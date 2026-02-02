ข่าวดาราบันเทิง

พีเค ปิยะวัฒน์ เปิดใจมรสุมชีวิต เคยดิ่งหนัก จนหลอนเสียงสั่งโดดตึก ย้ำสำนึกผิดปมนอกใจ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 20:05 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 15:10 น.
63

พีเค ปิยะวัฒน์ ร่ำไห้เปิดใจมรสุมชีวิต เคยดิ่งหนักจนจิตหลอนได้ยินเสียงสั่งให้โดดตึก ย้ำสำนึกผิดปมนอกใจ

ยอมรับความผิดพลาดทำพัง งานหดหายเก็บตัวนาน 4 เดือน เผยนาทีระทึกได้ยินเสียงแว่วในหัวเกือบคิดสั้น ขอบคุณอั๋น ภูวนาท และเอไทม์ที่ให้โอกาสกลับมายืนบนเวทีอีกครั้ง

Meta Description: พีเค ปิยะวัฒน์ เปิดใจในรายการคนล้มลุก เล่าวิกฤตชีวิตหลังข่าวฉาว เครียดจัดจนจิตหลอนหวิดคิดสั้น ขอบคุณทุกโอกาสที่ช่วยให้กลับมาเริ่มต้นใหม่

บทสัมภาษณ์บีบหัวใจผู้ชม พีเค ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร ได้มาเปิดใจในรายการ “คนล้มลุก” มี อั๋น ภูวนาท คุนผลิน เป็นผู้ดำเนินรายการ พิธีกรดังได้เล่าถึงบทเรียนราคาแพงที่ทำให้ชีวิตต้องเผชิญกับความล้มเหลวครั้งใหญ่ที่สุด จากความผิดพลาดเรื่องส่วนตัวที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหน้าที่การงานและสภาพจิตใจ

พีเคกล่าวยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า ปัญหาการนอกใจเป็นความผิดที่เขาไม่เคยปฏิเสธ พร้อมรับผิดชอบ แต่กระแสข่าวที่ถาโถมเข้ามาทำให้ภาพลักษณ์ถูกตีตราเพียงด้านเดียว ทำให้งานในวงการบันเทิงที่เคยมีอย่างล้นมือต้องหยุดชะงัก รายการที่ทำมานานถึง 9 ปีถูกถอดออก รวมถึงงานโฆษณาที่ถูกยกเลิกต่อเนื่อง เขาไม่กล้าแม้แต่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูนานถึง 4 เดือน เพราะเต็มไปด้วยข้อความตำหนิ

ความเครียดสะสมจากการตกงานและเก็บตัวอยู่บ้านคนเดียว ส่งผลให้พีเคเกิดภาวะทางจิต เขาเล่าถึงเหตุการณ์ระทึกขณะยืนอยู่ที่คอนโดมิเนียม เมื่อจู่ๆ ได้ยินเสียงแว่วในหัวบอกว่า “โดดเถอะ มันนุ่ม” ซึ่งเป็นอาการเดียวกับที่เขาเคยรับรู้จากประสบการณ์ของคนอื่น แต่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตนเอง

สิ่งที่สร้างความเจ็บปวดให้เขามากที่สุดไม่ใช่เพียงการสูญเสียรายได้ แต่คือความรู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุให้ครอบครัวและคนรอบข้างต้องเสียใจ กับการเห็นสิ่งที่สร้างมากับมือพังทลายลงในพริบตา

ในวันที่มืดมนที่สุด พีเคเปิดเผยว่าบ้านหลังเดิมอย่าง เอไทม์ แกรมมี่ เป็นที่เดียวที่ไม่เคยทอดทิ้ง งานแรกที่ทำให้เขากลับมายืนได้อีกครั้งคืองานพิธีกรที่ได้รับโอกาสจาก อั๋น ภูวนาท วินาทีที่ก้าวขึ้นเวที เขาถึงกับเอามือแตะพื้นเวทีและพูดในใจว่า “คิดถึงจัง กลับมาแล้วนะ” ก่อนจะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่

ปัจจุบัน พีเคกำลังรวบรวมสติและกำลังใจเพื่อเดินหน้าทำงานต่อ ขอบคุณทุกโอกาสจากผู้ใหญ่และแบรนด์ต่างๆ ที่ยังเชื่อมั่นในประสบการณ์กว่า 25 ปีในวงการบันเทิงของเขา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ สายกล้ามวัย 26 เสียชีวิตขณะหลับ เพื่อนจับพิรุธรูปเก่า พบสัญญาณหลายจุด

32 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

พีเค ปิยะวัฒน์ เปิดใจมรสุมชีวิต เคยดิ่งหนัก จนหลอนเสียงสั่งโดดตึก ย้ำสำนึกผิดปมนอกใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
5 ไอเดียเดต วันวาเลนไทน์ 2026 ฉบับคู่รักทางไกล แม้ตัวจะอยู่ที่ไหน แต่ใจยังใกล้กัน ข่าว

5 ไอเดียเดต วันวาเลนไทน์ 2026 ฉบับคู่รักทางไกล แม้ตัวจะอยู่ที่ไหน แต่ใจยังใกล้กัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขอสินเชื่อที่ดินที่ไหนดี เศรษฐกิจ

อยากได้เงินจากโฉนดที่ดิน ขอสินเชื่อที่ไหนดีที่ให้วงเงินสูง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดึงสติก่อนเลือกตั้งใหญ่! นักร้องดังชี้ศัตรูไม่ใช่คนเห็นต่าง แต่คือ “คนโกง” ที่รอเสวยสุข

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกสาว โทรคุย ปู กนกวรรณ เล่ามีหนุ่มเดินมาจีบ แต่แม่หูเพี้ยนเป็นโดนถีบ บันเทิง

เกือบเป็นเรื่อง ปู กนกวรรณ โทรคุยลูกสาว เจอคำนี้ ทำแม่หัวใจจะวาย รู้เฉลยแห่เอ็นดู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย! ศูนย์ ACSC เผยแก๊งคอลฯ ทำคนไทยเสียหายพุ่ง 541 ล้าน เพียงสัปดาห์เดียว ข่าว

เตือนภัย! ศูนย์ ACSC เผยแก๊งคอลฯ ทำคนไทยเสียหายพุ่ง 541 ล้าน เพียงสัปดาห์เดียว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถอดจิตหาลิซ่า ข่าว

วอนหยุด! คลิปสอนเด็กถอดจิตไปหา “ลิซ่า” เจอนินจาญี่ปุ่น ผุดล้างสมองเต็ม TikTok

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แพรรี่ ไพรวัลย์” ขยี้คนติดดอย ใครซื้อทอง 8 หมื่น ยินดีด้วย ตอนนี้ราคาลงแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จันทร์ซ้อนจันทร์ 2 ก.พ. 69 ข่าว

จันทร์ซ้อนจันทร์ 2 ก.พ. 69 ฤกษ์ขลังรับทรัพย์ เสริมเสน่ห์ เปิดวิธีไหว้ขอพร ดวงเฮงตลอดปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาวววันนี้ 2 ก.พ. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 2/2/69 ทุกรางวัล เจาะสถิติหวยออกวันจันทร์ 10 งวด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย &quot;หมูกะทะคุณย่า&quot; ร้านแม่ &quot;โอ๊ต ปราโมทย์&quot; ยุติกิจการ 17 ปี ลูกค้าแห่ใจหาย เศรษฐกิจ

ใจหาย “หมูกะทะคุณย่า” ร้านแม่ “โอ๊ต ปราโมทย์” ยุติกิจการ 17 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

งดจัดงาน “ตรุษจีนเยาวราช 2569” 17-18 ก.พ. เพื่อถวายความอาลัย พระพันปีหลวง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แสวง” ร่ายยาว! ขอสังคมเข้าใจ งานระดับชาติคนร่วมล้าน “ไม่มีความสมบูรณ์แบบ”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของเปิดใจหลังสูญเสีย ไข่ขาวลูกแมร๊ ข่าว

แม่ไข่ขาว โพสต์เศร้า ส่งลูกชายกลับดาวแมว คิดถึงจมูกชมพู-อุ้งมือ อ่านแล้วน้ำตาซึม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุ เตือน 3 จังหวัด ร้อน 42 องศา คาดหน้าร้อนเริ่มต้นปลายเดือนกุมภาฯ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
GWM เลิกขาย ORA Good Cat ข่าว

GWM เลิกขาย ORA Good Cat ปิดตำนานเจ้าเหมียวไฟฟ้า เตรียมดัน ORA 5 SUV

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ศาลปกครอง ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบข้าราชการ “เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง-นักวิชาการคอมพิวเตอร์” เช็กด่วน!

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก นักร้องสาว The Voice &quot;งูเห่า&quot; กัดคาห้องนอน เพื่อนโวย ตายเพราะ รพ.ไม่มีเซรุ่ม ข่าวต่างประเทศ

ช็อก นักร้องสาว The Voice “งูเห่า” กัดคาห้องนอน เพื่อนโวย ตายเพราะ รพ.ไม่มีเซรุ่ม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
มด ณปภัช คลอดลูกสาวคนแรกแล้ว บันเทิง

เฮลั่น! มด ณปภัช คลอดลูกแล้ว ตั้งชื่อลูกสาวสุดเก๋ รับเดือนแห่งความรัก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีน ประหารอีก 4 สมาชิก “ตระกูลไป๋” เครือข่ายคอลเซ็นเตอร์เมียนมา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

พรมแดงฉาว “Chappell Roan” โชว์หวิวโนบรา-เปลือยอกท้าสายตา Grammys 2026

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอแล็บแพนด้า เหลืออด เปิดใจโพสต์ด่าเขมรบ่อย อัดนักการเมืองหงอให้กัมพูชา ข่าว

หมอแล็บแพนด้า เหลืออด เปิดใจโพสต์ด่าเขมรบ่อย อัดนักการเมืองหงอให้กัมพูชา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บฟู้ด ผนึกกำลัง ททท. ประกาศสุดยอด 100 ร้านอาหารแห่งปี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ช. ฟัน &quot;อดีตนายกฯ กาบเชิง&quot; ทุจริตจ้างกำจัดขยะในป่าสงวนฯ ฝืน TOR เสียหายยับ ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ฟัน “อดีตนายกฯ กาบเชิง” ทุจริตจ้างกำจัดขยะในป่าสงวนฯ ฝืน TOR เสียหายยับ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 20:05 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 15:10 น.
63
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อินฟลูฯ สายกล้ามวัย 26 เสียชีวิตขณะหลับ เพื่อนจับพิรุธรูปเก่า พบสัญญาณหลายจุด

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
5 ไอเดียเดต วันวาเลนไทน์ 2026 ฉบับคู่รักทางไกล แม้ตัวจะอยู่ที่ไหน แต่ใจยังใกล้กัน

5 ไอเดียเดต วันวาเลนไทน์ 2026 ฉบับคู่รักทางไกล แม้ตัวจะอยู่ที่ไหน แต่ใจยังใกล้กัน

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
ขอสินเชื่อที่ดินที่ไหนดี

อยากได้เงินจากโฉนดที่ดิน ขอสินเชื่อที่ไหนดีที่ให้วงเงินสูง

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
เตือนภัย! ศูนย์ ACSC เผยแก๊งคอลฯ ทำคนไทยเสียหายพุ่ง 541 ล้าน เพียงสัปดาห์เดียว

เตือนภัย! ศูนย์ ACSC เผยแก๊งคอลฯ ทำคนไทยเสียหายพุ่ง 541 ล้าน เพียงสัปดาห์เดียว

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button