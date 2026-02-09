ผลเลือกตั้ง สส. นครราชสีมา 2569 ทั้ง 16 เขต ไม่เป็นทางการ
ผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) ครบทั้ง 16 เขต อย่างไม่เป็นทางการ ณ เวลา 09.36 น. นับแล้ว 94% ผลปรากฏว่า พรรคเพื่อไทย ยังคงโชว์ฟอร์มแกร่งในพื้นที่ประตูสู่อีสาน สามารถกวาดที่นั่งไปได้มากที่สุดถึง 10 เขต ในขณะที่ พรรคภูมิใจไทย และ พรรคประชาชน แบ่งเก้าอี้ไปพรรคละ 3 เขต
สรุปผลการเลือกตั้ง สส. นครราชสีมา 2569 ทั้ง 16 เขต
พรรคเพื่อไทย 10 ที่นั่ง
ครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดได้สำเร็จ มีคะแนนนำโด่งในหลายเขตสำคัญตระกูลบ้านใหญ่อย่าง “หวังศุภกิจโกศล” และ “จันทรรวงทอง” ยังซื้อใจคนได้
-
เขต 2: นายวัชรพล โตมรศักดิ์ (39,318 คะแนน)
-
เขต 4: นางสาวณัฐจิรา อิ่มวิเศษ (29,438 คะแนน)
-
เขต 5: นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล (37,213 คะแนน)
-
เขต 6: นางพัชราวรรณ ภิญโญ (26,915 คะแนน)
-
เขต 7: นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข (37,802 คะแนน)
-
เขต 8: นายนิกร โสมกลาง (50,565 คะแนน)
-
เขต 11: นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล (51,823 คะแนน) — ทำคะแนนได้สูงสุดในจังหวัด
-
เขต 12: นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล (45,661 คะแนน)
-
เขต 13: นายพชร จันทรรวงทอง (27,516 คะแนน)
-
เขต 15: นายรชตะ ด่านกุล (36,433 คะแนน)
พรรคภูมิใจไทย 3 ที่นั่ง
- เขต 9: นายพลพีร์ สุวรรณฉวี (39,382 คะแนน)
- เขต 10: นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ (41,993 คะแนน) — อดีตรัฐมนตรีคนดังคืนสังเวียน
-
เขต 16: นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ (29,821 คะแนน)
พรรคประชาชน 3 ที่นั่ง
-
เขต 1: นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ (32,214 คะแนน)
-
เขต 3: นายศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ (36,064 คะแนน)
-
เขต 14: นายหนึ่ง ขัติยะนนท์ (29,772 คะแนน)
ทั้งนี้ ผลคะแนนดังกล่าวเป็นข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.36 น. โดยต้องรอการประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อีกครั้ง
