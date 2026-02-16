แผ่นดินไหว 3.3 ที่เชียงราย ลึก 3 กม. ศูนย์กลาง ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย
เชียงรายแผ่นดินไหว ขนาด 3.3 กองเฝ้าระวังรายงานเหตุเช้านี้ พิกัดอำเภอแม่สาย แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ในหลายพื้นที่
วันนี้ (16 ก.พ.) กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า วันที่ 16 ก.พ. 2569 เวลา 09.37 น. เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 3.3 ลึก 3 กม. ศูนย์กลาง ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประชาชนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน
จากการตรวจสอบข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์และรายงานจากประชาชนในพื้นที่ อ.แม่สาย และอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดเชียงราย พบว่าหลายคนสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารสูง หรือขณะนั่งพักผ่อนภายในบ้าน ซึ่งสัมผัสได้ถึงอาการสั่นไหวของข้าวของเครื่องใช้เป็นเวลาสั้นๆ
ทั้งนี้ข้อมูลรับแจ้งการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากประชาชน แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหวของกองเฝ้าระวังฯ ระบุ ที่ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย อาคารเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 บ้านเดี่ยว 1 ชั้น สั่นนานประมาณ5วินาที เหมือนรถบรรทุกหนักวิ่งผ่าน
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย บ้านถ้ำปลา หมู่ 3 บ้านเดี่ยว 1 ชั้น “บ้านสั่นจนรับรู้ความรู้สึกได้”
และที่ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย อาคารเชียงแสนประชานุสาสน์ อาคารสำนักงานไม่เกิน 5 ชั้น ชั้น 2 รู้สึกเวียนศีษะ น้ำในขวดที่ตั้งไว้มีการเคลื่อนไหวไปมาเล็กน้อย
อัปเดตล่าสุด นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่สาย เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิด โดยกำชับให้ติดตามสถานการณ์และรายงานความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด
หากพบความเสียหายให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบโดยทันที เนื่องจากแผ่นดินไหวครั้งนี้มีความลึกเพียง 3 กิโลเมตร จึงอาจทำให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้ศูนย์กลางรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ชัดเจนกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม อำเภอแม่สายได้ประสานหน่วยงานด้านธรณีวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลทางราชการเป็นหลัก โดยล่าสุดยังไม่พบรายงานความเสียหายรุนแรงเพิ่มเติม และเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดในทุกหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยง.
