ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 ตรวจรางวัลที่ 1 ผ่านแอปเป๋าตัง
เกาะติดผลรางวัลสลากดิจิทัล L6 บนแอปเป๋าตัง งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ลุ้นโฉมหน้าเศรษฐีรับทรัพย์ก้อนโตสูงสุด 42 ล้านบาท พร้อมแนะวิธีขึ้นเงินรางวัลที่ง่ายและไวที่สุด
ต้อนรับวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งตรงกับ “วันจ่าย” ในเทศกาลตรุษจีน บรรยากาศการลุ้นรางวัล “สลากดิจิทัล L6” บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง งวดนี้คึกคักเป็นพิเศษ โดยแฟนคลับสลากดิจิทัลต่างจับตามองว่า รางวัลที่ 1 จะมีผู้โชคดีกี่ราย และจะมีเศรษฐีหน้าใหม่ที่ดวงเฮงสุดขีด กวาดรางวัลใหญ่คนเดียวรับทรัพย์เน้นๆ 42 ล้านบาท หรือไม่?
ผลสลากดิจิทัล L6 งวดวันที่ 16 ก.พ. 69
- รางวัลที่ 1 เลขที่ออก : รอประกาศผลรางวัล
- จำนวนใบที่ถูกรางวัล : รอประกาศผลรางวัล
- รวมเงินรางวัล : รอประกาศผลรางวัล
ถูกรางวัลทำยังไง? วิธีเช็กผลและขึ้นเงินผ่าน “เป๋าตัง”
สำหรับผู้ที่ซื้อสลากดิจิทัลเอาไว้ ไม่ต้องไปตรวจเรียงเบอร์ให้เสียเวลา ระบบของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จะทำการแจ้งเตือนท่านทันทีหากท่านเป็นผู้โชคดี โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1. หลังประกาศผลรางวัล หากท่านถูกรางวัล ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือน (Notification) มาที่แอปฯ
2. ท่านสามารถกดเลือกช่องทางการรับเงินรางวัลได้ด้วยตนเอง
- ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย (ผูกบัญชีไว้)
- ผ่านบัญชีธนาคารอื่นๆ (โอนเข้าบัญชี)
- G-Wallet (เก็บไว้ใช้จ่ายต่อ)
เงินรางวัลจะถูกโอนเข้าบัญชีภายในระยะเวลาที่กำหนด (ขึ้นอยู่กับธนาคาร) โดยเสียค่าธรรมเนียมต่ำมาก
สำหรับใครที่งวดนี้ดวงยังไม่มา พลาดรางวัลไปอย่างน่าเสียดาย ไม่ต้องเสียใจนาน! ท่านสามารถเริ่มต้นเสี่ยงโชคกับ สลากดิจิทัลงวดถัดไป (งวด 1 มีนาคม 2569) ได้ทันที
- เริ่มจำหน่าย: ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ของวันพรุ่งนี้ (17 ก.พ. 69) เป็นต้นไป
ขอให้ทุกท่านโชคดี เฮงๆ รวยๆ รับตรุษจีนปีนี้นะครับ!
