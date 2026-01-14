“ทรัมป์” กำลังส่งความช่วยเหลือเข้าอิหร่าน ยอดตายประท้วงทะลุ 2000 ศพ
โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าเขากำลังส่งความช่วยเหลือเข้าอิหร่าน สั่งทางการหยุดฆ่าผู้ชุมนุม ขณะยอดผู้เสียชีวิตในตอนนี้ขยับขึ้นทะลุ 2,000 ศพ
เมื่อวันที่ 14 มกราคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โพสต์ข้อความลงทรูธโซเชียล เกี่ยวกับการประท้วงในอิหร่าน โดยขอให้ประชาชนเดินหน้าชุมนุนประท้วงต่อไป และฝากข้อความถึงทางการอิหร่านว่าพวกเขาจะต้องชดใช้มหาศาลจากการฆ่าประชาชน
โดยนายทรัมป์กล่าวว่า เขาได้ยกเลิกการหารือทุกอย่างกับทางการอิหร่านจนกว่าการฆ่าล้างผู้ชุมนุมอย่างไร้สติจะยุติลง กล่าวว่าความช่วยเหลือกำลังเดินทางไปแล้ว พร้อมปิดท้ายว่า ทำให้อิหร่านกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง (Make Iran Great Again)
ขณะที่สำนักข่าวสิทธิมนุษยชน กล่าวถึงยอดผู้เสียชีวิตจากการชุมนุมประท้วงอิหร่านครั้งใหญ่ว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 2,000 ศพ โดยแบ่งเป็นผู้ชุมนุม 1,850 ศพ และเจ้าหน้าที่ทางการอีก 135 ศพ หลังการชุมนุมประท้วงดำเนินเข้าสู่วันที่ 17
โดยจำนวนตัวเลขดังกล่าวนั้นตรงกับที่ทางการอิหร่านบอกกับรอยเตอร์ แต่ทางการโยนความผิดให้ผู้ก่อการร้าย
ทั้งนี้การชุมนุมในอิหร่านนั้นตรึงเครียดอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงรัฐบาลสืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่
