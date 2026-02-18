หญิงไต้หวัน เจอคุก 3 เดือน เปิดโทรโข่งด่าเพื่อนบ้าน เกือบทุกคืน นานเป็นปี
สาวไต้หวัน เจอคุก 3 เดือน เปิดโทรโข่งด่าเพื่อนบ้าน เร่งเสียงจนสุด เกือบทุกคน นานต่อเนื่องเป็นปี รบกวนเวลานอนเพื่อนบ้าน
เมื่อวันทื่ 17 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว มัสต์แชร์นิวส์ รายงานว่า ศาลในไต้หวันได้พิพากษาจำคุก หญิงสกุลเฉิน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ภายหลังจากที่เธอใช้โทรโข่งด่าเพื่อนบ้านนานเป็นปี
เธอก่อเหตุตั้งแต่ปี 2566 เธอได้ตั้งเครื่องขยายสัญญาณไว้บนระเบียงบ้านชั้น 3 ของเธอ เร่งเสียงจนสุด ก่อนจะอาศัยช่วงค่ำหรือเช้ามืดในการด่าเพื่อนบ้าน ใช้คำหยาบคาย และด่าต่อเนื่องหลายนาที
โดยเสียงดังมากจนส่งผลกระทบไม่เพียงแค่บ้านเรือนที่อยู่ติดกัน 6 หลัง แต่ยังรวมถึงบ้านอีก 4 หลังที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนด้วย
ท้ายที่สุดเพื่อนบ้านทั้งหมดทนไม่ไหว หลังต้องโดนเธอด่ากล่าวหาสารพัดมานานกว่า 2 ปี จึงเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก่อนจะถูกจับกุมในที่สุด
ศาลจึงตัดสินว่า เฉิน ได้จงใจสร้างเสียงดังเกินควรและใช้คำพูดคุกคามรบกวนเพื่อนบ้าน เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นในการอยู่อาศัยอย่างสงบและการพักผ่อนหลับนอน อันเข้าข่ายความผิดฐาน “บังคับข่มขู่” ตามประมวลกฎหมายอาญาของไต้หวัน
และพิพากษาจำคุก 3 เดือน โดยสามารถชำระเป็นค่าปรับแทนได้จำนวน 100,000 บาท (90,000 ดอลลาร์ไต้หวัน)
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ฉาวอีก! ทลายซ่องไต้หวัน รวบ 44 ผู้ต้องหา พบสาวไทยค้าบริการ 33 ชีวิต
- หญิงอินเดีย จัดฉากแปลงร่างเป็นงู หนีคลุมถุงชน ไปอยู่กับคนรัก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: