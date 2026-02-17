บันเทิง

ชาวเน็ตเดือด สับภาพใหม่ “ลิซ่า” เที่ยวน้ำตก ซัดชุดเดียวเที่ยวทั่วไทย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 11:35 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 11:35 น.
ชาวเน็ตเดือด สับภาพใหม่ที่ทางเพจ Amazing Thailand โพสต์ ลิซ่า เที่ยวน้ำตก ซัดชุดเดียวเที่ยวทั่วไทย ตั้งคำถามใช้ AI ช่วยไหม?

เพจ Amazing Thailand ได้โพสต์ภาพโปรโมตการท่องเที่ยวไทย โดยมี ลิซ่า ลลิษา มโนบาล นักร้องสาวคนดังระดับโลก สมาชิกวง BLACKPINK ซึ่งเป็น Amazing Thailand Ambassador อยู่ในภาพนั้น

ทางเพจเขียนข้อความระบุว่า “รู้สึกถึงความนิ่งสงบที่น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น จังหวัดกาญจนบุรี น้ำตกที่โอบรับคุณให้พักจากความวุ่นวายในทุกวัน ปล่อยจิตใจที่ว้าวุ่นไปกับสายน้ำที่ไหลริน ให้ธรรมชาติชาร์จพลังกายและจิตใจได้กลับมาสดชื่นอีกครั้ง สัมผัสถึงทุกความรู้สึกที่เมืองไทย”

แม้ว่าภาพดังกล่าวจะมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความชื่นชม แต่ก็มีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามว่าใช้ AI, ใช้ชุดเดิมก็ภาพที่แล้ว รวมถึงคิดว่าคุณภาพงานควรจะได้ดีกว่านี้

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ข่าวสารท่องเที่ยว ททท. เคยยืนยันว่า ภาพที่เผยแพร่อยู่ในขณะนี้เป็นภาพจริงที่เกิดจากการถ่ายทำ มิได้ใช้การสร้างภาพด้วย AI แต่อย่างใด ทั้งนี้ได้มีการตกแต่งเพิ่ม โดยใช้ Graphic เพื่อความสวยงามตาม Concept ที่กำหนด และออกแบบไว้โดยทีมงานมืออาชีพผู้ชำนาญ

