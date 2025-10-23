ข่าว

กสิกรไทยล่ม โอน-เติม-จ่าย K PLUS ไม่ได้ ธนาคารเร่งแก้ไข แนะวิธีเช็กยอดเงิน

กสิกรไทยแจงระบบขัดข้อง แนะวิธีเช็กยอดเงินเข้าบัญชี

กสิกรไทย แจ้งข่าวระบบขัดข้อง กระทบลูกค้าโอน-เติม-จ่าย แอปฯ K PLUS ไม่ได้ ล่าสุดกลับมาใช้งานได้ปกติแล้ว หากเงินไม่เข้าปลายทาง คืนให้ภายใน 1 ทุ่มพรุ่งนี้ (24 ต.ค.68)

ธนาคารกสิกรไทย ออกประกาศแจ้งเหตุขัดข้องของระบบการทำธุรกรรม ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการบางประเภท ได้แก่ โอน, เติม, จ่าย ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารได้ ในช่วงเช้ามืดตั้งแต่เวลา 05:20 น. ถึง 06:48 น. ของวันนี้ (23 ต.ค.) ล่าสุดธนาคารยืนยันว่าระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว แต่ยังคงมีผลกระทบข้างเคียงบางประการ

ขณะนี้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้ตามปกติแล้ว แต่อาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนเงินเข้า-ออก และ ยอดเงินคงเหลืออาจไม่แสดงบนหน้าจอ K PLUS หากพบปัญหายอดเงินไม่เข้าบัญชีปลายทาง ธนาคารจะเร่งปรับปรุงคืนเงินให้ภายใน 19.00 น. ของวันพรุ่งนี้ (24 ตุลาคม 2568)

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือได้จากประวัติการทำรายการ หรือหากต้องการยืนยันการทำรายการสำเร็จ สามารถสแกน Mini QR บนสลิป K PLUS เพื่อตรวจสอบได้

วิธีการตรวจสอบสลิปการโอนเงินผ่าน K PLUS

สำหรับลูกค้าที่ต้องการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมที่เพิ่งทำไป หรือต้องการยืนยันยอดเงินคงเหลือ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. เข้าแอปฯ K PLUS ไปที่เมนู สแกนจ่าย/รับ

2. เลือกสแกน QR Code บนสลิปโดยตรง หรือเลือกรูปภาพสลิปที่บันทึกไว้ในมือถือ

3. ระบบจะแสดงรายละเอียดชื่อผู้โอน และจำนวนเงินที่โอนว่าตรงกันหรือไม่

ธนาคารกสิกรไทยระบบล่ม 23 ต.ค. 68
ภาพจาก Facebook : KBank Live
วิธีการตรวจสอบสลิปการโอนเงินผ่าน K PLUS
ภาพจาก Facebook : KBank Live

