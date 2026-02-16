หาม “ตัน อิชิตัน” ส่งโรงพยาบาล พลัดตกเวทีคอนเสิร์ต สูง 2 เมตร
ตัน อิชิตัน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล หลังพลัดตกเวทีคอนเสิร์ต สูง 2 เมตร ที่งาน “วันเดอร์ วัน” ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บที่ต้นคอจนถึงแผ่นหลัง
ทีมกู้ภัย ได้เข้าช่วยเหลือนำตัว ตัน ภาสกรนที หรือ ตัน อิชิตัน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา อย่างเร่งด่วน ภายหลังตกจากเวทีคอนเสิร์ต สูง 2 เมตร จนได้รับบาดเจ็บที่ต้นคอจนถึงแผ่นหลัง
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่งานคอนเสิร์ต วันเดอร์ วัน มิวสิค เฟสติวัล ที่จัดขึ้นที่บริเวณเขาชีรรย์ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ ซึ่งในช่วงเวลาเกิดเหตุนั้น ตัน อิชิตัน ได้ร่วมขึ้นเวทีไปร่วมแจมกับศิลปิน เพื่อขอบคุณผู้มาร่วมงาน ก่อนจะพลัดตกเวทีขณะเต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ก่อนเกิดเหตุนั้น ตัน อิชิตัน โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความยินดีกับความเสร็จของงานดังกล่าว โดยระบุว่า “สองคืนที่ผ่านมา…ผมยืนมองหน้าเวทีแล้วรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่วันชีจรรย์ เขาชีจรรย์ ..ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ WONDER ONE Music Festival ปีแรก ขอบคุณศิลปินทุกท่าน ทีมงานทุกคน และผู้สนับสนุนที่ทำให้ความเชื่อของผมเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง
มันอาจยังไม่สมบูรณ์แบบที่สุด แต่ทุกเสียงร้องหน้าเวที ทำให้ผมมั่นใจว่า เรากำลังเดินมาถูกทาง One Chichan เพิ่งเริ่มต้น และผมสัญญาว่าจะทำให้ดีขึ้นทุกครั้งที่พบกัน
คืนนี้เดินทางกลับบ้านกันดี ๆ นะครับ พักผ่อนให้เต็มที่ แล้วเก็บความทรงจำสองคืนนี้ไว้ เราจะกลับมาพบกันใหม่ครับ”
