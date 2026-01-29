สื่อดังโดนขู่! ปมวิจารณ์ ประกันสังคม รู้ตัวขาใหญ่ บอร์ด สปส. ชอบกร่างใส่เจ้าหน้าที่
ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ แฉ ถูกบุคคลอ้างเป็น บอร์ดประกันสังคม โทรข่มขู่ ปมวิจารณ์ สปส. ยัน รู้ตัวคนทำเป็นขาใหญ่ชอบวางก้าม ด้าน Drama-addict ถามหาคลิปเสียงเป็นหลักฐานมัดตัวมาเฟียองค์กร
ในช่วงเช้าของวันที่ 29 มกราคม 2569 พิธีกร นักวิเคราะห์ข่าวชื่อดังอย่าง ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ ได้ออกมาเปิดเผยผ่านพื้นที่โซเชียลมีเดียส่วนตัวว่า ตนเองได้รับโทรศัพท์ข่มขู่จากบุคคลปริศนา โดยสาเหตุของการคุกคามในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่เขาได้ให้สัมภาษณ์วิพากษ์วิจารณ์และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าเป็นการทำหน้าที่สื่อมวลชนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกันตนทุกคน
“เช้านี้ผมได้รับโทรศัพท์ข่มขู่เพราะให้สัมภาษณ์เรื่องประกันสังคม ผู้ขู่เป็นชาย ไม่บอกชื่อ บอกว่าเป็นอนุกรรมการประกันสังคม ขอแจ้งว่าอย่าทำอีก ผมปกป้องผลประโยช์ผู้ประกันตน ตอนนี้ทราบชื่อนามสกุลผู้โทรแล้ว เป็นอนุกรรมการประกันสังคมมานาน มักกร่างกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน”
ทางด้านเพจดังอย่าง Drama-addict ก็ไม่รอช้าที่จะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาขยายความต่อทันที โดยได้ทำการแชร์โพสต์ของศิโรตม์พร้อมกับตั้งคำถามสำคัญที่สังคมกำลังให้ความสนใจว่า ทางฝั่งผู้เสียหายได้มีการบันทึกคลิปเสียงสนทนาขณะถูกข่มขู่ไว้เป็นหลักฐานหรือไม่
ซึ่งหากมีหลักฐานดังกล่าวปรากฏออกมา ย่อมจะกลายเป็นใบเสร็จสำคัญที่จะมัดตัวผู้กระทำผิดและเปิดโปงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้มีอำนาจในองค์กรที่ควรจะดูแลทุกข์สุขของประชาชน
