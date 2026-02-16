เขมรเผาป่าพื้นที่แนวหน้า คาดบดบังทัศนวิสัย ปกปิดเคลื่อนย้ายกำลังพล
เขมรเผาป่าพื้นที่แนวหน้า คาดบดบังทัศนวิสัย โดยหวังใช้หมอกควันเป็นฉากอำพราง ปกปิดเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์
เพจ Army Military Force ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก “ภาพล่าสุดทหารเขมรเผาป่าในพื้นที่แนวหน้า
จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุด พบว่าการที่ทหารกัมพูชาร่วมมือกับชาวบ้านในพื้นที่จุดไฟเผาป่าแนวหน้าในช่วงหน้าแล้งนั้น ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือการเคลียร์พื้นที่เกษตรทั่วไป แต่เป็น “ยุทธวิธีกรองข่าวสาร” เพื่อบดบังทัศนวิสัย โดยหวังใช้หมอกควันหนาทึบเป็นฉากกำบังในการเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์และกำลังพล เนื่องจากฝ่ายกัมพูชาตระหนักดีว่าทหารไทยยึดครองชัยภูมิบนที่สูง และมีการตรวจการณ์ส่องดูความเคลื่อนไหวของพวกเขาอยู่ตลอดเวลา (ฝ่ายเราดักฟังวิทยุพวกมัน)
ส่วนประเด็นที่มีการวิเคราะห์ว่าการเผาป่าทำไปเพื่อทำลายทุ่นระเบิด PMN-2 นั้น ขัดต่อข้อเท็จจริงทางยุทธวิธี เนื่องจากทหารกัมพูชามีแผนที่ระบุตำแหน่งการวางทุ่นระเบิดอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันกำลังพลของตนเองอยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องเผาป่าเพื่อเคลียร์ระเบิดแต่อย่างใด อีกทั้งข้อมูลจากการเข้ายึดคืนพื้นที่สำคัญ เช่น เนิน 350, ปราสาทตาควาย, เนิน 677, บ้านสามหลัง (จ.ตราด) และอีกหลายพื้นที่ ฝ่ายไทยยังสามารถตรวจยึดแผนที่วางทุ่นระเบิดของกัมพูชาไว้ได้เป็นหลักฐานยืนยัน
ทั้งนี้ทหารกัมพูชายังมีแผนที่วางทุ่นระเบิดสำรองอีกเป็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม การฝังทุ่นระเบิด PMN-2 ของฝ่ายกัมพูชาจะเน้นวางไว้รอบฐานปฏิบัติการของตนเอง และลักลอบนำมาวางตามเส้นทางลาดตระเวนของทหารไทย เพื่อมุ่งหวังทำลายขวัญและกำลังพลของเรา มากกว่าการฝังไว้สุ่มๆ ในป่าแนวหน้าทั้งหมด (พื้นที่ป่าแนวหน้าตลอดชายแดนมีความยาวกว่า 798 กม. มีเนื้อที่กว่า 1,500,000 ไร่โดยประมาณ)
ส่วนกระแสข่าวเรื่องทหารกัมพูชาจะบุกยึดคืนฐานต่างๆ ตลอดไปจนถึงยึดจังหวัดชายแดนอีสานใต้นั้น ถือว่าห่างไกลจากความจริงมหาศาลเมื่อเทียบกับศักยภาพและการวางกำลังที่เสียเปรียบของฝ่ายเขมรในขณะนี้”
