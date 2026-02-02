พีเค ปิยะวัฒน์ เปิดใจมรสุมชีวิต เคยดิ่งหนัก จนหลอนเสียงสั่งโดดตึก ย้ำสำนึกผิดปมนอกใจ

พีเค ปิยะวัฒน์ ร่ำไห้เปิดใจมรสุมชีวิต เคยดิ่งหนักจนจิตหลอนได้ยินเสียงสั่งให้โดดตึก ย้ำสำนึกผิดปมนอกใจ
ยอมรับความผิดพลาดทำพัง งานหดหายเก็บตัวนาน 4 เดือน เผยนาทีระทึกได้ยินเสียงแว่วในหัวเกือบคิดสั้น ขอบคุณอั๋น ภูวนาท และเอไทม์ที่ให้โอกาสกลับมายืนบนเวทีอีกครั้ง
บทสัมภาษณ์บีบหัวใจผู้ชม พีเค ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร ได้มาเปิดใจในรายการ “คนล้มลุก” มี อั๋น ภูวนาท คุนผลิน เป็นผู้ดำเนินรายการ พิธีกรดังได้เล่าถึงบทเรียนราคาแพงที่ทำให้ชีวิตต้องเผชิญกับความล้มเหลวครั้งใหญ่ที่สุด จากความผิดพลาดเรื่องส่วนตัวที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหน้าที่การงานและสภาพจิตใจ
พีเคกล่าวยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า ปัญหาการนอกใจเป็นความผิดที่เขาไม่เคยปฏิเสธ พร้อมรับผิดชอบ แต่กระแสข่าวที่ถาโถมเข้ามาทำให้ภาพลักษณ์ถูกตีตราเพียงด้านเดียว ทำให้งานในวงการบันเทิงที่เคยมีอย่างล้นมือต้องหยุดชะงัก รายการที่ทำมานานถึง 9 ปีถูกถอดออก รวมถึงงานโฆษณาที่ถูกยกเลิกต่อเนื่อง เขาไม่กล้าแม้แต่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูนานถึง 4 เดือน เพราะเต็มไปด้วยข้อความตำหนิ
ความเครียดสะสมจากการตกงานและเก็บตัวอยู่บ้านคนเดียว ส่งผลให้พีเคเกิดภาวะทางจิต เขาเล่าถึงเหตุการณ์ระทึกขณะยืนอยู่ที่คอนโดมิเนียม เมื่อจู่ๆ ได้ยินเสียงแว่วในหัวบอกว่า “โดดเถอะ มันนุ่ม” ซึ่งเป็นอาการเดียวกับที่เขาเคยรับรู้จากประสบการณ์ของคนอื่น แต่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตนเอง
สิ่งที่สร้างความเจ็บปวดให้เขามากที่สุดไม่ใช่เพียงการสูญเสียรายได้ แต่คือความรู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุให้ครอบครัวและคนรอบข้างต้องเสียใจ กับการเห็นสิ่งที่สร้างมากับมือพังทลายลงในพริบตา
ในวันที่มืดมนที่สุด พีเคเปิดเผยว่าบ้านหลังเดิมอย่าง เอไทม์ แกรมมี่ เป็นที่เดียวที่ไม่เคยทอดทิ้ง งานแรกที่ทำให้เขากลับมายืนได้อีกครั้งคืองานพิธีกรที่ได้รับโอกาสจาก อั๋น ภูวนาท วินาทีที่ก้าวขึ้นเวที เขาถึงกับเอามือแตะพื้นเวทีและพูดในใจว่า “คิดถึงจัง กลับมาแล้วนะ” ก่อนจะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
ปัจจุบัน พีเคกำลังรวบรวมสติและกำลังใจเพื่อเดินหน้าทำงานต่อ ขอบคุณทุกโอกาสจากผู้ใหญ่และแบรนด์ต่างๆ ที่ยังเชื่อมั่นในประสบการณ์กว่า 25 ปีในวงการบันเทิงของเขา
