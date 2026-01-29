สรุปทีมเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก UCL 2025/26 หลังจบรอบลีกเฟส

สรุปผลการแข่งขัน ตารางคะแนน ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก UCL ฤดูกาล 2025/26 หลังจบการแข่งขันในรอบลีกเฟส ทีมไหนเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย
จบลงไปแล้วสำหรับการแข่งขันฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาล 2025/26 รอบลีกเฟส โดยที่ทุกทีมแข่งครบ 8 เกมตามโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเมื่อว่ามีการแข่งขันพร้อมกันทั้ง 18 คู่ ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้
อาแจ็กซ์ 1-2 โอลิมเปียกอส
อาร์เซนอล 3-2 ไครัต
แอธ.บิลเบา 2-3 สปอร์ติ้ง ลิสบอน
แอต.มาดริด 1-2 โบโด กลิมท์
ดอร์ทมุนด์ 0-2 อินเตอร์ มิลาน
บาร์เซโลนา 4-1 โคเปนเฮเก้น
เบนฟิก้า 4-2 เรอัล มาดริด
คลับ บรูช 3-0 มาร์กเซย
แฟร้งค์เฟิร์ต 0-2 สเปอร์ส
เลเวอร์คูเซ่น 3-0 บียาร์เรอัล
ลิเวอร์พูล 6-0 คาราบัก
แมนฯ ซิตี้ 2-0 กาลาตาซาราย
โมนาโก 0-0 ยูเวนตุส
นาโปลี 2-3 เชลซี
ปาฟอส 4-1 สลาเวีย ปราก
เปแอสเช 1-1 นิวคาสเซิล
พีเอสวี 1-2 บาเยิร์น มิวนิค
ยูนิยง แซงต์-ชิลลัวส์ 1-0 อตาลันต้า
ตารางคะแนน ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส
- อาร์เซนอล แข่ง 8 เกม ชนะ 8 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 24 คะแนน
- บาเยิร์น มิวนิค แข่ง 8 เกม ชนะ 7 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 21 คะแนน
- ลิเวอร์พูล แข่ง 8 เกม ชนะ 6 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 18 คะแนน
- สเปอร์ส แข่ง 8 เกม ชนะ 5 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 17 คะแนน
- บาร์เซโลนา แข่ง 8 เกม ชนะ 5 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 16 คะแนน
- เชลซี แข่ง 8 เกม ชนะ 5 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 16 คะแนน
- สปอร์ติ้ง ลิสบอน แข่ง 8 เกม ชนะ 5 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 16 คะแนน
- แมนฯ ซิตี้ แข่ง 8 เกม ชนะ 5 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 16 คะแนน
- เรอัล มาดริด แข่ง 8 เกม ชนะ 5 เสมอ 0 แพ้ 3 มี 15 คะแนน
- อินเตอร์ มิลาน แข่ง 8 เกม ชนะ 5 เสมอ 0 แพ้ 3 มี 15 คะแนน
- เปแอสเช แข่ง 8 เกม ชนะ 4 เสมอ 2 แพ้ 2 มี 14 คะแนน
- นิวคาสเซิล แข่ง 8 เกม ชนะ 4 เสมอ 2 แพ้ 2 มี 14 คะแนน
- ยูเวนตุส แข่ง 8 เกม ชนะ 3 เสมอ 4 แพ้ 1 มี 13 คะแนน
- แอต.มาดริด แข่ง 8 เกม ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 3 มี 13 คะแนน
- อตาลันต้า แข่ง 8 เกม ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 3 มี 13 คะแนน
- เลเวอร์คูเซ่น แข่ง 8 เกม ชนะ 3 เสมอ 3 แพ้ 2 มี 12 คะแนน
- ดอร์ทมุนด์ แข่ง 8 เกม ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 3 มี 11 คะแนน
- โอลิมเปียกอส แข่ง 8 เกม ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 3 มี 11 คะแนน
- คลับ บรูช แข่ง 8 เกม ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 4 มี 10 คะแนน
- กาลาตาซาราย แข่ง 8 เกม ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 4 มี 10 คะแนน
- โมนาโก แข่ง 8 เกม ชนะ 2 เสมอ 4 แพ้ 2 มี 10 คะแนน
- คาราบัก แข่ง 8 เกม ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 4 มี 10 คะแนน
- โบโด กลิมท์ แข่ง 8 เกม ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 3 มี 9 คะแนน
- เบนฟิก้า แข่ง 8 เกม ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 5 มี 9 คะแนน
- มาร์กเซย แข่ง 8 เกม ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 5 มี 9 คะแนน
- ปาฟอส แข่ง 8 เกม ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 3 มี 9 คะแนน
- ยูนิยง แซงต์-ชิลลัวส์ แข่ง 8 เกม ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 5 มี 9 คะแนน
- พีเอสวี แข่ง 8 เกม ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 4 มี 8 คะแนน
- แอธ.บิลเบา แข่ง 8 เกม ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 4 มี 8 คะแนน
- นาโปลี แข่ง 8 เกม ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 4 มี 8 คะแนน
- โคเปนเฮเก้น แข่ง 8 เกม ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 4 มี 8 คะแนน
- อาแจ็กซ์ แข่ง 8 เกม ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 6 มี 6 คะแนน
- แฟร้งค์เฟิร์ต แข่ง 8 เกม ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 6 มี 4 คะแนน
- สลาเวีย ปราก แข่ง 8 เกม ชนะ 0 เสมอ 3 แพ้ 5 มี 3 คะแนน
- บียาร์เรอัล แข่ง 8 เกม ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 7 มี 1 คะแนน
- ไครัต แข่ง 8 เกม ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 7 มี 1 คะแนน
สีเขียว = เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย , สีน้ำเงิน = เข้ารอบเพลย์ออฟ , สีแดง = ตกรอบ
อ้างอิง : Facebook UEFA Champions League
