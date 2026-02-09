ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้ง สส. นครราชสีมา 2569 ทั้ง 16 เขต ไม่เป็นทางการ

เผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 10:40 น.
158
ผลการเลือกตั้ง สส. นครราชสีมา 2569 ทั้ง 16 เขต ไม่เป็นทางการ

ผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) ครบทั้ง 16 เขต อย่างไม่เป็นทางการ ณ เวลา 09.36 น. นับแล้ว 94% ผลปรากฏว่า พรรคเพื่อไทย ยังคงโชว์ฟอร์มแกร่งในพื้นที่ประตูสู่อีสาน สามารถกวาดที่นั่งไปได้มากที่สุดถึง 10 เขต ในขณะที่ พรรคภูมิใจไทย และ พรรคประชาชน แบ่งเก้าอี้ไปพรรคละ 3 เขต

สรุปผลการเลือกตั้ง สส. นครราชสีมา 2569 ทั้ง 16 เขต

พรรคเพื่อไทย 10 ที่นั่ง

ครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดได้สำเร็จ มีคะแนนนำโด่งในหลายเขตสำคัญตระกูลบ้านใหญ่อย่าง “หวังศุภกิจโกศล” และ “จันทรรวงทอง” ยังซื้อใจคนได้

  • เขต 2: นายวัชรพล โตมรศักดิ์ (39,318 คะแนน)

  • เขต 4: นางสาวณัฐจิรา อิ่มวิเศษ (29,438 คะแนน)

  • เขต 5: นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล (37,213 คะแนน)

  • เขต 6: นางพัชราวรรณ ภิญโญ (26,915 คะแนน)

  • เขต 7: นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข (37,802 คะแนน)

  • เขต 8: นายนิกร โสมกลาง (50,565 คะแนน)

  • เขต 11: นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล (51,823 คะแนน) — ทำคะแนนได้สูงสุดในจังหวัด

  • เขต 12: นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล (45,661 คะแนน)

  • เขต 13: นายพชร จันทรรวงทอง (27,516 คะแนน)

  • เขต 15: นายรชตะ ด่านกุล (36,433 คะแนน)

พรรคภูมิใจไทย 3 ที่นั่ง

  • เขต 9: นายพลพีร์ สุวรรณฉวี (39,382 คะแนน)
  • เขต 10: นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ (41,993 คะแนน) — อดีตรัฐมนตรีคนดังคืนสังเวียน

  • เขต 16: นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ (29,821 คะแนน)

พรรคประชาชน 3 ที่นั่ง

  • เขต 1: นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ (32,214 คะแนน)

  • เขต 3: นายศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ (36,064 คะแนน)

  • เขต 14: นายหนึ่ง ขัติยะนนท์ (29,772 คะแนน)

ทั้งนี้ ผลคะแนนดังกล่าวเป็นข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.36 น. โดยต้องรอการประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อีกครั้ง

ส่องรายชื่อ 44 สส. หลัง ป.ป.ช. มีมติชี้มูลผิดจริยธรรมร้ายแรง ยื่นแก้ ม.112

5 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ป.ป.ช. ฟัน 44 สส.ก้าวไกล ผิดจริยธรรมร้ายแรงปมแก้ 112 ส่งศาลฎีกาชี้ชะตา

5 นาที ที่แล้ว
จับพิรุธเลือกตั้ง ขอนแก่น เขต 10 จนท.ไม่นับคะแนน แต่เว็บ กกต. รายงานผลเรียบร้อย

6 นาที ที่แล้ว
ผลเลือกตั้งชลบุรี 2569 สส. 10 เขต ไม่เป็นทางการ

11 นาที ที่แล้ว
เปิดวาทะจี้ใจ "อนุทิน" หล่นขอบคุณ พรรคประชาชน กลางรายการสรยุทธ

17 นาที ที่แล้ว
ศรีสะเกษพิรุธ? เจ้าหน้าที่รุมมุงบัตรดี-เสีย ห้ามถ่ายรูป ปิดไฟไล่ อ้างรบกวนการทำงาน

17 นาที ที่แล้ว
"อนุทิน" ชี้สาเหตุชนะเลือกตั้ง เพราะประชาชนมั่นใจการทำงานของพรรค

18 นาที ที่แล้ว
อนุทิน เปิดใจดีล MOA พรรคประชาชน นั่งนายกฯ ขัดตาทัพเพื่อยุบสภา

32 นาที ที่แล้ว
สกลนคร เจอบัตรเขย่ง คะแนนเกินจริง 105 ใบ กกต. คาดว่าเจ้าหน้าที่สับสน

32 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด อนุทิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 33 หลังภูมิใจไทยชนะเลือกตั้ง

46 นาที ที่แล้ว
เฮ้ง สุชาติ สุดซึ้ง พระคุณพ่อแม่ ลุ้นผลเลือกตั้งยันเที่ยงคืน ขอทำเพื่อชาวชลบุรี

49 นาที ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? "เท้ง ณัฐพงษ์" ส่งข้อความหา "สรยุทธ" กลางดึก หลังรู้ผลเลือกตั้ง 69

50 นาที ที่แล้ว
ไวรัล ตำรวจหน่วยเลือกตั้งหล่อ โพสต์ชวนใช้สิทธิ ทำโซเชียลแตก แห่เปิดวาร์ปด่วน

53 นาที ที่แล้ว
4 เหตุผล มติมหาชน คนไทย 19.8 ล้านเสียง "เห็นชอบ" ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
"ศรายุทธิ์" เลขาพรรคประชาชน ประกาศลาออก ไม่ได้ 200 ที่นั่งตามที่ตั้งเป้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องโพสต์ "ไอซ์ รักชนก" หลังผลคะแนนไม่เป็นใจ ทั้งเลือกตั้งและทีมรัก!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พักหนี้ 3 ปี ภูมิใจไทย เริ่มเร็วสุดวันไหน? หลัง "อนุทิน" จัดตั้งรัฐบาลใหม่ 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลเลือกตั้ง สส. นครราชสีมา 2569 ทั้ง 16 เขต ไม่เป็นทางการ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังวิเคราะห์ 4 ปัจจัย หนุน "ภูมิใจไทย" ชนะเลือกตั้ง แลนด์สไลด์มากถึง 193 ที่นั่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต.ปทุมธานี แจงสาเหตุ เอาถุงดำคลุมกล้องวงจรปิด ประท้วงวุ่นเขต 7

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า ปลดฟ้าผ่า "มิสแกรนด์ลำพูน 2026" เซ่นปมคุณสมบัติ "แพรว นิติรัตน์" ร่ายยาวโต้กลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลเลือกตั้งกรุงเทพ 2569 ทั้ง 33 เขต รายชื่อ สส. ไม่เป็นทางการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋าเต็ด โพสต์ระบาย เห็นคะแนนแล้วอยากเมา ลั่น เคารพทุกเสียง ขอให้มีความสุขกับคนที่เลือก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวปากีดีใจ ได้ชักว่าวบนหลังคา หลังทางการปลดแบน "เทศกาลว่าว"

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตัดเกรด 11 นักเตะ หลังเกมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ลิเวอร์พูล 1-2 แมนซิตี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
