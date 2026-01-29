ข่าวต่างประเทศ

“นิกกี้ มินาจ” ลั่น แฟนคลับเบอร์ 1 “ทรัมป์” ไม่แคร์แม้ทัวร์ลง ยิ่งเกลียดยิ่งรัก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 15:52 น.
67
"นิกกี้ มินาจ" ประกาศลั่น เป็นแฟนคลับเบอร์ 1 "ทรัมป์" ไม่แคร์แม้ทัวร์ลง ยิ่งเกลียดยิ่งรัก
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ พูดคุยกับนิกกี้ มินาจ ระหว่างการเปิดตัวโครงการที่รู้จักกันในชื่อ Trump Accounts ที่หอประชุม Andrew W. Mellon ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2026 ที่กรุงวอชิงตัน (ภาพถ่ายโดย AP/Jose Luis Magana)

“นิกกี้ มินาจ” ประกาศตัวแรง กลางกรุงวอชิงตัน ลั่นเป็นแฟนคลับเบอร์ 1 ของ “โดนัลด์ ทรัมป์” ไม่สนคำวิจารณ์ ลั่นยิ่งมีคนเกลียดยิ่งรัก

นิกกี้ มินาจ แร็ปเปอร์สาวระดับโลก ออกมาประกาศจุดยืนในงานเปิดตัวโครงการ Trump Account ซึ่งเป็นโครงการแจกเงินให้กับเด็กแรกเกิด เพื่อลงทุนหุ้นในประเทศได้ฟรี กลางกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยเจ้าตัวยืนยันว่า ตนนั้นเป็นแฟนคลับเบอร์ 1 ของ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์หรือความเกลียดชังจากฝ่ายตรงข้ามใดๆ ทั้งสิ้น

นิกกี้ กล่าวว่า “ฉันขอบอกเลยว่าฉันน่าจะเป็นแฟนคลับเบอร์ 1 ของท่านประธานาธิบดี และเรื่องนั้นจะไม่มีวันเปลี่ยน” พร้อมย้ำว่า ยิ่งมีคนเกลียดหรือวิจารณ์ ก็ยิ่งเป็นแรงกระตุ้นให้ตนและผู้สนับสนุนทุกคนรักทรัมป์มากยิ่งขึ้นไปอีก

นิกกี้ มินาจ กล่าวสุนทรพจน์สนับสนุนโดนัลด์ ทรัมป์ บนเวที
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ฟังคำพูดของนิกกี้ มินาจ ระหว่างการเปิดตัวโครงการที่รู้จักกันในชื่อ Trump Accounts ณ หอประชุม Andrew W. Mellon ในกรุงวอชิงตัน เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2026 (ภาพถ่ายโดย AP/Jose Luis Magana)

นอกจากนี้ นิกกี้ กล่าวเสริมว่า “แรงเกลียดชังหรือคำพูดของคนอื่น มันไม่ได้กระทบอะไรฉันเลย จริงๆ แล้วมันกลับยิ่งกระตุ้นให้ฉันสนับสนุนเขามากขึ้น เราจะไม่ยอมให้พวกนั้นรังแกหรือสาดโคลนใส่เขาแล้วลอยนวลไปเฉยๆ หรอก มันจะไม่ได้ผล โอเคไหม? เขามีพลังหนุนหลังอยู่มหาศาล และพระเจ้าก็ทรงคุ้มครองเขาอยู่”

แม้ว่าเมื่อปี 2020 นิกกี้ มินาจ เคยประกาศว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองของ โดนัลด์ ทรัมป์ แต่ในช่วงหลังมานี้ นิกกี้ มินาจ ได้กลายมาเป็นกระบอกเสียงสำคัญ ซึ่งเมื่อเดือนที่ผ่านมา นิกกี้ ได้สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการไปปรากฏตัวในงานของกลุ่ม Turning Point USA พร้อมกล่าวชื่นชมทรัมป์ว่า เป็นผู้มอบความหวังให้ผู้คนในการเอาชนะความชั่วร้าย และยังระบุด้วยว่า ทั้งเธอและทรัมป์ต่างก็มาจากย่านควีนส์ นิวยอร์ก เช่นเดียวกัน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ทักทายกับนิกกี้ มินาจ บนเวทีระหว่างการเปิดตัวโครงการที่รู้จักกันในชื่อ Trump Accounts ณ หอประชุม Andrew W. Mellon ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2026 ที่กรุงวอชิงตัน

ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ก็ได้ขึ้นเวที พร้อมทั้งกล่าวตอบรับความรักจากแร็ปเปอร์สาวเช่นกัน โดยยกย่องให้เธอเป็น “แร็ปเปอร์หญิงที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์” พร้อมขอบคุณที่ นิกกี้ ร่วมบริจาคเงินหลายแสนดอลลาร์เข้าสู่โครงการดังกล่าว อีกทั้งยังกล่าวติดตลกต่อนิกกี้ว่า “ผมจะไว้เล็บยาวบ้างแล้ว เพราะผมชอบเล็บพวกนั้นมาก”

ที่มา: THE HILL

