอโทษก็จริง แต่คนจะมองเรายังไง ทั้งๆที่ไม่ได้ทำอะไรเลย!!!!!!!”
อ้างอิงจาก : FB อรรถรส, แอน อรดี, บอย ศิริชัย
