บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2569 เงินเข้าวันไหน ถอนเงินสดได้ไหม?

อัปเดตวันโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 เข้าวันไหน ซื้อของ-ค่ารถ-ส่วนลดก๊าซหุงต้ม เช็กเงื่อนไขกดเป็นเงินสดได้ไหม
กรมบัญชีกลางส่งสัญญาณความพร้อมดูแลผู้มีรายได้น้อยต่อเนื่อง รับเดือนแห่งความรัก กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จำนวนกว่า 13.45 ล้านราย ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดตามปกติ ไม่มีสะดุด รัฐบาลดูแลยาวจนกว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่
ล่าสุด กรมบัญชีกลางรวบรวมไทม์ไลน์การโอนเงินและวงเงินสิทธิประโยชน์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เพื่อให้ผู้ถือบัตรวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่า เงินเข้าบัญชีในวันที่ 1 และ 20 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
วงเงินรูดซื้อสินค้าและบริการ เป็นวงเงินสิทธิ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมยอดไปเดือนถัดไป
- ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ได้รับวงเงิน 300 บาท ต่อคนต่อเดือน
- ค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ: ได้รับวงเงิน 750 บาท ต่อคนต่อเดือน ครอบคลุมทั้ง บขส., รถไฟ, ขสมก., รถไฟฟ้า และรถโดยสารเอกชนที่ร่วมโครงการ
- ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ได้รับวงเงิน 80 บาท ต่อคนต่อ 3 เดือน (ใช้สิทธิในรอบเดือน ม.ค. – มี.ค. 2569)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569
เงินช่วยเหลือผู้พิการ โอนเข้าบัญชีธนาคาร สามารถกดเป็นเงินสดได้ ต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และได้รับเบี้ยความพิการปกติ 800 บาทอยู่แล้วได้รับเงินเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน
กรมบัญชีกลางจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือบัญชีธนาคารที่แจ้งรับเงินเบี้ยความพิการไว้
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันและเวลาราชการ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ: โทร. 0 2109 2345 หรือ กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400
ข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บัตรสวัสดิการ มกราคม 2569 เงินเข้าแล้ว ได้กี่บาท จ่ายอะไรบ้าง
- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ลงทะเบียนใหม่ ยังมีไหม หลังยุบสภาฯ
- เริ่มวันไหน? “เน็ตคนละครึ่ง” 160 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ได้เน็ต 40GBดิการ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: