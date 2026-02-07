ข่าว

ช็อกอีก! ลิฟต์ร่วงจากชั้น 4 ตึกย่านพญาไท เร่งช่วยเหลือคนเจ็บ 1 ราย

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 07 ก.พ. 2569 17:28 น.| อัปเดต: 07 ก.พ. 2569 17:28 น.
51
สายเคเบิลขาด หญิงได้รับบาดเจ็บจากลิฟต์ตก 4 ชั้น ในเขตพญาไท
ภาพ @Facebook

วินาทีชีวิต! ลิฟต์ขนส่งภายนอกอาคารซอยโกลิตเกิดขัดข้องดิ่งพสุธาจากชั้น 4 ร่วงกระแทกพื้นชั้นล่าง ทำหญิงสาวติดภายในบาดเจ็บ ล่าสุดอาคารเร่งเยียวยานำส่งโรงพยาบาล อาการปลอดภัยแล้ว

วันนี้ (7 ก.พ.69) เมื่อเวลา 14.29 น. ที่ผ่านมา ศูนย์ร่มไทรรับแจ้งเหตุลิฟต์ตก ซอยโกลิต ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท กำลังไปที่เกิดเหตุสถานที่เกิดเหตุ

ต่อมาเวลา 14.43 น. จากการตรวจสอบเบื้องต้น ณ สถานที่เกิดเหตุ พบว่าเป็นอาคารความสูง 5 ชั้น โดยลักษณะของลิฟต์ที่เกิดเหตุเป็นลิฟต์ที่ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร ลิฟต์ตัวดังกล่าวได้เกิดขัดข้องและร่วงหล่นลงมาจากความสูงระดับชั้นที่ 4 ลงมากระแทกพื้นด้านล่างอย่างรุนแรง ในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุประมาณ 28 ปี เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือ

อ้างอิงข้อมูลจากมติชน อัปเดตล่าสุดทางทีมงานของอาคารดังกล่าวได้เข้าดูแลผู้เสียหาย นำตัวส่งโรงพยาบาล ล่าสุดมีรายงานว่าอาการปลอดภัยแล้ว.

เหตุฉุกเฉินพญาไทย หญิงติดอยู่ในลิฟต์ได้รับบาดเจ็บ หลังลิฟต์กระแทกพื้น
ภาพ @ศูนย์วิทยุพระราม199
อุบัติเหตุลิฟต์ หญิงรอดชีวิตอย่างหวุดหวิดหลังลิฟต์พังเสียหายในอาคาร 5 ชั้น
ภาพ @ศูนย์วิทยุพระราม199
เหตุการณ์น่าตกใจในซอยโคลิก ลิฟต์ภายนอกอาคารร่วงหล่นจากชั้น 4 ทำให้หญิงคนหนึ่งถูกนำส่งโรงพยาบาล
ภาพ @ศูนย์วิทยุพระราม199
ลิฟต์ตกในพญาไทย หญิงอายุ 28 ปี ได้รับบาดเจ็บหลังจากลิฟต์ตกลงมาจากชั้น 4
ภาพ @ศูนย์วิทยุพระราม199

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สายเคเบิลขาด หญิงได้รับบาดเจ็บจากลิฟต์ตก 4 ชั้น ในเขตพญาไท ข่าว

ช็อกอีก! ลิฟต์ร่วงจากชั้น 4 ตึกย่านพญาไท เร่งช่วยเหลือคนเจ็บ 1 ราย

23 วินาที ที่แล้ว
หนุ่มอังกฤษอุบัติเหตุสมุย ข่าวอาชญากรรม

อุบัติเหตุสยองที่สมุย “หนุ่มอังกฤษสมองตาย” รับวันเกิดวัย 23 ประกันไม่จ่ายเหตุขี่บิ๊กไบค์

46 นาที ที่แล้ว
หมอสาวติดตู้แช่ ข่าวต่างประเทศ

ครอบครัวหมอสาวฟ้อง 1500 ล้าน แฉร้านค้าปล่อย “เหยื่อติดในตู้แช่แข็ง” จนสิ้นใจ

54 นาที ที่แล้ว
นางแบบวิคตอเรียซีเคร็ต แฟ้มเอปสตีน เจ้าชายนดรูว์ ข่าวต่างประเทศ

อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ โกหกคำโต แฉทริปนิวยอร์กปี 2010 ปมปริศนานางแบบ “Victoria’s Secret”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เครนถล่มอโศก ข่าวล่าสุด ข่าว

อัดหนัก! เครนถล่มซ้ำซาก รอบนี้ใกล้ห้างดังอโศก เจ็บสาหัส 2 ราย นักวิชาการรุมเปิดสาเหตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด 10 ขั้นตอนเข้าคูหาเลือกตั้ง สส. ควบออกเสียงประชามติ 8 ก.พ. 69 ข่าวการเมือง

8 ก.พ. 69 เข้าคูหากา 2 รอบ เจาะลึกขั้นตอนเลือกตั้ง สส. ควบประชามติฉบับเข้าใจง่าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คาดจำนวนสส เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

เจาะเลือกตั้ง 69 คาดจำนวนสส. 3 พรรคใหญ่ กวาด 400 ที่นั่ง เขตเลือกตั้งตัวแปรสำคัญ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ สส. เลือกตั้ง 2569 พร้อมข้อมูลเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ข่าวการเมือง

พรุ่งนี้เลือกตั้ง เช็กรายชื่อผู้สมัคร สส. ทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ เช็กที่นี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มฮ่องกงช็อก! ดูคลิป X เจอตัวเองเป็นพระเอก แฉนรกโรงแรมจีนแอบถ่ายไลฟ์สด 180 ห้อง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คอทองแดงต้องพัก! ตร.ประกาศ “งดขายเหล้า” เริ่ม 6 โมงเย็นวันนี้ รับเลือกตั้ง 8 ก.พ.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หัวหน้าบริษัทสินเชื่อปล้นบริษัทตัวเอง ข่าวอาชญากรรม

ศึกสายเลือดสินเชื่อ! มีดจี้-จับพนง.มัดมือบุกกวาด 2 หมื่น โจรไม่ใช่ใครที่ไหน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โค้งสุดท้าย “เท้ง” ลั่นขอ 1 สมัย ล้างบางทุนเทา ปลุกคนไทย 20 ล้านเสียง กาเปลี่ยนประเทศ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวโรมาเนียเที่ยวรอบโลกสุดล้ำใช้แอปฯ หาแฟนชั่วคราว ข่าวต่างประเทศ

ถกสนั่น สาวเที่ยวรอบโลก หาแฟนชั่วคราว แลกกินฟรี-มีไกด์ส่วนตัว จบปุ๊บแยกทาง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 7 2 69 ดูดวง

5 ราศี ปากพารวย! งานเจรจา-ค้าขาย ปิดจ็อบไว ลูกค้าโอนไวจนงง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
รักแรกกลายเป็นศพ สาวบินข้ามโลก 4 พันกม. หาแฟนหนุ่ม สุดท้ายถูกแทงพรุน 90 แผล ข่าวต่างประเทศ

รักแรกกลายเป็นศพ สาวบินข้ามโลก 4 พันกม. หาแฟนหนุ่ม สุดท้ายถูกแทงพรุน 90 แผล

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
หดหู่ 10 ชายฉกรรจ์ รุมโทรม ดช. 5 ขวบ พ่อแท้ๆ พาไปส่งในปาร์ตี้ยา ถ่ายคลิปวิปริต ข่าวต่างประเทศ

หดหู่ 10 ชายฉกรรจ์ รุมโทรม ดช. 5 ขวบ พ่อแท้ๆ พาไปส่งในปาร์ตี้ยา ถ่ายคลิปวิปริต

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหลือเชื่อ ยกฟ้อง &quot;หนุ่มข่มขืนหมู&quot; ทำจริง แต่ศาลอ้าง คลิปแอบถ่าย ใช้เป็นหลักฐานไม่ได้ ข่าวต่างประเทศ

เหลือเชื่อ ยกฟ้อง “หนุ่มข่มขืนหมู” ทำจริง แต่ศาลอ้าง คลิปแอบถ่าย ใช้เป็นหลักฐานไม่ได้

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประธานบริษัทรับเหมาซ้อมดับคาถนนหลังกงกเหล้า 6 ชม. ข่าวต่างประเทศ

ประธานบริษัทเมาคลั่ง ลากลูกน้องซ้อมดับคาถนน หลังซดเหล้า 6 ชม. อ้างจำไม่ได้

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักจีนด่าแท็กซี่ญี่ปุ่นราคาแพง ข่าวต่างประเทศ

งามหน้า! คู่รักจีนหัวร้อนโวยแท็กซี่ญี่ปุ่นแพง ด่ากราด-ขู่ทำร้าย ทัวร์ลงยับทำตัวกร่าง น่าละอาย

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวนักเดินทางจากโรมาเนีย แชร์เคล็ดลับเที่ยวประหยัดด้วยการหาแฟนชั่วคราว ข่าวต่างประเทศ

สาวนักเดินทาง แชร์เคล็ดลับ “หาแฟนชั่วคราว” เที่ยวทั่วโลกประหยัดงบ ล่าสุดเช็กอินไทย

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักสกีฟินแลนด์ เล่านาทีสุดเจ็บปวด &quot;เจ้าโลก&quot; แข็งกลางสนาม ขณะแข่งโอลิมปิก ข่าวต่างประเทศ

นักแข่งสกี ชาวฟินแลนด์ เล่านาที สุดเจ็บปวด “เจ้าโลก” แข็งขณะแข่งโอลิมปิก

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดพฤติกรรม 3 พี่น้อง เสพสื่อเกาหลี จนขาดสติ ก่อนดิ่งตึก 9 ชั้นประท้วงโดนยึดมือถือ ดับสลด

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดี้ นิติพงษ์ เสียดายคำพูด &quot;อภิสิทธิ์&quot; นโยบายยุบยับ-ซ้ำซาก เหมาะนั่งประธานสภามากกว่า ข่าวการเมือง

ดี้ นิติพงษ์ เสียดายคำพูด “อภิสิทธิ์” นโยบายยุบยับ-ซ้ำซาก เหมาะนั่งประธานสภามากกว่า

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

นิค อสรพิษวิทยา โพสต์ขอระดมทุนช่วย จิตอาสาจับงู จ.สุราษฎร์ธานี ป่วยหนัก-ค่ารักษาพุ่งสูง

1 วัน ที่แล้ว
ผลหวยลาว 6 ตัว งวดวันที่ 6 ก.พ. 69 รอการประกาศผล หวยลาว

หวยลาววันนี้ 6 ก.พ. 69 ตรวจสลากพัฒนา ส่งท้ายวันศุกร์ เช็กสถิติหวยย้อนหลัง 121 งวด

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 07 ก.พ. 2569 17:28 น.| อัปเดต: 07 ก.พ. 2569 17:28 น.
51
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หนุ่มอังกฤษอุบัติเหตุสมุย

อุบัติเหตุสยองที่สมุย “หนุ่มอังกฤษสมองตาย” รับวันเกิดวัย 23 ประกันไม่จ่ายเหตุขี่บิ๊กไบค์

เผยแพร่: 7 กุมภาพันธ์ 2569
หมอสาวติดตู้แช่

ครอบครัวหมอสาวฟ้อง 1500 ล้าน แฉร้านค้าปล่อย “เหยื่อติดในตู้แช่แข็ง” จนสิ้นใจ

เผยแพร่: 7 กุมภาพันธ์ 2569
นางแบบวิคตอเรียซีเคร็ต แฟ้มเอปสตีน เจ้าชายนดรูว์

อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ โกหกคำโต แฉทริปนิวยอร์กปี 2010 ปมปริศนานางแบบ “Victoria’s Secret”

เผยแพร่: 7 กุมภาพันธ์ 2569
เปิด 10 ขั้นตอนเข้าคูหาเลือกตั้ง สส. ควบออกเสียงประชามติ 8 ก.พ. 69

8 ก.พ. 69 เข้าคูหากา 2 รอบ เจาะลึกขั้นตอนเลือกตั้ง สส. ควบประชามติฉบับเข้าใจง่าย

เผยแพร่: 7 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button