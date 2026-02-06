“ปริญวัฒน์” ร้อง กกต.สอบ ป้ายหาเสียง “ไผ่ ลิกค์” โผล่หน้าหน่วยเลือกตั้ง
“ปริญวัฒน์” พรรคประชาชน ร้อง กกต. ตรวจสอบป้ายหาเสียง “ไผ่ ลิกค์” โผล่ติดบนบอร์ดหน้าหน่วยเลือกตั้ง หวั่นผิดระเบียบและไม่เป็นธรรม
นายปริญวัฒน์ ทวีกิจศิรพงษ์ ผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร พรรคประชาชน โพสต์ภาพกระดานหน้าหน่วยเลือกตั้งที่มีการติดหน้าผู้สมัครของแต่ละพรรคการเมือง โดยพบว่ามีการติดแผ่นป้ายหาเสียงของ นายไผ่ ลิกค์ ผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม โดยระบุว่า
“เรียนสอบถามเพื่อความชัดเจนไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
จากการพบเห็นการติดป้ายหาเสียงส่วนตัวบนบอร์ดประกาศทางการหน้าหน่วยเลือกตั้ง เกรงว่าจะไม่สอดคล้องกับ ระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง (ซึ่งโดยปกติจะอนุญาตเฉพาะประกาศของทางราชการเท่านั้นที่อยู่บนบอร์ดนี้)
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นการแข่งขันที่โปร่งใส เป็นธรรมแก่ผู้สมัครทุกท่าน รบกวนเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันด้วยครับ เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างสง่างามที่สุดครับ”
