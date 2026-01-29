สรยุทธ เพิ่งรู้ สูทประกันสังคม ตัดมาแล้ว 2 รอบ 5 ปีเปลี่ยนที ครั้งละ 7 พันชุด

กรรมกรข่าวคุยนอกจอเปิดเบื้องลึกดราม่า สูทประกันสังคม ผู้บริหารแจงยิบไม่ใช่เพิ่งทำ แต่มีมาแล้วทั้งสีดำและสีน้ำเงิน พร้อมไขข้อข้องใจทำไมรอบล่าสุดต้องใช้วิธีเจาะจงแทนการประมูล
กลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจต่อเนื่อง หลังจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรรายการข่าวชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียภายหลังการสัมภาษณ์ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม โดยระบุว่าเพิ่งทราบข้อมูลใหม่โดยบังเอิญว่าโครงการตัดสูทให้เจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรก แต่มีการดำเนินการมาแล้วถึง 2 ครั้ง โดยมีวาระการเปลี่ยนทุก 5 ปี ครั้งละประมาณ 7,000 ชุด
ตัดสูท 35 ล้าน… จำเป็นแค่ไหน แล้วทำไมต้องใช้วิธีพิเศษ?
คุณนิยดา เสนีย์มโนมัย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานประกันสังคม ได้ชี้แจงถึงที่มาของโครงการนี้ว่า เกิดจากข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนในอดีตเมื่อกว่า 10 ปีก่อน ซึ่งมีการสะท้อนปัญหาไปยังคณะกรรมการประกันสังคมว่า
เมื่อประชาชนมาติดต่อราชการ ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าใครคือเจ้าหน้าที่ ใครคือผู้มาติดต่อ จึงเกิดแนวคิดในการปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรให้มีความเป็นเอกภาพ (Unity) และดูสะดวกสบายเป็นมืออาชีพคล้ายกับพนักงานธนาคาร เพื่อสร้างความประทับใจในการให้บริการ
ในรายละเอียดของการสนทนา ผู้แทนประกันสังคมระบุว่า การตัดสูทครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก โดยก่อนหน้านี้เคยมีการตัดสูทสีดำมาแล้ว และเมื่อเข้าสู่ปี 2566 จึงเปลี่ยนมาเป็นสูทสีน้ำเงินตามวาระ ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะมีการเปลี่ยนเครื่องแบบใหม่ในทุกๆ 5 ปี
สำหรับเหตุผลที่ในวันสัมภาษณ์ไม่ได้สวมสูทสีน้ำเงินตัวใหม่มาโชว์นั้น เนื่องจากอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ แต่ยืนยันว่าได้มีการแจกจ่ายและสวมใส่กันแล้ว โดยระบุว่าเนื้อผ้าใส่สบาย
ปมร้อน วิธีเจาะจง VS e-bidding
อีกหนึ่งประเด็นที่สรยุทธจี้ถามกลางรายการคือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทางผู้บริหารยอมรับว่ามีความแตกต่างกันในแต่ละรอบ โดยรอบที่ผ่านมาเคยใช้วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding แต่สำหรับรอบล่าสุดที่เป็นสูทสีน้ำเงินในปี 2566 นั้น ทางสำนักงานประกันสังคมเลือกใช้วิธีคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยจ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นผู้ดำเนินการตัดเย็บ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบพัสดุที่หน่วยงานรัฐสามารถทำได้
นอกจากประเด็นเรื่องเครื่องแต่งกายแล้ว ในรายการยังมีการพูดคุยกับ ผศ.ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ที่เข้ามายืนยันความเชื่อมั่นในคุณภาพการรักษาของระบบประกันสังคมเมื่อเทียบกับสิทธิบัตรทอง
ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ที่ยังคงตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมในการใช้งบประมาณ 35 ล้านบาทเพื่อตัดชุดสูท ในขณะที่ผู้ประกันตนยังคงเรียกร้องการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: