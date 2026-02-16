“เท้ง” มาตามศาลนัด ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ถูก “กัลฟ์” ฟ้องหมิ่น 100 ล้าน
เท้ง ณัฐพงษ์ มาตามศาลนัด ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ถูก กัลฟ์ ฟ้องหมิ่น 100 ล้าน หลังจากที่เคยอภิปรายกล่าวหาทุจริตรับซื้อไฟฟ้า
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หรือ เท้ง ว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน เดินทางมาศาลอาญารัชดาภิเษก เพื่อตรวจหลักฐานและสอบคำให้การ ในคดีที่ กัลฟ์ ดีเวลอปเมนท์ บริษัทกลุ่มพลังงาน ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 100 ล้านบาท ในข้อหาหมิ่นประมาท เนื่องจากการแถลงข่าวตั้งข้อสังเกตโครงการจัดซื้อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนของรัฐบาล
โดยนายณัฐพงษ์ ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้จะรับทราบข้อกล่าวหา และจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา พร้อมยืนยันในความบริสุทธิ์ ส่วนรายละเอียดในคดีจะลงมาให้สัมภาษณ์หลังตอบคำให้การที่ศาลเสร็จสิ้น
นอกจากนี้ นายณัฐพงษ์ กล่าวถึงการจัดตั้งรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่อาจจะมีความขัดแย้งกับพรรคกล้าธรรม นายณัฐพงษ์กล่าวว่าพรรคประชาชนไม่มีปัญหาการทำงานร่วมกับพรรคการเมืองใดที่ไม่ได้ร่วมจัดตั้งรัฐบาล และไม่ได้นำมาเป็นเงื่อนไข ยืนยันว่าสามารถทำงานร่วมกันได้ เพราะพรรคการเมืองฝ่ายค้านต้องมีจุดยืนในการตรวจสอบรัฐบาล สุดท้ายเชื่อว่าพรรคการเมืองฝ่ายค้านสามารถทำงานร่วมกันได้ ผ่านกลไกวิปฝ่ายค้าน
สำหรับคดีดังกล่าวนั้นเกิดขึ้น จากที่นายณัฐพงษ์อภิปราย กล่าวหาทุจริตรับซื้อไฟฟ้า ตั้งข้อสังเกตโครงการจัดซื้อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนของรัฐบาล ซึ่งนอกจากนี้ยังมี นายวรภพ วิริยะโรจน์ และนายศุภโชติ ไชยสัจ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ โดนฟ้องแพ่งคนละ 100 ล้านเช่นกัน รวมแล้ว 300 ล้าน
