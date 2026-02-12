ข่าว

สดุดีวีรสตรี “ผอ.ศศิพัชร” ครูยอมเอาตัวเข้าแลกกระสุน เพื่อลมหายใจลูกศิษย์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 10:16 น.| อัปเดต: 12 ก.พ. 2569 10:16 น.
สดุดีวีรสตรี "ผอ.ศศิพัชร" ครูยอมเอาตัวเข้าแลกกระสุน เพื่อลมหายใจลูกศิษย์

สิ้น “ผอ.ศศิพัชร สินสโมสร” ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ผู้เสียสละชีวิตปกป้องนักเรียนจากคนร้ายบุกยึดโรงเรียน เผยวินาทีชีวิตเดินหน้าเจรจาคนคลั่งหวังเปลี่ยนตัวประกัน ก่อนถูกยิงเสียชีวิต

ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนไทยทั้งประเทศ ลมหายใจของ “ครูผู้เสียสละ” ได้แผ่วลงและจากไปอย่างสงบเมื่อเวลา 02.00 น. ของวันนี้ ปิดตำนานผู้อำนวยการหญิงแกร่ง ศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้ซึ่งเลือกที่จะใช้ชีวิตของตนเองเป็นเกราะกำบังภัยให้กับลูกศิษย์

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 โรงเรียนที่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก จู่ๆ มีคนร้ายวัย 18 ปี คลั่งพร้อมอาวุธปืนที่แย่งมาจากตำรวจ บุกเข้ามาจับนักเรียนหญิงเป็นตัวประกัน ในช่วงเวลาความเป็นความตายที่ใครหลายคนอาจเลือกหนีเอาตัวรอด แต่ไม่ใช่สำหรับ ผอ.ศศิพัชร

ในวินาทีนั้น ท่านไม่ได้คิดถึงตำแหน่งหน้าที่หรือความปลอดภัยของตัวเอง แต่กลับเดินหน้าเข้าเจรจากับคนร้ายเพื่อขอเปลี่ยนตัวกับลูกศิษย์ การตัดสินใจในเสี้ยววินาทีนั้นคือการเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้เด็กๆ ได้มีชีวิตอยู่ต่อ ส่งผลให้ท่านถูกคนร้ายยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส

หลังเกิดเหตุ ผอ.ศศิพัชร ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่อย่างเร่งด่วน ทีมแพทย์ได้พยายามยื้อชีวิตอย่างสุดความสามารถ แต่ปาฏิหาริย์ไม่มีจริง หัวใจของแม่พิมพ์ผู้เสียสละได้หยุดเต้นลงเมื่อเวลา 02.00 น. ของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ทิ้งไว้เพียงเรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่ของครูที่พร้อมยืนบังภัยให้ลูกศิษย์แม้ต้องแลกด้วยชีวิต

รำลึกเส้นทางแม่พิมพ์ผู้เปี่ยมเมตตา ประวัติ ผอ.ศศิพัชร สินสโมสร

นางศศิพัชร สินสโมสร จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา เคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตภูมิวิทยา ก่อนจะย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อดีตผู้ใต้บังคับบัญชาต่างรำลึกถึงท่านในฐานะเจ้านายที่ใจดี เปี่ยมด้วยเมตตา และมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นทำทุกอย่างเพื่อความสำเร็จของเด็กนักเรียนเสมอมา

การจากไปของ ผอ.ศศิพัชร ไม่ใช่เพียงการสูญเสียบุคลากรทางการศึกษา แต่เป็นการสูญเสียหัวใจดวงใหญ่ ที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า “ครูบางคนสอนด้วยหนังสือ แต่ครูบางคนสอนด้วยชีวิต” วีรกรรมความกล้าหาญของท่านจะถูกจารึกไว้ในความทรงจำของคนไทยตลอดไป ในฐานะแม่พิมพ์ของชาติผู้ยืนอยู่หน้ากระสุน เพื่อให้ลูกศิษย์ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย

