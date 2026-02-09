เพจดังวิเคราะห์ 4 ปัจจัย หนุน “ภูมิใจไทย” ชนะเลือกตั้ง แลนด์สไลด์มากถึง 193 ที่นั่ง
เพจดัง ผ่า 4 ปัจจัยเด็ด ดัน “ภูมิใจไทย” แลนด์สไลด์ 193 ที่นั่ง ชี้คนเบื่อแจกเงินหมื่น หันซบ “คนละครึ่งพลัส” แถมได้ขุนพลเศรษฐกิจตัวท็อปเสริมทัพ
9 ก.พ.69 เพจเฟซบุ๊กชื่อดัง Drama-addict โพสต์วิเคราะห์การเมืองหลัง กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งขณะนี้ พรรคภูมิใจไทย นำเป็นลำดับที่ 1 ด้วยการกวาด สส.เขตไปได้ 174 ที่นั่ง และ สส.บัญชีรายชื่อ 19 ที่นั่ง รวมทั้งหมด 193 ที่นั่ง โดยระบุว่า “ส่วนตัวคิดว่าปัจจัยที่ทำให้ภูมิใจไทยและสไลด์รอบนี้มีสี่ปัจจัย
1. ไอ้เหี้ยวุ้นเส้น ต้องยอมรับว่าการที่ไทยรบกับเขมรในช่วงที่ผ่านมาแล้วอนุทินมาเป็นนายกจังหวะนี้ พอคนเอาไปเทียบกับท่าทีตอนเพื่อไทยเป็นนายกแล้วมันดึงคะแนนเสียงมาให้ภูมิใจไทยได้เยอะจริงๆ
2. คนละครึ่งพลัส จริงๆโครงการนี้ตอนเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคนก็เสนอให้ทำกันเยอะเพราะมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงๆดีกว่าแจกเงิน 10,000 แบบไร้สาระ แต่แม่งไม่ทำ ไม่รู้ทำไม พออนุทินมาแม่งได้จังหวะ เศรษฐกิจกำลังถดถอยพอดีแล้วมีคนเสนอให้ทำ แม่งก็ทำ พอทำคะแนนแม่งพุ่งเลย
3. ศุภจี และ 4.สีหศักดิ์ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าอนุทินมันไปจีบสองคนนี้มาได้ยังไงแต่เป็นบุคลากรที่มีความโดดเด่นมากๆซึ่งหลายหลายพรรคก็พยายามจีบแต่ไม่สำเร็จ จริงๆพรรคประชาชนก็ไปจีบด้วยนะแต่อนุทินได้ไปก่อน และเชื่อว่าผู้ลงคะแนนเสียงให้ภูมิใจไทยหลายคนก็น่าจะเพราะอยากได้สองคนนี้มาเป็นรัฐบาล
รวมรวมกันแล้วปัจจัยเหล่านี้เลยทำให้ภูมิใจไทยแลนด์สไลด์ขนาดนี้ พ่อแม่พี่น้องคิดอย่างไรมาเม้ามอยกันได้”
