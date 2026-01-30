ฝรั่งเศส แก้ร่างกฎหมาย ไม่บังคับให้คู่สามีภรรยาต้องมีเพศสัมพันธ์ตามหน้าที่
ฝรั่งเศส แก้ร่างกฎหมาย ไม่บังคับให้คู่สามีภรรยาต้องมีเพศสัมพันธ์ตามหน้าที่ กำหนดชัด การอยู่กินฉันสามีภรรยา ไม่ได้รวมถึงเรื่องเซ็กซ์
เมื่อวันที่ 29 มกราคม สำนักข่าว BBC รายงานว่าสภาฝรั่งเศสได้ผ่านร่างกฎหมายฉบับใหม่ เพื่อยุติสิทธิในการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา หรือแนวคิดที่ว่าเพศสัมพันธ์เป็นหน้าที่ของการแต่งงาน
โดยกฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติเพิ่มเติมว่า “การอยู่กินฉันสามีภรรยา” ไม่ได้รวมถึง “การมีเพศสัมพันธ์” และยังระบุอีกด้วยว่า การไม่มีเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ไม่สามารถูกหยิบยกเป็นข้ออ้างในการขอหย่าร้างได้
แม้ว่ากฎหมายนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อคำพิพากษาของศาลมากนักในทางปฏิบัติ แต่ผู้สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้หวังว่า มันจะช่วย ป้องปรามและลดการข่มขืนในชีวิตสมรส
แม้ว่ากฎหมายของฝรั่งเศสจะไม่เคยเขียนว่าหน้าที่ขอคู่สมรสคือการมีเพศสัมพันธ์ แต่กฎหมายฉบับนี้จะช่วยลดความคลุมเครือของกฎหมายได้ อ้างกิงจากประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสนิยามการสมรสคือ “ความเคารพ ความซื่อสัตย์ การเกื้อหนุน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”
และระบุว่าทั้งสองฝ่ายตกลงผูกพันกันในสิ่งที่เรียกว่า “การอยู่กินร่วมกัน”
แต่ในตัวบทกฎหมาย ไม่มีตรงไหนเลยที่กล่าวถึง “สิทธิทางคู่สมรส” หรือสิทธิทางเพศ แนวคิดเรื่องสิทธิทางเพศในชีวิตสมรสนี้ มีต้นกำเนิดมาจาก กฎหมายของศาสนจักรในยุคกลาง
อย่างไรก็ตาม ในคดีหย่าสมัยใหม่ ผู้พิพากษาบางครั้งได้ตีความคำว่า “การอยู่กินร่วมกัน” อย่างกว้าง โดยนับรวมถึง การมีเพศสัมพันธ์ เข้าไปด้วย จนทำให้เป็นต้นเหตุของการแก้ประมวลกฎหมายครั้งนี้ในที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คุก 25 ปี สามีเกาหลีใต้ ติดเซ็กซ์ ฆ่าภรรยา โมโหถูกปฏิเสธขอมีเพศสัมพันธ์
- สามีวิปริต เชิญคนแปลกหน้า 72 คน ข่มขืนภรรยาที่หมดสติ คดีช็อกฝรั่งเศส
- ศาลอังกฤษ พิพากษาจำคุก ผู้คุมเรือนจำหญิง 27 เดือน มีสัมพันธ์สวาทนักโทษ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: