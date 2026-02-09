จับพิรุธเลือกตั้ง ขอนแก่น เขต 10 จนท.ไม่นับคะแนน แต่เว็บ กกต. รายงานผลเรียบร้อย
จับพิรุธเลือกตั้ง ขอนแก่น เขต 10 เจ้าหน้าที่ไม่นับคะแนน ป้ายรวมผลคะแนนยังโล่ง แต่เว็บ กกต. รายงานผลเรียบร้อย ชาวเน็ตถามคะแนนมาจากไหน
นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการอิสระ โพสต์คลิปวิดีโอบันทึกการไลฟ์สดของประชาชนรายหนึ่ง พร้อมกับระบุข้อความว่า “ขอนแก่นเขต 10 ไม่มีการนับคะแนน ไม่มีการเขียนคะแนนใดๆ ทั้งสิ้น แต่ในเว็บขึ้นสีน้ำเงินแล้ว กกต.เปลี่ยนชุดกลับบ้านเรียบร้อย มีประชาชนคนเดียวนั่งเฝ้า ไลฟ์สดตั้งแต่ 5 โมงเย็น ไม่มีนับคะแนนให้ดู ไม่มีอะไรเลย”
จากคลิปวิดีโอดังกล่าว ปรากฏป้ายผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตที่ 10 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งพบว่าไม่มีการเขียนคะแนนใด ๆ บนป้ายดังกล่าว แต่เมื่อตรวจสอบในระบบ ECT Report 2569 ผลได้ออกมาว่า นายพชรกร อรรณนพพร ผู้สมัคร สส.พรรคภูมิใจไทย ได้ 36,642 คะแนน เป็นลำดับที่ 1
ขณะที่ น.ส.นิชนันท์ วังคะฮาต อดีตผู้สมัคร สส.ก้าวไกล และ ผู้สนับสนุนพรรคประชาชน โพสต์ข้อความระบุว่า “พิกัด : ขอนแก่น เขต 10 มีบัตรเขย่งมั๊ยคะ? สรุปผู้มาใช้สิทธิ์กี่คนกันแน่ 82,955 คน vs 83,127 คน ? คะแนน 3 อัน ไม่เท่ากันเลย มีการเอาป้ายลง ทั้งที่ยังเขียนคะแนนไม่ครบเลยอ้างว่าเอาเข้าไปเขียนด้านในห้องด้วย คะแนนเก่าก็ยังไม่นับสักคะแนนเลย แต่ในเว็บขึ้นอนุทินชนะแล้ว” พร้อมกับภาพที่เจ้าหน้าที่ กปน. นำป้ายไวนิลผลการรวมคะแนนเลือกตั้งออก
ส่วนด้านผู้ใช้ X รายหนึ่ง เผยว่า ไม่สามารถขอรีเช็คคะแนนใหม่ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่กลับกันหมดแล้ว และจำนวนคนไม่ถึง พร้อมอ้างว่าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมายังไม่มีการเปิดหีบคะแนน ซึ่งนำมาสู่การตั้งข้อสงสัยว่าคะแนนที่ปรากฏบนป้ายไวนิลนั้นมาจากไหน
