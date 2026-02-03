ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต สวยจนจำไม่ได้ อยู่โมนาโก รวยมาก 6 เดือน ฟัน 2 พันล้าน แนะคบคนรวย

ฮือฮาโซเชียล! ครูอ้อย ฐิตินาถ อัปเกรดชีวิตสู่ไฮโซโมนาโก เจ้าของ 10 ธุรกิจทั่วโลก เผยเคล็ดลับทำเงิน 2,500 ล้านใน 6 เดือน พร้อมทิ้งข้อคิดสุดจี๊ด “อย่าเสียเวลาทำให้คนทั้งโลกมารัก”
ทำเอาโลกออนไลน์ฮือฮาหนักมาก เมื่อเพจดังอย่าง ตามติดชีวิตแม่บ้านแขก ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวล่าสุดของ ครูอ้อย-ฐิตินาถ ณ พัทลุง หรือที่รู้จักกันดีในนามเจ้าของหนังสือ Bestseller อย่าง เข็มทิศชีวิต ที่ห่างหายจากหน้าสื่อไทยไปนาน
ล่าสุด ครูอ้อย ได้ปรากฏตัวในคลิปสัมภาษณ์ของช่อง TikTok ชื่อดังระดับโลก The School of Hard Rocks ในลุคใหม่ที่สวยสง่าจนจำแทบไม่ได้ พร้อมเปิดเผยชีวิตสุดหรูที่ประเทศโมนาโก
จากหนี้ 100 ล้าน สู่ไฮโซโมนาโก
ในบทสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 69 ครูอ้อยได้ตอบคำถามพิธีกรด้วยความมั่นใจ โดยระบุว่าปัจจุบันเธอไม่ได้อาศัยอยู่ที่ไทยแล้ว แต่ย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่ “โมนาโก” ซึ่งเธอมองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะการออกจาก Comfort Zone เดิมๆ ทำให้มองเห็นโลกได้ชัดเจนขึ้น พร้อมเผยว่าปัจจุบันเธอเป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่า 10 แห่งทั่วโลก โดยเน้นไปที่ธุรกิจด้าน IP Licensing และการวางแผนการลงทุน
เมื่อถูกถามเรื่องความมั่งคั่ง ครูอ้อยเปิดเผยตัวเลขที่ทำเอาคนฟังต้องอ้าปากค้างว่า เธอเริ่มเป็นเศรษฐีตั้งแต่อายุ 28 ปี และเคยทำรายได้สูงสุดถึง 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2,560 ล้านบาท) ภายในเวลาเพียง 6 เดือน โดยเธอเล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นว่าเคยติดลบถึง 3 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 100 ล้านบาท) จากมรดกหนี้ที่สามีทิ้งไว้ ซึ่งตรงกับประวัติชีวิตสู้ชีวิตที่คนไทยคุ้นเคยกันดี
วาทะเด็ด “คบคนรวย… เลิกคบคนจน”
ไฮไลต์ที่กลายเป็นไวรัล คือคำตอบเมื่อพิธีกรถามถึงวิธีออกจากความยากจน ครูอ้อยให้คำแนะนำที่ตรงไปตรงมาว่า
“จงเป็นเพื่อนกับคนรวยอย่างน้อยหนึ่งคน เพราะเพื่อนที่รวยจะสอนคุณว่าทำอย่างไรถึงจะรวย พวกเขาจะให้เงินทุนคุณเพื่อเริ่มธุรกิจ… ส่วนคนจนจะทำได้แค่ทำให้คุณตกต่ำลง”
นอกจากนี้ เธอยังยืนยันถึงประวัติการศึกษาว่า จบปริญญาโท 2 ใบ (บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์) จาก University of London ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่อายุยังไม่ครบ 20 ปี
ข้อคิดทิ้งท้าย อย่าแคร์คนทั้งโลก
ครูอ้อยยังฝากข้อคิดถึงคนรุ่นหลังเกี่ยวกับความสำเร็จว่า “ไม่ต้องพยายามทำให้ทุกคนชอบคุณ เพราะเมื่อคุณประสบความสำเร็จ จะมีคนที่เกลียดคุณอยู่ดี คนเดียวที่คุณต้องทำดีด้วยคือพระเจ้า เพราะคุณไม่มีวันทำให้มนุษย์ทุกคนรักคุณได้ บางทีพวกเขาประยังไม่ชอบตัวเองเลยด้วยซ้ำ”
การกลับมาปรากฏตัวครั้งนี้เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์และสร้างแรงสั่นสะเทือนในโลกโซเชียลอีกครั้ง ทั้งในแง่ของลุคใหม่ที่ดูดีขึ้นผิดหูผิดตา และแนวคิดเรื่องการคบเพื่อนที่ชวนให้สังคมตั้งคำถามและถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง
ทั้งนี้ ได้มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตท่านหนึ่งแสดงความคิดเห็นถึงครูอ้อยเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่า “She was born in a rich family thats a secret” หรือ “เธอเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยนั่นแหละคือความลับของเธอ”
