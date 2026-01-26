หวยลาว
หวยลาววันนี้ 26 มกราคม 2569 ทุกรางวัล เลข 6 ตัว สลากพัฒนา 5/45
ตรวจผลหวยลาวพัฒนาวันนี้ งวด 26 มกราคม 2569 รู้ผลพร้อมกันทุกรางวัล 2 ทุ่ม พร้อมอัตราเงินรางวัล
บรรยากาศวันจันทร์ที่แสนคึกคักกลับมาอีกครั้ง สำหรับนักเสี่ยงโชคที่เฝ้ารอผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สปป.ลาว หรือ หวยลาวพัฒนา ประจำงวดวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2569 ที่กำลังจะทำการออกรางวัลในช่วงค่ำคืนนี้ (เวลา 20.30 น.) ทุกท่านสามารถตรวจผลทมุกรางวัลทั้งเลข 6 ตัว และ ผลสลากพัฒนา 5/45 ได้ที่นี่
หวยลาวพัฒนาวันนี้ 26 มกราคม 2568 (26/1/69)
เลข 6 ตัว :
เลข 5 ตัว :
เลข 4 ตัว :
เลข 3 ตัว :
เลข 2 ตัว :
ผลสลากพัฒนา 5/45
- รอประกาศผลรางวัล
สำหรับที่อยากทราบเงินรางวัลของหวยลาวพัฒนานั้นคิดง่าย ๆ จากยอดเงินที่ซื้อ (เช่น 1,000 กีบ) ดังนี้
- ถูกเลข 4 ตัว : รับเงินรางวัล 6,000 เท่า ตัวอย่าง ซื้อ 1,000 กีบ รับทันที 6,000,000 กีบ
- ถูกเลข 3 ตัว : รับเงินรางวัล 500 เท่า ตัวอย่าง ซื้อ 1,000 กีบ รับทันที 500,000 กีบ
- ถูกเลข 2 ตัว : รับเงินรางวัล 60 เท่า ตัวอย่าง ซื้อ 1,000 กีบ รับทันที 60,000 กีบ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หวยลาววันนี้ 23 ม.ค. 69 เจาะสถิติ “วันศุกร์” ย้อนหลัง 121 งวด
- หวยลาวพัฒนาวันนี้ 21 ม.ค. 69 ทุกรางวัล ส่องสถิติวันพุธ 10 งวดย้อนหลัง
- หวยลาววันนี้ 19/1/69 เช็กผลทุกรางวัล สถิติย้อนหลังออกวันจันทร์ 15 งวด
