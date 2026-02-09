ผลเลือกตั้งชลบุรี 2569 สส. 10 เขต ไม่เป็นทางการ
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดชลบุรี ทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการ (นับเสร็จ 94-95%) สนามชลบุรีถือเป็นพื้นที่ดุเดือดที่มีการขับเคี่ยวกันอย่างสูนสีระหว่าง “บ้านใหญ่” ในสังกัดพรรคภูมิใจไทยกับกระแสของพรรคประชาชน ผลปรากฏว่าทั้งสองพรรคแบ่งเก้าอี้กันไปพรรคละ 5 ที่นั่ง ดังนี้
ผลว่าที่ สส. ชลบุรี ทั้ง 10 เขต อย่างไม่เป็นทางการ
เขตเลือกตั้งที่ 1
ผู้ชนะ: นายสุชาติ ชมกลิ่น (พรรคภูมิใจไทย)
คะแนน: 44,622 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 2
ผู้ชนะ: นางสาววรรณิดา นพสิทธิ์ (พรรคประชาชน)
คะแนน: 29,708 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 3
ผู้ชนะ: ร้อยตำรวจเอกสิทธิพัฒน์ ภาวสุทธิ์ (พรรคภูมิใจไทย)
คะแนน: 42,501 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 4
ผู้ชนะ: นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง (พรรคภูมิใจไทย)
คะแนน: 45,517 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 5
ผู้ชนะ: นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ (พรรคภูมิใจไทย)
คะแนน: 52,506 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 6
ผู้ชนะ: นางนฤมาศ เปี่ยมบัณฑิต (พรรคประชาชน)
คะแนน: 40,174 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 7
ผู้ชนะ: นายสหัสวัต คุ้มคง (พรรคประชาชน)
คะแนน: 39,278 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 8
ผู้ชนะ: นายเชาวลิตร แสงอุทัย (พรรคภูมิใจไทย)
คะแนน: 37,526 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 9
ผู้ชนะ: นายยอดชาย พึ่งพร (พรรคประชาชน)
คะแนน: 27,413 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 10
ผู้ชนะ: นายธนาธาร ประมูลพงษ์ (พรรคประชาชน)
คะแนน: 26,531 คะแนน
ทั้งนี้ ผลคะแนนเป็นข้อมูล ณ เวลา 03.57 น. ของวันที่ 9 ก.พ. 69 ซึ่งต้องรอการประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อีกครั้ง
