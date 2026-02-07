ช็อกอีก! ลิฟต์ร่วงจากชั้น 4 ตึกย่านพญาไท เร่งช่วยเหลือคนเจ็บ 1 ราย
วินาทีชีวิต! ลิฟต์ขนส่งภายนอกอาคารซอยโกลิตเกิดขัดข้องดิ่งพสุธาจากชั้น 4 ร่วงกระแทกพื้นชั้นล่าง ทำหญิงสาวติดภายในบาดเจ็บ ล่าสุดอาคารเร่งเยียวยานำส่งโรงพยาบาล อาการปลอดภัยแล้ว
วันนี้ (7 ก.พ.69) เมื่อเวลา 14.29 น. ที่ผ่านมา ศูนย์ร่มไทรรับแจ้งเหตุลิฟต์ตก ซอยโกลิต ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท กำลังไปที่เกิดเหตุสถานที่เกิดเหตุ
ต่อมาเวลา 14.43 น. จากการตรวจสอบเบื้องต้น ณ สถานที่เกิดเหตุ พบว่าเป็นอาคารความสูง 5 ชั้น โดยลักษณะของลิฟต์ที่เกิดเหตุเป็นลิฟต์ที่ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร ลิฟต์ตัวดังกล่าวได้เกิดขัดข้องและร่วงหล่นลงมาจากความสูงระดับชั้นที่ 4 ลงมากระแทกพื้นด้านล่างอย่างรุนแรง ในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุประมาณ 28 ปี เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือ
อ้างอิงข้อมูลจากมติชน อัปเดตล่าสุดทางทีมงานของอาคารดังกล่าวได้เข้าดูแลผู้เสียหาย นำตัวส่งโรงพยาบาล ล่าสุดมีรายงานว่าอาการปลอดภัยแล้ว.
