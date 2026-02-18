สลด นักเต้นสาว รายการ Got Talent จบชีวิตตัวเอง หลังโดนจับคดีข่มขืน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน เคอร์รี-แอนน์ โดนัลด์สัน สาววัย 38 ปี เธอเป็นคนจิตใจดี เป็นครูสอนเต้น รักครอบครัว และมีความฝันว่าอยากจะรวยและมีชื่อเสียง
ย้อนกลับไปในปี 2014 เธอเคยไปทำตามความฝันบนเวทีประกวดระดับโลกอย่าง Britain’s Got Talent จนทะลุถึงรอบรองชนะเลิศ ในฐานะสมาชิกวงเต้น Kings and Queens ซึ่งเพื่อนร่วมวงหลายคนในตอนนั้น ปัจจุบันกลายเป็นนักเต้นซูเปอร์สตาร์ในรายการทีวีชื่อดังของอังกฤษกันหมดแล้ว ชีวิตเธอดูมีอนาคตและเป็นที่รักของเพื่อนฝูงมากๆ
จู่ๆ ฝันร้ายก็มาเยือน เมื่อเธอถูกตำรวจจับกุม นำตัวไปสอบปากคำในข้อหา “ล่วงละเมิดทางเพศ” เคอร์รีปฏิเสธข้อกล่าวหาแบบหัวชนฝา เธอบอกกับคาร่า น้องสาวของว่า เธอไม่มีความผิดเลย เรื่องทั้งหมดเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเรื่องปรักปรำ ขึ้นมาทั้งนั้น แต่ความเครียดและความกดดันจากเหตุการณ์นี้ได้ทำลายสภาพจิตใจของเธอไปแล้ว
หลังจากได้รับการปล่อยตัวจากสถานีตำรวจ เคอร์รีเครียดจัดจนไม่ยอมกลับบ้าน ครอบครัวร้อนใจมากจนต้องไปแจ้งความคนหาย ในที่สุดก็ไปพบตัวเธอเปิดโรงแรมนอนอยู่คนเดียวในสภาพที่กินยาเกินขนาด
เคอร์รีถูกหามส่งโรงพยาบาลทันที และในระหว่างที่อยู่โรงพยาบาล เธอมีอาการแตกสลายอย่างหนัก ถึงขั้นหลุดปากบอกกับหมอฉุกเฉินเลยว่า “เธออยากตาย”
สิ่งที่ครอบครัวติดใจมากที่สุดคือ โรงพยาบาลอนุญาตให้เคอร์รีกลับบ้านได้ โดยไม่มีการให้คำแนะนำ หรือให้แผนการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตายกับทางครอบครัวเลย
คาร่ามารับพี่สาวกลับบ้าน ระหว่างทางเคอร์รีร้องไห้หนักมาก สารภาพเรื่องช็อกว่า “เธอตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเอง ตั้งแต่ตอนที่เดินก้าวออกจากสถานีตำรวจแล้ว” คืนนั้นคาร่าเป็นห่วงพี่สาวมากจนไม่กล้าทิ้งให้อยู่คนเดียว และพูดเตือนสติไปว่า “ถ้าพี่ทำอะไรลงไป ความผิดนั้นมันจะตกอยู่บนบ่าของฉันไปตลอดชีวิตเลยนะ” เคอร์รีได้ยินก็เลยพูดติดตลกกลับมาว่า “ฉันไม่ทำหรอกน่า” ทำให้คาร่าเบาใจและยอมกลับบ้านไป
ตอนประมาณเที่ยงคืน ทั้งคู่ยังส่งแชตคุยกันอยู่เลย ข้อความสุดท้ายที่เคอร์รีส่งหาน้องสาวคือ… “ขอบคุณสำหรับทุกอย่างในวันนี้นะ ❤️”
หลังจากที่น้องสาวกลับไป เคอร์รีก็เริ่มเตรียมตัวจากโลกนี้ไป เธอเปิดเพลง ‘You are so beautiful’ ทิ้งไว้ให้เล่นวนซ้ำไปซ้ำมา
เธอเขียนข้อความสั่งเสียไว้หลังรูปถ่ายหลายใบ
-
หลังรูปสุนัขตัวโปรด “ถ้ารู้ว่าแกช่วยชีวิตฉันไว้กี่ครั้ง…”
-
หลังรูปน้องสาวและครอบครัว “ฉันขอโทษ”
-
หลังรูปพ่อแม่ “หนูขอโทษ หนูทำพลาดที่ไปเชื่อใจคน หนูหวังว่าหนูจะได้เริ่มต้นใหม่นะ”
เช้าวันนั้น คาร่าพยายามโทรหาพี่สาวแต่ไม่มีคนรับสาย ด้วยความสังหรณ์ใจจึงรีบวิ่งไปดูที่บ้าน พอเปิดประตูเข้าไปก็แทบช็อก เมื่อเจอกระดาษโน้ตแปะดักไว้ตรงบันไดเขียนว่า… “โทร 999 (เบอร์ฉุกเฉิน) ห้ามเดินเข้ามานะ ฉันขอโทษ” คาร่าทำตามที่โน้ตบอก แต่ก็ไม่ทันการณ์แล้ว เคอร์รีเสียชีวิตลงจากการผูกคอ
ปัจจุบัน คดีนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการไต่สวนในชั้นศาล เพื่อสรุปสาเหตุและขั้นตอนการเสียชีวิต โดยครอบครัวพยายามตั้งคำถามกับการหละหลวมของโรงพยาบาล ท่ามกลางความเศร้าโศกของเพื่อนๆ ในวงการเต้นที่ออกมาโพสต์ไว้อาลัยให้กับการจากไปของพี่สาวที่แสนดีคนนี้
