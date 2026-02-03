ข่าวดาราบันเทิง

ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต สวยจนจำไม่ได้ อยู่โมนาโก รวยมาก 6 เดือน ฟัน 2 พันล้าน แนะคบคนรวย

เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 10:17 น.
130
ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต ปรากฏตัวในลุคใหม่ที่โมนาโก พร้อมเผยเคล็ดลับความสำเร็จ.
Credit : TikTok/The School of hard rocks

ฮือฮาโซเชียล! ครูอ้อย ฐิตินาถ อัปเกรดชีวิตสู่ไฮโซโมนาโก เจ้าของ 10 ธุรกิจทั่วโลก เผยเคล็ดลับทำเงิน 2,500 ล้านใน 6 เดือน พร้อมทิ้งข้อคิดสุดจี๊ด “อย่าเสียเวลาทำให้คนทั้งโลกมารัก”

ทำเอาโลกออนไลน์ฮือฮาหนักมาก เมื่อเพจดังอย่าง ตามติดชีวิตแม่บ้านแขก ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวล่าสุดของ ครูอ้อย-ฐิตินาถ ณ พัทลุง หรือที่รู้จักกันดีในนามเจ้าของหนังสือ Bestseller อย่าง เข็มทิศชีวิต ที่ห่างหายจากหน้าสื่อไทยไปนาน

ล่าสุด ครูอ้อย ได้ปรากฏตัวในคลิปสัมภาษณ์ของช่อง TikTok ชื่อดังระดับโลก The School of Hard Rocks ในลุคใหม่ที่สวยสง่าจนจำแทบไม่ได้ พร้อมเปิดเผยชีวิตสุดหรูที่ประเทศโมนาโก

ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต สะท้อนความสำคัญของการมีเพื่อนที่ประสบความสำเร็จ.
Credit : TikTok/The School of hard rocks

จากหนี้ 100 ล้าน สู่ไฮโซโมนาโก

ในบทสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 69 ครูอ้อยได้ตอบคำถามพิธีกรด้วยความมั่นใจ โดยระบุว่าปัจจุบันเธอไม่ได้อาศัยอยู่ที่ไทยแล้ว แต่ย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่ “โมนาโก” ซึ่งเธอมองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะการออกจาก Comfort Zone เดิมๆ ทำให้มองเห็นโลกได้ชัดเจนขึ้น พร้อมเผยว่าปัจจุบันเธอเป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่า 10 แห่งทั่วโลก โดยเน้นไปที่ธุรกิจด้าน IP Licensing และการวางแผนการลงทุน

เมื่อถูกถามเรื่องความมั่งคั่ง ครูอ้อยเปิดเผยตัวเลขที่ทำเอาคนฟังต้องอ้าปากค้างว่า เธอเริ่มเป็นเศรษฐีตั้งแต่อายุ 28 ปี และเคยทำรายได้สูงสุดถึง 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2,560 ล้านบาท) ภายในเวลาเพียง 6 เดือน โดยเธอเล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นว่าเคยติดลบถึง 3 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 100 ล้านบาท) จากมรดกหนี้ที่สามีทิ้งไว้ ซึ่งตรงกับประวัติชีวิตสู้ชีวิตที่คนไทยคุ้นเคยกันดี

การศึกษาและประวัติชีวิตของครูอ้อย เข็มทิศชีวิต ที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่.
Credit : TikTok/The School of hard rocks

วาทะเด็ด “คบคนรวย… เลิกคบคนจน”

ไฮไลต์ที่กลายเป็นไวรัล คือคำตอบเมื่อพิธีกรถามถึงวิธีออกจากความยากจน ครูอ้อยให้คำแนะนำที่ตรงไปตรงมาว่า

“จงเป็นเพื่อนกับคนรวยอย่างน้อยหนึ่งคน เพราะเพื่อนที่รวยจะสอนคุณว่าทำอย่างไรถึงจะรวย พวกเขาจะให้เงินทุนคุณเพื่อเริ่มธุรกิจ… ส่วนคนจนจะทำได้แค่ทำให้คุณตกต่ำลง

นอกจากนี้ เธอยังยืนยันถึงประวัติการศึกษาว่า จบปริญญาโท 2 ใบ (บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์) จาก University of London ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่อายุยังไม่ครบ 20 ปี

ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต กล่าวถึงการออกจาก Comfort Zone และมุมมองใหม่ในชีวิต.
Credit : TikTok/The School of hard rocks

ข้อคิดทิ้งท้าย อย่าแคร์คนทั้งโลก

ครูอ้อยยังฝากข้อคิดถึงคนรุ่นหลังเกี่ยวกับความสำเร็จว่า “ไม่ต้องพยายามทำให้ทุกคนชอบคุณ เพราะเมื่อคุณประสบความสำเร็จ จะมีคนที่เกลียดคุณอยู่ดี คนเดียวที่คุณต้องทำดีด้วยคือพระเจ้า เพราะคุณไม่มีวันทำให้มนุษย์ทุกคนรักคุณได้ บางทีพวกเขาประยังไม่ชอบตัวเองเลยด้วยซ้ำ”

การกลับมาปรากฏตัวครั้งนี้เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์และสร้างแรงสั่นสะเทือนในโลกโซเชียลอีกครั้ง ทั้งในแง่ของลุคใหม่ที่ดูดีขึ้นผิดหูผิดตา และแนวคิดเรื่องการคบเพื่อนที่ชวนให้สังคมตั้งคำถามและถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง

ทั้งนี้ ได้มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตท่านหนึ่งแสดงความคิดเห็นถึงครูอ้อยเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่า “She was born in a rich family thats a secret” หรือ “เธอเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยนั่นแหละคือความลับของเธอ”

@theschoolofhardknocks She’s a BILLIONAIRE 🤯 I interviewed a Billionaire entrepreneur in Beverly Hills and I asked her how she got RICH! Since she started with $3 million in debt, I asked her how someone can escape the cycle of poverty in today’s world. I also asked her for a lesson about business she would give to an entrepreneur that is not taught in college. Since she owns ten companies around the world, I asked her how important it is to travel and leave your hometown. Lastly, I asked her the best advice she’d give to the younger generation. #wealth #entrepreneur #financialfreedom #motivation ♬ original sound – The School of Hard Knocks

เรื่องราวของครูอ้อย เข็มทิศชีวิต ที่สร้างแรงบันดาลใจในโลกโซเชียล.
Credit : TikTok/The School of hard rocks
ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต กล่าวถึงการออกจาก Comfort Zone และมุมมองใหม่ในชีวิต.
Credit : TikTok/The School of hard rocks
คำแนะนำของครูอ้อย เข็มทิศชีวิต เกี่ยวกับการคบคนรวยเพื่อความสำเร็จ.
Credit : TikTok/The School of hard rocks
ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต แบ่งปันประสบการณ์การทำเงิน 2,500 ล้านใน 6 เดือน.
Credit : TikTok/The School of hard rocks
ชีวิตครูอ้อย เข็มทิศชีวิต จากหนี้ 100 ล้าน สู่ความมั่งคั่งในโมนาโก.
TikTok/The School of hard rocks

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

