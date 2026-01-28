รวบตัวขอทานพิการอินเดีย แท้จริงเป็นเศรษฐีมีบ้าน 3 หลัง เอาเงินที่ขอทานได้ปล่อยกู้กินดอก
ข่าวดังแดนภารตะ เมื่อตำรวจอินเดียจับกุมขอทานพิการรายหนึ่ง พร้อมแฉว่าแท้จริงเป็นเศรษฐี มีบ้าน 3 หลัง รถยนต์อีกเพียบ แถมเอาเงินที่ได้ไปปล่อยกู้กินดอกเบี้ยอีกต่อ
เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมาเมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาสตรีและเด็กของอินเดียกำลังดำเนินโครงการทำให้เมืองอินดอร์เป็นเมืองปลอดขอทาน พวกเขาได้เข้าช่วยเหลือ มังคีลาล ชายผู้พิการและป่วยด้วยโรคเรื้อนที่มักนั่งอยู่บนรถเข็นเหล็กเล็กๆ ในย่านตลาดซาราฟา บาซาร์ (Sarafa Bazaar) แต่เมื่อตรวจสอบประวัติอย่างละเอียด กลับพบความจริงที่ทำเอาเจ้าหน้าที่ถึงกับอึ้ง
มังคีลาล มักจะใช้รถเข็นเหล็กติดลูกปืน สะพายเป้ และใส่รองเท้าไว้ที่มือเพื่อดันตัวเองไปรอบๆ ตลาด โดยที่เขาไม่ได้เอ่ยปากขอเงินใคร แต่จะนั่งในท่าทางที่กระตุ้นความสงสารจนผู้คนพากันหย่อนเงินให้เอง ทำให้เขามีรายได้จากการขอทานวันละ 400-500 รูปี (ประมาณ 135-170 บาท
แต่สุดท้ายความจริงที่น่าตกใจก็ถูกเปิดเผย เพราะว่าแท้จริงแล้วเขาไม่ได้ใช้เงินที่ได้มาเพื่อการอยู่รอด แต่เอาเงินนั้นไปปล่อยกู้ให้กับพ่อค้าในย่านนั้น มีทั้งแบบรายวันและรายสัปดาห์ โดยจะเก็บดอกเบี้ยด้วยตัวเองทุกเย็น คาดว่ามียอดเงินปล่อยกู้รวมกว่า 4-5 แสนรูปี (ประมาณ 1.35-1.7 แสนบาท) และทำรายได้จากดอกเบี้ยสูงถึงวันละ 1,000-2,000 รูปี (ประมาณ 340-677 บาท)
จากการสืบสวนพบว่ามังคีลาลมีทรัพย์สินมหาศาลที่ขัดกับภาพลักษณ์ขอทานอย่างสิ้นเชิง เริ่มจากบ้าน 3 หลังในทำเลดี โดยหนึ่งในนั้นเป็นตึกแถว 3 ชั้น และเขายังแฝงตัวใช้สิทธิ์คนพิการไปขอรับบ้านในโครงการสวัสดิการรัฐ (PMAY) อีก 1 หลัง ทั้งที่มีบ้านอยู่แล้วหลายหลัง
นอกจากนี้ เขามีรถสามล้อเครื่อง (Auto-Rickshaws) อีก 3 คันสำหรับปล่อยเช่ารายวัน และมีรถเก๋ง Maruti Suzuki Dzire อีก 1 คัน ซึ่งเขาก็ปล่อยเช่าแทนการขับเองเช่นกัน
ปัจจุบัน มังคีลาล ถูกส่งตัวไปยังสถานสงเคราะห์ในเมืองอุชเชน ขณะที่บัญชีธนาคารและอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดกำลังถูกตรวจสอบอย่างละเอียด รวมถึงบรรดาพ่อค้าที่กู้เงินจากเขาก็จะถูกเรียกมาสอบสวนด้วย
คดีนี้ถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจของโครงการจัดระเบียบขอทานในเมืองอินดอร์ ที่เริ่มมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2024 และสามารถช่วยให้ขอทานกว่า 4,500 คนเลิกอาชีพนี้ได้ อีกทั้งยังส่งเด็กกว่า 172 คนเข้าโรงเรียน แต่กรณีของมังคีลาลพิสูจน์ให้เห็นว่าในบางครั้ง “ความสงสาร” ก็กลายเป็นธุรกิจที่ทำกำไรมหาศาลที่สุดในตลาดได้
อ้างอิง : www.ndtv.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คลิประทึก! ช้างป่าศรีลังกา ฟาดประตูรถกระเด็น! นทท.หนีตายวุ่นหลังยื่นอาหาร
- สาวไทยลองดี ถ่ายคลิปโดนตัวทหาร King’s Guard เจอตะโกนไล่ ดัดนิสัย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: