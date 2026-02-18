ข่าวดาราบันเทิง

สลด นักเต้นสาว รายการ Got Talent จบชีวิตตัวเอง หลังโดนจับคดีข่มขืน

เผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 09:41 น.
68
สลด นักเต้นสาว รายการ Got Talent จบชีวิตตัวเอง หลังโดนจับคดีข่มขืน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน เคอร์รี-แอนน์ โดนัลด์สัน สาววัย 38 ปี เธอเป็นคนจิตใจดี เป็นครูสอนเต้น รักครอบครัว และมีความฝันว่าอยากจะรวยและมีชื่อเสียง

ย้อนกลับไปในปี 2014 เธอเคยไปทำตามความฝันบนเวทีประกวดระดับโลกอย่าง Britain’s Got Talent จนทะลุถึงรอบรองชนะเลิศ ในฐานะสมาชิกวงเต้น Kings and Queens ซึ่งเพื่อนร่วมวงหลายคนในตอนนั้น ปัจจุบันกลายเป็นนักเต้นซูเปอร์สตาร์ในรายการทีวีชื่อดังของอังกฤษกันหมดแล้ว ชีวิตเธอดูมีอนาคตและเป็นที่รักของเพื่อนฝูงมากๆ

จู่ๆ ฝันร้ายก็มาเยือน เมื่อเธอถูกตำรวจจับกุม นำตัวไปสอบปากคำในข้อหา “ล่วงละเมิดทางเพศ” เคอร์รีปฏิเสธข้อกล่าวหาแบบหัวชนฝา เธอบอกกับคาร่า น้องสาวของว่า เธอไม่มีความผิดเลย เรื่องทั้งหมดเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเรื่องปรักปรำ ขึ้นมาทั้งนั้น แต่ความเครียดและความกดดันจากเหตุการณ์นี้ได้ทำลายสภาพจิตใจของเธอไปแล้ว

เคอร์รี-แอนน์ โดนัลด์สัน ครูสอนเต้นที่มีความฝันอยากมีชื่อเสียง

หลังจากได้รับการปล่อยตัวจากสถานีตำรวจ เคอร์รีเครียดจัดจนไม่ยอมกลับบ้าน ครอบครัวร้อนใจมากจนต้องไปแจ้งความคนหาย ในที่สุดก็ไปพบตัวเธอเปิดโรงแรมนอนอยู่คนเดียวในสภาพที่กินยาเกินขนาด

เคอร์รีถูกหามส่งโรงพยาบาลทันที และในระหว่างที่อยู่โรงพยาบาล เธอมีอาการแตกสลายอย่างหนัก ถึงขั้นหลุดปากบอกกับหมอฉุกเฉินเลยว่า “เธออยากตาย”

สิ่งที่ครอบครัวติดใจมากที่สุดคือ โรงพยาบาลอนุญาตให้เคอร์รีกลับบ้านได้ โดยไม่มีการให้คำแนะนำ หรือให้แผนการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตายกับทางครอบครัวเลย

คาร่าน้องสาวของเคอร์รีพยายามช่วยเหลือและเป็นห่วงพี่สาว

คาร่ามารับพี่สาวกลับบ้าน ระหว่างทางเคอร์รีร้องไห้หนักมาก สารภาพเรื่องช็อกว่า “เธอตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเอง ตั้งแต่ตอนที่เดินก้าวออกจากสถานีตำรวจแล้ว” คืนนั้นคาร่าเป็นห่วงพี่สาวมากจนไม่กล้าทิ้งให้อยู่คนเดียว และพูดเตือนสติไปว่า ถ้าพี่ทำอะไรลงไป ความผิดนั้นมันจะตกอยู่บนบ่าของฉันไปตลอดชีวิตเลยนะ” เคอร์รีได้ยินก็เลยพูดติดตลกกลับมาว่า ฉันไม่ทำหรอกน่า” ทำให้คาร่าเบาใจและยอมกลับบ้านไป

ตอนประมาณเที่ยงคืน ทั้งคู่ยังส่งแชตคุยกันอยู่เลย ข้อความสุดท้ายที่เคอร์รีส่งหาน้องสาวคือ… “ขอบคุณสำหรับทุกอย่างในวันนี้นะ ❤️”

หลังจากที่น้องสาวกลับไป เคอร์รีก็เริ่มเตรียมตัวจากโลกนี้ไป เธอเปิดเพลง ‘You are so beautiful’ ทิ้งไว้ให้เล่นวนซ้ำไปซ้ำมา

เธอเขียนข้อความสั่งเสียไว้หลังรูปถ่ายหลายใบ

  • หลังรูปสุนัขตัวโปรด “ถ้ารู้ว่าแกช่วยชีวิตฉันไว้กี่ครั้ง…”

  • หลังรูปน้องสาวและครอบครัว “ฉันขอโทษ”

  • หลังรูปพ่อแม่ “หนูขอโทษ หนูทำพลาดที่ไปเชื่อใจคน หนูหวังว่าหนูจะได้เริ่มต้นใหม่นะ”

  • ความเครียดจากเหตุการณ์ทำให้เคอร์รีไม่ยอมกลับบ้านและกินยาเกินขนาด

เช้าวันนั้น คาร่าพยายามโทรหาพี่สาวแต่ไม่มีคนรับสาย ด้วยความสังหรณ์ใจจึงรีบวิ่งไปดูที่บ้าน พอเปิดประตูเข้าไปก็แทบช็อก เมื่อเจอกระดาษโน้ตแปะดักไว้ตรงบันไดเขียนว่า… “โทร 999 (เบอร์ฉุกเฉิน) ห้ามเดินเข้ามานะ ฉันขอโทษ” คาร่าทำตามที่โน้ตบอก แต่ก็ไม่ทันการณ์แล้ว เคอร์รีเสียชีวิตลงจากการผูกคอ

ปัจจุบัน คดีนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการไต่สวนในชั้นศาล เพื่อสรุปสาเหตุและขั้นตอนการเสียชีวิต โดยครอบครัวพยายามตั้งคำถามกับการหละหลวมของโรงพยาบาล ท่ามกลางความเศร้าโศกของเพื่อนๆ ในวงการเต้นที่ออกมาโพสต์ไว้อาลัยให้กับการจากไปของพี่สาวที่แสนดีคนนี้

เคอร์รีถูกนำส่งโรงพยาบาลและแสดงอาการเครียดอย่างหนัก

