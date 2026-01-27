การเงินเศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2569 เงินเข้าวันไหน ถอนเงินสดได้ไหม?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 13:09 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 13:09 น.
66
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2569

อัปเดตวันโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 เข้าวันไหน ซื้อของ-ค่ารถ-ส่วนลดก๊าซหุงต้ม เช็กเงื่อนไขกดเป็นเงินสดได้ไหม

กรมบัญชีกลางส่งสัญญาณความพร้อมดูแลผู้มีรายได้น้อยต่อเนื่อง รับเดือนแห่งความรัก กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จำนวนกว่า 13.45 ล้านราย ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดตามปกติ ไม่มีสะดุด รัฐบาลดูแลยาวจนกว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่

ล่าสุด กรมบัญชีกลางรวบรวมไทม์ไลน์การโอนเงินและวงเงินสิทธิประโยชน์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เพื่อให้ผู้ถือบัตรวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่า เงินเข้าบัญชีในวันที่ 1 และ 20 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

วงเงินรูดซื้อสินค้าและบริการ เป็นวงเงินสิทธิ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมยอดไปเดือนถัดไป

  • ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ได้รับวงเงิน 300 บาท ต่อคนต่อเดือน
  • ค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ: ได้รับวงเงิน 750 บาท ต่อคนต่อเดือน ครอบคลุมทั้ง บขส., รถไฟ, ขสมก., รถไฟฟ้า และรถโดยสารเอกชนที่ร่วมโครงการ
  • ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ได้รับวงเงิน 80 บาท ต่อคนต่อ 3 เดือน (ใช้สิทธิในรอบเดือน ม.ค. – มี.ค. 2569)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

เงินช่วยเหลือผู้พิการ โอนเข้าบัญชีธนาคาร สามารถกดเป็นเงินสดได้ ต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และได้รับเบี้ยความพิการปกติ 800 บาทอยู่แล้วได้รับเงินเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน

กรมบัญชีกลางจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือบัญชีธนาคารที่แจ้งรับเงินเบี้ยความพิการไว้

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันและเวลาราชการ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ: โทร. 0 2109 2345 หรือ กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400

ข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
มวย/MMA

อำลาตำนาน “เปี๊ยก ปราจีน” นักพากษ์มวยไทย 7 สี ประกาศลาวงการ 1 ก.พ. นี้

6 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” ตั้งเป้าถ้าได้เป็นนายกฯ ในปี 2571 ส่งคนไทยไปอวกาศหมื่นคน

14 นาที ที่แล้ว
นายก อนุทิน ชาญวีรกูล แถลงข่าวเกี่ยวกับประกันสังคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ข่าวการเมือง

ประกันสังคม ตอบนายกฯ “ไม่ได้ทำผิดอะไร” “อนุทิน” สั่งแถลงด่วน ยัน ไม่เคยได้รับรายงานปัญหา

20 นาที ที่แล้ว
ณวัฒน์ ตอบปมต่อสัญญา ชาล็อต บันเทิง

ณวัฒน์ ไม่คุย ชาล็อต เพราะแฟนคลับด่า เข้าถึงตัวยาก-มีความลับ ลั่น บริษัทขาดไปก็อยู่ได้

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิประทึก! ช้างป่าศรีลังกา ฟาดประตูรถกระเด็น! นทท.หนีตายวุ่นหลังยื่นอาหาร

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สลด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตกตึกชั้น 23 พบยาซึมเศร้าในห้อง

31 นาที ที่แล้ว
เปิดกรุสมบัติ ศุภจี รมว.พาณิชย์ ทรัพย์สินรวม 307 ล้าน หนี้ 3 แสน เศรษฐกิจ

เปิดกรุสมบัติ ศุภจี รมว.พาณิชย์ ทรัพย์สินรวม 307 ล้าน หนี้ 3 แสน

42 นาที ที่แล้ว
ธรรมนัส ฟาดแรง ไอซ์-โรม ไปพะเยาวันเดียวจะรู้อะไร อย่าสำคัญตัวผิด ข่าวการเมือง

ธรรมนัส ฟาดแรง ไอซ์-โรม ไปพะเยาวันเดียวจะรู้อะไร อย่าสำคัญตัวผิด

52 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรยุทธ แฉเอกสาร “ตั๋วเฟิร์สคลาสมีจริง” รุ่นใหญ่ 2 ที่นั่งล้านกว่า! สวนทางเงินว่างงาน 150 บ.

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินเจ็ทตกในสหรัฐฯ เทคออฟกลางพายุหิมะ เสียชีวิตยกลำ 6 ศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเตรียมตัวเลือกตั้งนอกเขต 2569 ต้องรู้ข้อมูลสำคัญก่อนวันเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

สรุปวิธีเลือกตั้งล่วงหน้า-นอกเขต 2569 วันไหน บัตรหมดอายุ เข้าคูหาได้ไหม?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทนไท เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลออกหมายจับ คดีฟอกเงิน พ้อชีวิตวนอยู่แต่กับคดีความ ข่าว

แทนไท เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลออกหมายจับ คดีฟอกเงิน พ้อชีวิตวนอยู่แต่กับคดีความ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อั๋น ภูวนาท ตอบชัด ภรรยาถามใช่ พิธีกร น. ยื่นฉี่-สูบบุหรี่ไหม? รับเงาปริศนาคล้ายมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องผักกาด ชุดสืบเมืองพัทลุง ข่าวอาชญากรรม

หวั่นคดีล้ม แม่เห็นลูกโดนยิง 4 นัดต่อหน้าก่อนดับ เจอกล้องเสียไม่จริง-ร้องเปลี่ยนชุดสืบยกชุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวไทยลองดี ถ่ายคลิปโดนตัวทหาร King’s Guard เจอตะโกนไล่ ดัดนิสัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภมาส” วอนเทคะแนนให้น้ำเงิน ชี้เลือกตั้งครั้งนี้มีแค่สองฝั่ง ย้ำถ้าไม่เลือกเราเขามาแน่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;น้าเน็ก&quot; เปิดใจครั้งแรก ยอมรับมีลูก 2 คน ยันไม่ได้ปิดบัง แต่แค่ไม่บอกเพราะเหตุผลนี้ บันเทิง

“น้าเน็ก” เปิดใจครั้งแรก ยอมรับมีลูก 2 คน ยันไม่ได้ปิดบัง แต่แค่ไม่บอกเพราะเหตุผลนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดกรุสมบัติ ศุภจี รมว.พาณิชย์ ทรัพย์สินรวม 307 ล้าน หนี้ 3 แสน ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. เปิดเซฟ “ศุภจี” มีทรัพย์สิน 280 ล้าน รายได้ต่อปีรวม 40 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2569 เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2569 เงินเข้าวันไหน ถอนเงินสดได้ไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดอาวุธลับ สหรัฐใช้ลักพาตัว มาดูโร ทหารเผย หัวจะระเบิด เลือดกำเดาไหล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา จี้ฝรั่งเศส รับผิดชอบปวศ.-ช่วยยุติข้อพิพาทชายแดน อ้างแผนที่ยุคอาณานิคม ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา จี้ฝรั่งเศส รับผิดชอบปวศ.-ช่วยยุติข้อพิพาทชายแดน อ้างแผนที่ยุคอาณานิคม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเหรียญทอง อวดภาพหายาก วันแต่งงาน ครบ 35 ปี เจ้าสาวสวยมาก ข่าว

หมอเหรียญทอง อวดภาพหายาก วันแต่งงาน ครบ 35 ปี เจ้าสาวสวยมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” มั่นใจ ดิสนีย์แลนด์ในไทย ไม่ใช่แค่ฝัน แต่ทำได้จริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สี จิ้นผิง กวาดล้าง “บิ๊กทหาร” สัญญาณเตือน กองทัพจีนระส่ำ อำนาจแตกแยก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม.33 อ่วม! เงินประกันสังคม มกราคม 69 เก็บเพิ่มสูงสุด 875 บาท ได้คุ้มจ่ายไหม? เศรษฐกิจ

ม.33 อ่วม! เงินประกันสังคม มกราคม 69 จ่ายเพิ่ม 875 บาท เสียคุ้มไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 13:09 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 13:09 น.
66
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อำลาตำนาน “เปี๊ยก ปราจีน” นักพากษ์มวยไทย 7 สี ประกาศลาวงการ 1 ก.พ. นี้

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569

“พี่เต้” ตั้งเป้าถ้าได้เป็นนายกฯ ในปี 2571 ส่งคนไทยไปอวกาศหมื่นคน

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
นายก อนุทิน ชาญวีรกูล แถลงข่าวเกี่ยวกับประกันสังคม ที่ทำเนียบรัฐบาล

ประกันสังคม ตอบนายกฯ “ไม่ได้ทำผิดอะไร” “อนุทิน” สั่งแถลงด่วน ยัน ไม่เคยได้รับรายงานปัญหา

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
ณวัฒน์ ตอบปมต่อสัญญา ชาล็อต

ณวัฒน์ ไม่คุย ชาล็อต เพราะแฟนคลับด่า เข้าถึงตัวยาก-มีความลับ ลั่น บริษัทขาดไปก็อยู่ได้

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
Back to top button