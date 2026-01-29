การเงินเศรษฐกิจ

สรยุทธ เพิ่งรู้ สูทประกันสังคม ตัดมาแล้ว 2 รอบ 5 ปีเปลี่ยนที ครั้งละ 7 พันชุด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 15:39 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 16:04 น.
126
สรยุทธ โพสต์เกี่ยวกับสูทประกันสังคมที่ตัดมาแล้ว 2 รอบใน 5 ปี
รยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

กรรมกรข่าวคุยนอกจอเปิดเบื้องลึกดราม่า สูทประกันสังคม ผู้บริหารแจงยิบไม่ใช่เพิ่งทำ แต่มีมาแล้วทั้งสีดำและสีน้ำเงิน พร้อมไขข้อข้องใจทำไมรอบล่าสุดต้องใช้วิธีเจาะจงแทนการประมูล

กลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจต่อเนื่อง หลังจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรรายการข่าวชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียภายหลังการสัมภาษณ์ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม โดยระบุว่าเพิ่งทราบข้อมูลใหม่โดยบังเอิญว่าโครงการตัดสูทให้เจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรก แต่มีการดำเนินการมาแล้วถึง 2 ครั้ง โดยมีวาระการเปลี่ยนทุก 5 ปี ครั้งละประมาณ 7,000 ชุด

ตัดสูท 35 ล้าน… จำเป็นแค่ไหน แล้วทำไมต้องใช้วิธีพิเศษ?

คุณนิยดา เสนีย์มโนมัย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานประกันสังคม ได้ชี้แจงถึงที่มาของโครงการนี้ว่า เกิดจากข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนในอดีตเมื่อกว่า 10 ปีก่อน ซึ่งมีการสะท้อนปัญหาไปยังคณะกรรมการประกันสังคมว่า

เมื่อประชาชนมาติดต่อราชการ ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าใครคือเจ้าหน้าที่ ใครคือผู้มาติดต่อ จึงเกิดแนวคิดในการปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรให้มีความเป็นเอกภาพ (Unity) และดูสะดวกสบายเป็นมืออาชีพคล้ายกับพนักงานธนาคาร เพื่อสร้างความประทับใจในการให้บริการ

ในรายละเอียดของการสนทนา ผู้แทนประกันสังคมระบุว่า การตัดสูทครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก โดยก่อนหน้านี้เคยมีการตัดสูทสีดำมาแล้ว และเมื่อเข้าสู่ปี 2566 จึงเปลี่ยนมาเป็นสูทสีน้ำเงินตามวาระ ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะมีการเปลี่ยนเครื่องแบบใหม่ในทุกๆ 5 ปี

สำหรับเหตุผลที่ในวันสัมภาษณ์ไม่ได้สวมสูทสีน้ำเงินตัวใหม่มาโชว์นั้น เนื่องจากอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ แต่ยืนยันว่าได้มีการแจกจ่ายและสวมใส่กันแล้ว โดยระบุว่าเนื้อผ้าใส่สบาย

การตัดสูทประกันสังคมครั้งนี้มีการเปลี่ยนทุก 5 ปี โดยครั้งละ 7,000 ชุด
รยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

ปมร้อน วิธีเจาะจง VS e-bidding

อีกหนึ่งประเด็นที่สรยุทธจี้ถามกลางรายการคือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทางผู้บริหารยอมรับว่ามีความแตกต่างกันในแต่ละรอบ โดยรอบที่ผ่านมาเคยใช้วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding แต่สำหรับรอบล่าสุดที่เป็นสูทสีน้ำเงินในปี 2566 นั้น ทางสำนักงานประกันสังคมเลือกใช้วิธีคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยจ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นผู้ดำเนินการตัดเย็บ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบพัสดุที่หน่วยงานรัฐสามารถทำได้

นอกจากประเด็นเรื่องเครื่องแต่งกายแล้ว ในรายการยังมีการพูดคุยกับ ผศ.ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ที่เข้ามายืนยันความเชื่อมั่นในคุณภาพการรักษาของระบบประกันสังคมเมื่อเทียบกับสิทธิบัตรทอง

รองเลขาธิการประกันสังคมชี้แจงที่มาของโครงการตัดสูทเพื่อปรับภาพลักษณ์
รยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ที่ยังคงตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมในการใช้งบประมาณ 35 ล้านบาทเพื่อตัดชุดสูท ในขณะที่ผู้ประกันตนยังคงเรียกร้องการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รู้จักภาวะ &quot;มดลูกแตก&quot; คืออะไร? มหัตภัยร้ายที่อาจพรากชีวิตทั้งแม่และลูกในท้อง ข่าว

รู้จักภาวะ “มดลูกแตก” คืออะไร? มหัตภัยร้ายที่อาจพรากชีวิตทั้งแม่และลูกในท้อง

34 วินาที ที่แล้ว
กองทัพอากาศ แสดงความเสียใจ เหตุเครื่องบินโจมตี AT-6TH ตกขณะปฏิบัติหน้าที่ ข่าว

กองทัพอากาศ แสดงความเสียใจ เหตุเครื่องบินโจมตี AT-6TH ตกขณะปฏิบัติหน้าที่

19 นาที ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.ฉะเชิงเทรา 2569 ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อผู้สมัคร สส. ฉะเชิงเทรา 2569 รวม 26 คน ครบ 4 เขต ก่อนไปใช้สิทธิ

39 นาที ที่แล้ว
&quot;อ.ปริญญา&quot; โดดป้อง &quot;หมอสุภัทร&quot; กางกฎหมายสู้ ปมปลดพ้นราชการไม่เป็นธรรม ข่าว

“อ.ปริญญา” โดดป้อง “หมอสุภัทร” กางกฎหมายสู้ ปมปลดพ้นราชการไม่เป็นธรรม

41 นาที ที่แล้ว
สรยุทธ โพสต์เกี่ยวกับสูทประกันสังคมที่ตัดมาแล้ว 2 รอบใน 5 ปี เศรษฐกิจ

สรยุทธ เพิ่งรู้ สูทประกันสังคม ตัดมาแล้ว 2 รอบ 5 ปีเปลี่ยนที ครั้งละ 7 พันชุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีนประหารชีวิตแล้ว 11 สมาชิก “ตระกูลหมิง” แก๊งค์มาเฟียคอลเซ็นเตอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;นิกกี้ มินาจ&quot; ประกาศลั่น เป็นแฟนคลับเบอร์ 1 &quot;ทรัมป์&quot; ไม่แคร์แม้ทัวร์ลง ยิ่งเกลียดยิ่งรัก ข่าวต่างประเทศ

“นิกกี้ มินาจ” ลั่น แฟนคลับเบอร์ 1 “ทรัมป์” ไม่แคร์แม้ทัวร์ลง ยิ่งเกลียดยิ่งรัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุยส์ สก๊อต-นุ่น รมิดา ร่ำไห้กลางโต๊ะแถลง สูญเสียลูกในท้อง จากสาเหตุ มดลูกแตก ทีมแพทย์ต้องช่วยชีวิตแม่ไว้ก่อน บันเทิง

หัวใจสลาย นุ่น-หลุยส์ ร่ำไห้เปิดใจหลัง สูญเสียลูกในท้อง จากภาวะ มดลูกแตก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ตราด เขต 1 เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.ตราด 2569 รวม 7 คน 7 พรรค เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ได๋ได๋ อดีตภรรยาของ บิว วรพนธ์ โต้ข่าวดารารู้ไม่ใช่ลูกตัวเอง บันเทิง

ได๋ได๋ อดีตภรรยาบิว ตอบชัด ปมตรวจ DNA ลูก สวนแรง ‘จะเป็นxูให้ได้เลย’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน คืออะไร และมีบทบาทอย่างไรในภูมิภาคเอเชีย ข่าวต่างประเทศ

กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน คืออะไร? ทำไมทั้งโลกต้องจับตา หลังกวาดล้างใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

SHARGE ผนึก แกร็บ ทุ่ม 400 ล้าน เตรียมเปิดสถานีชาร์จรถไฟฟ้าเพื่อคนขับ Grab

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูสาวสุดกลั้น กู้เงินจัดงานศพแม่ ดอกเบี้ยโหด 70 เจ้า รุมทวงวันละแสน ข่าว

ครูสาวสุดกลั้น กู้เงินจัดงานศพแม่ ดอกเบี้ยโหด 70 เจ้า รุมทวงวันละแสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สตช. สั่งจราจรทั่วประเทศ เริ่มมาตรการ &quot;เตือนก่อนปรับ&quot; หากผิดซ้ำออกใบสั่งทันที ข่าว

สตช. สั่งจราจรทั่วประเทศ เริ่มมาตรการ “เตือนก่อนปรับ” หากผิดซ้ำออกใบสั่งทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ไอซ์ รักชนก&quot; เผย 8 ข้อ หลังประกันสังคม ชี้แจงปมเงินกองทุน จากนี้อยู่ที่ผู้ประกันตน ข่าว

“ไอซ์ รักชนก” โต้ยับ ประกันสังคม หลังชี้แจงปมเงินกองทุน ลั่นจากนี้อยู่ที่ผู้ประกันตน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดรายชื่อทหารผู้เสียชีวิต 2 นาย เหตุเครื่องบินทหารตก ขณะซ้อมบิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” เล่า “ทักษิณ” เข้าเรียนทำอาหารในคุก วันนี้คุยไม่เยอะพ่อไม่สบาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงช็อก ปฏิเสธแต่งงาน 8 ครั้ง สุดท้ายแฟนไปแต่งแฟนเก่า บุกร้องไห้กลางงาน สงสารหรือสมน้ำหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวดล่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2569 หวยต้นเดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฮ่องกงสั่งจำคุกตลอดชีวิต ฆาตกรฆ่าชายชรา อ้างตนเป็นในหลวง ร.8 กลับชาติมาเกิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กลุ่มวัยรุ่นตีกันในโรงพยาบาลกุยบุรี ทำให้บุรุษพยาบาลได้รับบาดเจ็บ ข่าว

คลิปป่าเถื่อน! แก๊งโจ๋บุกรุมยำอริคาเตียง รพ.กุยบุรี บุรุษพยาบาลรับเคราะห์โดนเตะเต็มแข้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอปเปิล เริ่มจ่ายเงินเยียวยา 3 พันล้านบาท ให้ผู้ใช้ Siri หลังถูกฟ้อง ข่าวต่างประเทศ

เตรียมรับเงิน! แอปเปิล ควักจ่าย 3 พันล้านบาท เยียวยาผู้ใช้ หลัง Siri โดนฟ้องแอบดักฟัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอร์เอเชียถูกเรียกเข้าชี้แจงกรณีลืมผู้โดยสาร 23 คนระหว่างเที่ยวบินดอนเมือง-หาดใหญ่ ข่าว

กพท. สั่งเชือด! เรียกแอร์เอเชีย แจงยิบ ปมลืม 23 ผู้โดยสารทิ้งคารถบัส กลางดอนเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดคดีอัปยศ ยืนคุก 50 ปี “ป๋าติ๊ก-เสี่ยกบ” บังคับเด็กค้ากาม วิคตอเรียซีเครท อาบอบนวด ข่าว

ปิดคดีอัปยศ ยืนคุก 50 ปี “ป๋าติ๊ก-เสี่ยกบ” บังคับเด็กค้ากาม วิคตอเรียซีเครท อาบอบนวด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

มาแล้ว! ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิงไทย เนชั่นส์ลีก VNL 2026 ลุ้นหนีตกชั้น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 15:39 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 16:04 น.
126
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รู้จักภาวะ &quot;มดลูกแตก&quot; คืออะไร? มหัตภัยร้ายที่อาจพรากชีวิตทั้งแม่และลูกในท้อง

รู้จักภาวะ “มดลูกแตก” คืออะไร? มหัตภัยร้ายที่อาจพรากชีวิตทั้งแม่และลูกในท้อง

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
กองทัพอากาศ แสดงความเสียใจ เหตุเครื่องบินโจมตี AT-6TH ตกขณะปฏิบัติหน้าที่

กองทัพอากาศ แสดงความเสียใจ เหตุเครื่องบินโจมตี AT-6TH ตกขณะปฏิบัติหน้าที่

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
รายชื่อผู้สมัคร สส.ฉะเชิงเทรา 2569

เช็กรายชื่อผู้สมัคร สส. ฉะเชิงเทรา 2569 รวม 26 คน ครบ 4 เขต ก่อนไปใช้สิทธิ

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
&quot;อ.ปริญญา&quot; โดดป้อง &quot;หมอสุภัทร&quot; กางกฎหมายสู้ ปมปลดพ้นราชการไม่เป็นธรรม

“อ.ปริญญา” โดดป้อง “หมอสุภัทร” กางกฎหมายสู้ ปมปลดพ้นราชการไม่เป็นธรรม

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
Back to top button