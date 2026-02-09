ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้งชลบุรี 2569 สส. 10 เขต ไม่เป็นทางการ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 11:57 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 11:57 น.
56

ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดชลบุรี ทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการ (นับเสร็จ 94-95%) สนามชลบุรีถือเป็นพื้นที่ดุเดือดที่มีการขับเคี่ยวกันอย่างสูนสีระหว่าง “บ้านใหญ่” ในสังกัดพรรคภูมิใจไทยกับกระแสของพรรคประชาชน ผลปรากฏว่าทั้งสองพรรคแบ่งเก้าอี้กันไปพรรคละ 5 ที่นั่ง ดังนี้

ผลว่าที่ สส. ชลบุรี ทั้ง 10 เขต อย่างไม่เป็นทางการ

เขตเลือกตั้งที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 2

    • ผู้ชนะ: นางสาววรรณิดา นพสิทธิ์ (พรรคประชาชน)

คะแนน: 29,708 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 3

  • ผู้ชนะ: ร้อยตำรวจเอกสิทธิพัฒน์ ภาวสุทธิ์ (พรรคภูมิใจไทย)

  • คะแนน: 42,501 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 4

    • ผู้ชนะ: นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง (พรรคภูมิใจไทย)

    • คะแนน: 45,517 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 5

    • ผู้ชนะ: นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ (พรรคภูมิใจไทย)

    • คะแนน: 52,506 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 6

    • ผู้ชนะ: นางนฤมาศ เปี่ยมบัณฑิต (พรรคประชาชน)

    • คะแนน: 40,174 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 7

    • ผู้ชนะ: นายสหัสวัต คุ้มคง (พรรคประชาชน)

    • คะแนน: 39,278 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 8

    • ผู้ชนะ: นายเชาวลิตร แสงอุทัย (พรรคภูมิใจไทย)

    • คะแนน: 37,526 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 9

    • ผู้ชนะ: นายยอดชาย พึ่งพร (พรรคประชาชน)

    • คะแนน: 27,413 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 10

    • ผู้ชนะ: นายธนาธาร ประมูลพงษ์ (พรรคประชาชน)

    • คะแนน: 26,531 คะแนน

ทั้งนี้ ผลคะแนนเป็นข้อมูล ณ เวลา 03.57 น. ของวันที่ 9 ก.พ. 69 ซึ่งต้องรอการประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อีกครั้ง

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

