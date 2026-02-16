ข่าว

ดราม่า อาม่าแลบลิ้นล้อ ลูกค้าไม่จ่าย 40 บาทค่าเข้าร้าน พาณิชย์ภูเก็ตยัน ทำได้ไม่ผิด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 15:17 น.
ดราม่า อาม่าแลบลิ้นล้อ ลูกค้าจีน ไม่ยอมจ่าย 40 บาทค่าเข้าร้าน พาณิชย์ภูเก็ตยัน ทำได้ไม่ผิด เจ้าของร้านยัน ไม่ได้เหยียดเชื้อชาติ

จากกรณีคลิปไวรัลดราม่าบน TikTok ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนมีปากเสียงกับเจ้าของร้านขายของที่ระลึกในย่านเมืองเก่าภูเก็ต ปมเก็บค่าเข้าชมร้าน 40 บาท จนแม่ค้าทำท่าแลบลิ้นปลิ้นตาใส่ ทำให้นักท่องเที่ยวไม่พอใจและอัดคลิปต่อว่า พร้อมตั้งคำถามว่า “ทำไมต้องเหยียดเชื้อชาติฉัน?”

หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ล่าสุด ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อยุติประเด็นร้อนนี้แล้ว

นางสาวสุพรรษา ช่วยชนะ หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ได้รับมอบหมายจากพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ได้เปิดเผยผลการตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าเซรามิกดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเยาวราช อำเภอเมืองภูเก็ต โดยมีข้อสรุปที่ชัดเจน

ปมเก็บค่าเข้า 40 บาท ทำได้ ไม่ผิดกฎหมาย

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ทางร้านได้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าและเงื่อนไขการเก็บค่าบริการ 40 บาทไว้อย่างชัดเจนบริเวณประตูทางเข้า เขียนระบุไว้ครบทั้ง 3 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ และจีน พร้อมแจ้งเงื่อนไขว่าลูกค้านำค่าเข้า 40 บาทนี้ไปหักเป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าได้ ในทางกฎหมายถือว่า สามารถดำเนินการได้ เพราะทำตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 68 พ.ศ. 2568 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างถูกต้อง

แม้การเก็บเงินจะทำได้ตามสิทธิ์ แต่เจ้าหน้าที่ได้ตำหนิและให้คำแนะนำผู้ประกอบการอย่างจริงจังเรื่อง การแสดงออกและการสื่อสาร กำชับให้ระมัดระวังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจไปกระทบความรู้สึกนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งทางเจ้าของร้านก็รับปากที่จะปรับปรุงตัวและปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายหรือเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำขึ้นอีกในย่านท่องเที่ยว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตได้เตรียมมาตรการเชิงรุกไว้ดังนี้

  1. จัดชุดตรวจปูพรมถี่ยิบ: จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำร้านค้าสัปดาห์ละ 3 วัน (จันทร์, พุธ, ศุกร์) และจะเพิ่มความถี่มากขึ้นในช่วงเทศกาล โดยจะเป็นการสนธิกำลังร่วมกับ สคบ., ตำรวจ, สาธารณสุข, ชั่งตวงวัด และหน่วยงานท้องถิ่น

  2. อบรมพ่อค้าแม่ค้า: เตรียมหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เพื่อดึงงบประมาณมาจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและการรับมือนักท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการ พร้อมจัดรถแห่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องในพื้นที่

ขณะที่ คำชี้แจงจากเจ้าของร้าน ทางร้านมีป้ายระบุชัดเจนว่าเก็บค่าเข้าชม 40 บาท หากซื้อของ สามารถนำเงินจำนวนนี้ไปหักเป็นส่วนลดได้แต่นักท่องเที่ยวปฏิเสธที่จะจ่าย และถามว่าเก็บเฉพาะคนจีนหรือไม่ ก่อนจะเริ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดคลิป

แม่ค้าชี้แจงว่าตนพูดภาษาจีนไม่ได้ เมื่อถูกอัดคลิปต่อว่าก็ทำอะไรไม่ถูก จึงตอบโต้ด้วยการแลบลิ้นใส่ กฎนี้บังคับใช้กับลูกค้า ทุกสัญชาติ เนื่องจากที่ผ่านมามักเจอปัญหาลูกค้าเข้ามาเดินดูสินค้าแต่ไม่ซื้อ หยิบของไปวางผิดจุดจนร้านรวน หรือทำสินค้าเสียหายแล้วเดินหนีโดยไม่รับผิดชอบ

สรุปแล้ว ร้านค้ามีสิทธิ์เก็บค่าเข้าได้เพราะติดป้ายแจ้งชัดเจนล่วงหน้า แต่กิริยามารยาทและการสื่อสารเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปตักเตือน เพื่อรักษาบรรยากาศการท่องเที่ยวของภูเก็ตให้ยังคงเป็นเมืองที่น่าประทับใจสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคน

ที่มาภาพจาก: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

