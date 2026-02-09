จับพิรุธเลือกตั้ง ขอนแก่น เขต 10 จนท.ไม่นับคะแนน แต่เว็บ กกต. รายงานผลเรียบร้อย

ข่าวการเมือง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 12:02 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 12:02 น.
จับพิรุธเลือกตั้ง ขอนแก่น เขต 10 เจ้าหน้าที่ไม่นับคะแนน ป้ายรวมผลคะแนนยังโล่ง แต่เว็บ กกต. รายงานผลเรียบร้อย ชาวเน็ตถามคะแนนมาจากไหน

นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการอิสระ โพสต์คลิปวิดีโอบันทึกการไลฟ์สดของประชาชนรายหนึ่ง พร้อมกับระบุข้อความว่า “ขอนแก่นเขต 10 ไม่มีการนับคะแนน ไม่มีการเขียนคะแนนใดๆ ทั้งสิ้น แต่ในเว็บขึ้นสีน้ำเงินแล้ว กกต.เปลี่ยนชุดกลับบ้านเรียบร้อย มีประชาชนคนเดียวนั่งเฝ้า ไลฟ์สดตั้งแต่ 5 โมงเย็น ไม่มีนับคะแนนให้ดู ไม่มีอะไรเลย”

จากคลิปวิดีโอดังกล่าว ปรากฏป้ายผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตที่ 10 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งพบว่าไม่มีการเขียนคะแนนใด ๆ บนป้ายดังกล่าว แต่เมื่อตรวจสอบในระบบ ECT Report 2569 ผลได้ออกมาว่า นายพชรกร อรรณนพพร ผู้สมัคร สส.พรรคภูมิใจไทย ได้ 36,642 คะแนน เป็นลำดับที่ 1

ขณะที่ น.ส.นิชนันท์ วังคะฮาต อดีตผู้สมัคร สส.ก้าวไกล และ ผู้สนับสนุนพรรคประชาชน โพสต์ข้อความระบุว่า “พิกัด : ขอนแก่น เขต 10 มีบัตรเขย่งมั๊ยคะ? สรุปผู้มาใช้สิทธิ์กี่คนกันแน่ 82,955 คน vs 83,127 คน ? คะแนน 3 อัน ไม่เท่ากันเลย มีการเอาป้ายลง ทั้งที่ยังเขียนคะแนนไม่ครบเลยอ้างว่าเอาเข้าไปเขียนด้านในห้องด้วย คะแนนเก่าก็ยังไม่นับสักคะแนนเลย แต่ในเว็บขึ้นอนุทินชนะแล้ว” พร้อมกับภาพที่เจ้าหน้าที่ กปน. นำป้ายไวนิลผลการรวมคะแนนเลือกตั้งออก

ส่วนด้านผู้ใช้ X รายหนึ่ง เผยว่า ไม่สามารถขอรีเช็คคะแนนใหม่ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่กลับกันหมดแล้ว และจำนวนคนไม่ถึง พร้อมอ้างว่าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมายังไม่มีการเปิดหีบคะแนน ซึ่งนำมาสู่การตั้งข้อสงสัยว่าคะแนนที่ปรากฏบนป้ายไวนิลนั้นมาจากไหน

