เช็กรุ่นมือถือ 2026 ใช้แอปธนาคารไม่ได้ ระบบป iOS-แอนดรอยด์ ตกรุ่น

สมาคมธนาคารไทยประกาศเกณฑ์ใหม่ มือถือต้องใช้ iOS 14 และ Android 10 ขึ้นไปเท่านั้น เริ่มดีเดย์หลังวันวาเลนไทน์ปี 2569 ใครใช้รุ่นเก่าต้องเตรียมตัวเปลี่ยนเครื่องใหม่ ระบบปฏิบัติการเก่า = เสี่ยงทุกการทำธุรกรรม!
ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศไม่ให้มือถือรุ่นเก่าจะไม่สามารถเข้าใช้งานแอปธนาคารได้อีกต่อไป โดยขีดเส้นตายไว้หลังวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป โดยเกณฑ์ใหม่ที่จะเริ่มบังคับใช้นั้นกำหนดให้ระบบปฏิบัติการขั้นต่ำที่ยังสามารถใช้งานแอปธนาคารได้ั้งในส่วนของแอนดรอย์และระบบปฏิบัติการไอโอเอส ต้องใหม่กว่าเวอร์ชันดังต่อไปนี้
- Android: ต้องใหม่กว่าเวอร์ชัน 9
- iOS (iPhone): ต้องใหม่กว่าเวอร์ชัน 13
รายชื่อรุ่นมือถือตัวอย่างที่ “ไม่ได้ไปต่อ”
สำหรับโทรศัพท์มืถือรุ่นเหล่านี้เตรียมตัวเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้เลย เพราะหลังวาเลนไทน์ปี 2026 หรือวันที่ 14 ก.พ.2569 สมาคมธนาคารไทย – The Thai Bankers’ Association แอปฯ Mobile Banking ของทุกธนาคารจะรองรับเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 14 และ Android 10 ขึ้นไป เท่านั้น
Apple (iPhone)
- iPhone 6 และ iPhone 6 Plus หรือ
รุ่นที่เก่ากว่า
Samsung
- Galaxy Note 8, Note FE
- Galaxy S8, S8+ หรือรุ่นที่เก่ากว่า
Huawei
- Mate 9, Mate 9 Pro
- P10, P10 Plus หรือรุ่นที่เก่ากว่า
แบรนด์อื่นๆ
- OPPO: รุ่น R15 หรือรุ่นที่เก่ากว่า
- vivo: รุ่น V9 หรือรุ่นที่เก่ากว่า
- Xiaomi: รุ่น Mi 6 หรือรุ่นที่เก่ากว่า
การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเรื่องปกติเพื่อยกระดับความปลอดภัยของธุรกรรมทางการเงินครับ เพราะ OS รุ่นเก่ามักมีช่องโหว่ที่เสี่ยงต่อการถูกแฮก “ระบบปฏิบัติการเก่า = เสี่ยงทุกการทำธุรกรรม”.
