กราบลา หลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล วัดเทพกัญญาราม ละสังขารสงบ สิริอายุ 100 ปี
สิ้นร่มโพธิ์ชาวสกลฯ หลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล วัดเทพกัญญาราม ละสังขารสงบ สิริอายุ 100 ปี พระป่าผู้สมถะ ย้อนตำนานปาฏิหาริย์รอดเครื่องบินตกปี 2523
วงการพระพุทธศาสนาและศิษยานุศิษย์สายพระป่ากรรมฐานสูญเสียครั้งใหญ่ มีรายงานข่าวว่า หลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล หรือ พระราชมงคลวชิรมุนี วัดเทพกัญญาราม จ.สกลนคร พระมหาเถระผู้เปี่ยมด้วยบารมีและเป็นศิษย์รุ่นสุดท้ายของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ละสังขารลงอย่างสงบ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 05.40 น. ณ โรงพยาบาลวานรนิวาส จ.สกลนคร สิริอายุรวม 100 ปี 7 เดือน 78 พรรษา ปิดตำนานพระอริยสงฆ์ 5 แผ่นดิน ผู้เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวอีสาน
ศิษย์ใกล้ชิดเปิดเผยว่า ในช่วงเข้าพรรษาปีที่ผ่านมา หลวงปู่ได้ไปจำพรรษาที่วัดกัลยาณธัมโม (วัดของหลวงตาแตงอ่อน สหธรรมิกคนสนิท) ต่อมาท่านเกิดอาพาธตามสังขารที่ร่วงโรย จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวานรนิวาสและพักฟื้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งวาระสุดท้ายมาถึง โดยเบื้องต้นสรีระสังขารของท่านจะถูกอัญเชิญกลับมาบำเพ็ญกุศล ณ วัดเทพกัญญาราม
หลวงปู่สุธัมม์ เกิดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2468 แรม 15 ค่ำเดือน 7 ปีฉลู ที่ จ.สระบุรี เส้นทางธรรมของท่านเริ่มต้นจากการชักชวนของพระมหาทองสุก สุจิตโต ให้นั่งรถไฟจากภาคกลางมุ่งหน้าสู่ภาคอีสานเพื่อแสวงหาธรรมจากพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ปี 2490 ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น ณ วัดป่าหนองผือ อยู่รับใช้และศึกษาธรรมกับหลวงปู่มั่นนาน 2 ปี จนกระทั่งหลวงปู่มั่นมรณภาพ และได้ช่วยงานฌาปนกิจจนเสร็จสิ้น ท่านเป็นพระร่วมยุคสมัยกับพ่อแม่ครูอาจารย์ชื่อดังหลายรูป อาทิ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน, พระอาจารย์วัน อุตตโม และหลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม
ตั้งแต่ปี 2496 จนถึงปัจจุบัน หลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล จำพรรษาที่วัดเทพกัญญาราม จ.สกลนคร จนถึงวาระสุดท้าย
หลวงปู่สุธัมม์ขึ้นชื่อเรื่องความเคร่งครัดในพระธรรมวินัย เป็นพระป่ากรรมฐานแท้ ๆ ที่มุ่งเน้นการเดินจงกรมและภาวนา ท่านมักเก็บตัวเงียบ ไม่เปิดเผยตัว และมีข้อวัตรที่ลูกศิษย์ทราบดีคือ การไม่นิยมวัตถุมงคล เพราะท่านเคยสอนว่าการนำรูปท่านไปไว้ในที่ที่ไม่ควรจะเป็นบาป ซึ่งท่านเพิ่งอนุญาตให้ถ่ายภาพได้เมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง ทำให้ประวัติของท่านเพิ่งเป็นที่รับรู้ในวงกว้างเมื่อไม่นานนี้
หนึ่งในเรื่องเล่าขานที่เป็นตำนานเกี่ยวกับหลวงปู่สุธัมม์ คือเหตุการณ์เครื่องบินตกเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2523 ที่ทุ่งนารังสิต ในเหตุการณ์นั้นได้พรากชีวิต 5 พระเกจิดังสายวิปัสสนา ประกอบด้วย พระอาจารย์วัน อุตตโม, พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ, พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม, พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร และ พระอาจารย์สุพัฒน์ สุขกาโม
ในครั้งนั้น หลวงปู่สุธัมม์ ก็ได้รับนิมนต์ให้เดินทางเข้ากรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินเดียวกัน ท่านได้ครองจีวรและเตรียมสัมภาระรอรถทหารมารับที่วัด แต่รถทหารที่มารับขับวนหาทางเข้าวัดเทพกัญญารามไม่เจอ เมื่อวนหาอยู่หลายรอบไม่พบ ทหารจึงตัดสินใจถอดใจและกลับไป หลวงปู่จึงเปรยกับลูกศิษย์อย่างถ่อมตนว่า “บุญของเราน้อย จึงไม่มีโอกาสขึ้นเครื่องบินเข้ากรุงเทพ”
หลังจากนั้นไม่นาน ข่าวร้ายก็ปรากฏ เครื่องบินลำดังกล่าวประสบพายุหมุนตกที่ปทุมธานี ทำให้ผู้โดยสารและพระเถระมรณภาพเกือบทั้งลำ กลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ แต่หลวงปู่สุธัมม์กลับรอดชีวิตมาได้ราวปาฏิหาริย์ เพราะรถมารับหาวัดไม่เจอ ซึ่งศิษยานุศิษย์ต่างเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีธรรมของท่านที่ยังต้องอยู่โปรดสัตว์โลกต่อไป
