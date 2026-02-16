กานา เร่งล่าตัวหนุ่มรัสเซีย ใช้แว่นดำถ่ายคลิปมีเพศสัมพันธ์ เผยแพร่ลงโซเชียล
ทางการกานา เร่งล่าตัวหนุ่มรัสเซีย ใช้แว่นดำถ่ายคลิปมีเพศสัมพันธ์ เผยแพร่ลงโซเชียล เจ้าตัวโม้ผู้หญิงชอบคนผิวขาว ขอหลับนอนกับใครก็ได้
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว BBC รายงานว่า ทางการกานา ได้เร่งติดตามตัวและยื่นเรื่องของส่งตัวนาย เยเทสลาฟ ทราโฮ ชายชาวรัสเซียกลับประเทศ หลังจากที่เขาก่อเหตุถ่ายคลิปขณะมีเพศสัมพันธ์กับหญิงท้องถิ่นและเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
โดยจากการตรวจสอบพบว่าชายคนดังกล่าวได้ใช้แว่นดำซึ่งมีกล้องติดอยู่ถ่ายคลิป ซึ่งชายคนดังกล่าวได้โอ้อวดในโซเชียลว่า เขาสามารถขอหลับนอนกับผู้หญิงคนไหนก็ได้ในกลุ่มประเทศเหล่านี้ เพราะเขาเป็นคนขาว ซึ่งเขาโพสต์คลิปแบบนี้เรื่อยๆตั้งแต่ปี 2568 ที่ผ่านมา
แม้ว่าเขาจะลบคลิปพวกนี้ไปหมดแล้ว แต่ได้มีชาวเน็ตได้โหลดคลิปดังกล่าวไว้แล้ว ซึ่งทางการขอให้ประชาชนงดเผยแพร่คลิปดังกล่าวเพราะจะเป็นการทำร้ายจิตใจเหยื่อ
ขณะที่ทูตรัสเซียในกรุงอักกราได้ให้สัมภาษณ์ว่าทางการรัสเซียจะให้ความร่วมมือในการมอบความเป็นธรรมให้กับเหยื่อ อย่างไรก็ตามตามปกติแล้วรัสเซียมักจะไม่ขอให้ส่งประชาชนของตัวเองกลับประเทศ เว้นแต่ในคดีร้ายแรง
ขณะที่ทางการกานาให้คำมั่นสัญญาว่าพวกเขาจะติดตามตัวชายคนดังกล่าวมาลงโทษ ทั้งนี้หากนายทราโฮถูกจำคุกในกานา เขาอาจจะโดนพิพากษาจำคุกนานถึง 25 ปี
