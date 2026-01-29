รมต.กลาโหมปากี ร่วมพิธีเปิดร้านพิซซ่าชื่อดัง สุดท้ายโดนต้มเป็นร้านปลอม
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของปากีสถาน โดนต้ม หลังเข้าร่วมพิธีเปิดร้านพิซซ่าแบรนด์ดัง ทางร้านแจงไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางร้านแต่อย่างใด
เมื่อวันที่ 28 มกราคม เว็บไซต์ NDTV รายงานเรื่องราวแปลกๆ หลังจากที่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของปากีสถาน ถูกเชิญให้ไปร่วมพิธีเปิดร้านพิซซ่าฮัท สาขาเซียลคอต โดยนายขาวา อาซิฟ รัฐมนตรีกลาโหม ได้ร่วมตัดริบบิ้นพร้อมกับถ่ายรูปกับเจ้าของร้านด้วย
อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาทางพิซซ่าฮัทได้ออกแถลงแจงว่า ร้านดังกล่าวไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับทางพิซซ่าฮัทแต่อย่างใด แต่เป็นการแอบอ้างชื่อ พร้อมย้ำด้วยว่าทางร้านไม่ได้ใช้สูตรของทางร้าน รวมไปถึงมาตรฐานและคุณภาพของพิซซ่าฮัท
โดยร้านพิซซ่าชื่อดังกล่าวว่าพวกเขาได้ทำการแจ้งความเอาผิด เพื่อบังคับให้หยุดใช้ชื่อและสัญลักษณ์ของร้าน ซึ่งในปัจจุบันพิซซ่าฮัทในปากีสถานมีแค่ 16 สาขา แบ่งเป็นลาฮอร์ 14 สขา และกรุง อิสลามาบัด 2 สาขา
ทั้งนี้หลังจากข่าวดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตของปากีสถานเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากว่า นายอาซิฟไม่รู้ตัวได้อย่างไรว่าเป็นร้านปลอม อย่างไรก็ตามนายอาซิฟยังไม่ได้ออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นักการเมืองมาเลฯ โบ้ย เครียดงาน ทำคนเป็น LGBTQ เพิ่มขึ้น
- ชายอิตาลีฟ้องร้านอาหาร หลังคลิปโปรโมททำโป๊ะแตกว่าแอบคบชู้ จนเมียไล่ออกจากบ้าน
- ทุบสถิติโลก! เจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังจัดหนัก ประมูลทูน่าครีบน้ำเงินยักษ์ 243 ก.ก. จบที่ 101 ล้านบาท
ติดตาม The Thaiger บน Google News: