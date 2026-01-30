อผศ. แจงปม รับงานตัดสูท-ปฏิทิน ประกันสังคม วิธีเฉพาะเจาะจง ยันโปร่งใส ทำตามระเบียบ

ข่าว

เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 09:36 น.
53
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) ชี้แจงกรณีรับงานตัดชุดฟอร์ม-ปฏิทิน ประกันสังคม ยันดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ (อผศ.) ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีการจัดทำชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม และปฏิทินประกันสังคมตามที่ได้มีการเสนอข่าวที่ผ่านมานั้น โดยมีเนื้อหาระบุว่า

กรณีการจัดทำชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม

ตามข่าวที่ปรากฏจากสื่อมวลชนในประเด็นดังกล่าว องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอตอบชี้แจง ดังนี้

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานประกันสังคม ได้มีหนังสือเชิญชวนให้องค์การฯ เสนอราคาในโครงการชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 องค์การฯ ได้เสนอราคาในโครงการดังกล่าว ซึ่งองค์การฯ โดย สำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์ (สง.รอร.) สามารถดำเนินการได้ตามข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 สำนักงานประกันสังคมได้ประกาศว่าองค์การฯ เป็นผู้ชนะการเสนอราคาตัดชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่ฯ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 สำนักงานประกันสังคม ได้ตกลงทำสัญญาจ้างโครงการชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม กับองค์การฯ จำนวน 7,000 ชุด ๆ ละ 5,000.- บาท ประกอบด้วย

(1) ชุดสูท จำนวน 1 ชุด/คน (เสื้อสูท 1 ตัว กางเกง/กระโปรง 1 ตัว) จำนวน 7,000 คน

(2) เสื้อเชิ้ตแขนยาว จำนวน 1 ตัว/คน จำนวน 7,000 คน รวม 7,000 ตัว

(3) เสื้อเชิ้ตแขนสั้น จำนวน 1 ตัว/คน จำนวน 7,000 คน รวม 7,000 ตัว

(4) กางเกงชาย หรือกางเกง/กระโปรงหญิง จำนวน 1 ตัว/คน จำนวน 7,000 ตัว

และทำตราสัญลักษณ์ ของสำนักงานประกันสังคมเป็นสแตนเลสชุบสีทอง กลัดแบบมีมุมด้านหลัง เพื่อติดกระเป๋าเสื้อสูท จำนวน 7,000 ชิ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000,000.- บาท กำหนดส่งมอบวันที่ 17 มกราคม 2568

องค์การฯ ได้ส่งมอบชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่ให้กับ สำนักงานประกันสังคม ภายในกำหนดสัญญาครบเรียบร้อย ซึ่งทุกขั้นตอนขององค์การฯ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอราคา หรือองค์การฯ ได้รับคัดเลือกจากการเสนอราคากับส่วนราชการต่าง ๆ องค์การฯ ได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกประการ

กรณีการจัดทำปฏิทินประกันสังคม

1. สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ (สรพ.) เป็นหน่วยงานกิจการพิเศษขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มีหน้าที่ในการดำเนินการผลิต ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า จ้าง และรับจ้าง งานพิมพ์ พิมพ์เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ บรรจุภัณฑ์ทุกประเภท เครื่องเขียนแบบเรียนและอุปกรณ์การศึกษา รวมทั้งพัสดุเกี่ยวกับการพิมพ์ทุกชนิด จึงสามารถรับจ้างพิมพ์ปฏิทินประกันสังคมได้

2. สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ ได้รับการสั่งจ้างพิมพ์ปฏิทินประกันสังคม จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่

2.1 พิมพ์ปฏิทินประกันสังคม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 49,940,000.- บาท (สี่สิบเก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

2.2 พิมพ์ปฏิทินประกันสังคม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 54,965,000.- บาท (ห้าสิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2.3 พิมพ์ปฏิทินประกันสังคม ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 54,977,000.- บาท (ห้าสิบสี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

3. ในการจัดพิมพ์ปฏิทินประกันสังคม สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ เป็นเพียงผู้รับจ้างตามที่สำนักงานประกันสังคมว่าจ้างเท่านั้น

4. การรับจ้างพิมพ์ปฏิทินประกันสังคม สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ มิได้เป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์ปฏิทินฯ ทุกปี เนื่องจากปัจจุบันโรงพิมพ์ของหน่วยงานรัฐ หรือภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐ หรือโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัย ต่างได้รับสิทธิเท่าเทียมเสมอภาคกัน การจัดทำปฏิทินฯ สำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มีสถานะเป็นองค์การของรัฐเพื่อการกุศล มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ รวมทั้งผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติ และเพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดี ที่ยอมเสียสละแม้กระทั่งเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชอธิปไตยและความเป็นไทยมาจวบจนทุกวันนี้ โดยองค์การฯ ได้ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ การสงเคราะห์ด้านการเกษตร การสงเคราะห์ด้านการอาชีพ การสงเคราะห์ด้านการสวัสดิการและการศึกษา การสงเคราะห์ด้านการให้สินเชื่อ การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล และการสงเคราะห์ด้านการส่งเสริมสิทธิและเกียรติ เพื่อให้ทหารผ่านศึกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสังคม

ทั้งนี้ องค์การฯ มีหน่วยงานกิจการพิเศษ จำนวน 7 หน่วย ในการดำเนินการจัดหารายได้ ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นของทั้ง 7 หน่วย จะนำมาใช้สมทบกับงบประมาณที่ได้รับเพื่อใช้ในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทั้ง 6 ด้าน ตามที่ได้กล่าวในขั้นต้น

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

