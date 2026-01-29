ข่าวกีฬาฟุตบอล

สรุปทีมเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก UCL 2025/26 หลังจบรอบลีกเฟส

Photo of Bas Basเผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 09:30 น.
59

สรุปผลการแข่งขัน ตารางคะแนน ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก UCL ฤดูกาล 2025/26 หลังจบการแข่งขันในรอบลีกเฟส ทีมไหนเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย

จบลงไปแล้วสำหรับการแข่งขันฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาล 2025/26 รอบลีกเฟส โดยที่ทุกทีมแข่งครบ 8 เกมตามโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเมื่อว่ามีการแข่งขันพร้อมกันทั้ง 18 คู่ ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้

อาแจ็กซ์ 1-2 โอลิมเปียกอส

อาร์เซนอล 3-2 ไครัต

แอธ.บิลเบา 2-3 สปอร์ติ้ง ลิสบอน

แอต.มาดริด 1-2 โบโด กลิมท์

ดอร์ทมุนด์ 0-2 อินเตอร์ มิลาน

บาร์เซโลนา 4-1 โคเปนเฮเก้น

เบนฟิก้า 4-2 เรอัล มาดริด

คลับ บรูช 3-0 มาร์กเซย

แฟร้งค์เฟิร์ต 0-2 สเปอร์ส

เลเวอร์คูเซ่น 3-0 บียาร์เรอัล

ลิเวอร์พูล 6-0 คาราบัก

แมนฯ ซิตี้ 2-0 กาลาตาซาราย

โมนาโก 0-0 ยูเวนตุส

นาโปลี 2-3 เชลซี

ปาฟอส 4-1 สลาเวีย ปราก

เปแอสเช 1-1 นิวคาสเซิล

พีเอสวี 1-2 บาเยิร์น มิวนิค

ยูนิยง แซงต์-ชิลลัวส์ 1-0 อตาลันต้า

ตารางคะแนน ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส

  1. อาร์เซนอล แข่ง 8 เกม ชนะ 8 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 24 คะแนน
  2. บาเยิร์น มิวนิค แข่ง 8 เกม ชนะ 7 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 21 คะแนน
  3. ลิเวอร์พูล แข่ง 8 เกม ชนะ 6 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 18 คะแนน
  4. สเปอร์ส แข่ง 8 เกม ชนะ 5 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 17 คะแนน
  5. บาร์เซโลนา แข่ง 8 เกม ชนะ 5 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 16 คะแนน
  6. เชลซี แข่ง 8 เกม ชนะ 5 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 16 คะแนน
  7. สปอร์ติ้ง ลิสบอน แข่ง 8 เกม ชนะ 5 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 16 คะแนน
  8. แมนฯ ซิตี้ แข่ง 8 เกม ชนะ 5 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 16 คะแนน
  9. เรอัล มาดริด แข่ง 8 เกม ชนะ 5 เสมอ 0 แพ้ 3 มี 15 คะแนน
  10. อินเตอร์ มิลาน แข่ง 8 เกม ชนะ 5 เสมอ 0 แพ้ 3 มี 15 คะแนน
  11. เปแอสเช แข่ง 8 เกม ชนะ 4 เสมอ 2 แพ้ 2 มี 14 คะแนน
  12. นิวคาสเซิล แข่ง 8 เกม ชนะ 4 เสมอ 2 แพ้ 2 มี 14 คะแนน
  13. ยูเวนตุส แข่ง 8 เกม ชนะ 3 เสมอ 4 แพ้ 1 มี 13 คะแนน
  14. แอต.มาดริด แข่ง 8 เกม ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 3 มี 13 คะแนน
  15. อตาลันต้า แข่ง 8 เกม ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 3 มี 13 คะแนน
  16. เลเวอร์คูเซ่น แข่ง 8 เกม ชนะ 3 เสมอ 3 แพ้ 2 มี 12 คะแนน
  17. ดอร์ทมุนด์ แข่ง 8 เกม ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 3 มี 11 คะแนน
  18. โอลิมเปียกอส แข่ง 8 เกม ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 3 มี 11 คะแนน
  19. คลับ บรูช แข่ง 8 เกม ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 4 มี 10 คะแนน
  20. กาลาตาซาราย แข่ง 8 เกม ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 4 มี 10 คะแนน
  21. โมนาโก แข่ง 8 เกม ชนะ 2 เสมอ 4 แพ้ 2 มี 10 คะแนน
  22. คาราบัก แข่ง 8 เกม ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 4 มี 10 คะแนน
  23. โบโด กลิมท์ แข่ง 8 เกม ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 3 มี 9 คะแนน
  24. เบนฟิก้า แข่ง 8 เกม ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 5 มี 9 คะแนน
  25. มาร์กเซย แข่ง 8 เกม ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 5 มี 9 คะแนน
  26. ปาฟอส แข่ง 8 เกม ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 3 มี 9 คะแนน
  27. ยูนิยง แซงต์-ชิลลัวส์ แข่ง 8 เกม ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 5 มี 9 คะแนน
  28. พีเอสวี แข่ง 8 เกม ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 4 มี 8 คะแนน
  29. แอธ.บิลเบา แข่ง 8 เกม ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 4 มี 8 คะแนน
  30. นาโปลี แข่ง 8 เกม ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 4 มี 8 คะแนน
  31. โคเปนเฮเก้น แข่ง 8 เกม ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 4 มี 8 คะแนน
  32. อาแจ็กซ์ แข่ง 8 เกม ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 6 มี 6 คะแนน
  33. แฟร้งค์เฟิร์ต แข่ง 8 เกม ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 6 มี 4 คะแนน
  34. สลาเวีย ปราก แข่ง 8 เกม ชนะ 0 เสมอ 3 แพ้ 5 มี 3 คะแนน
  35. บียาร์เรอัล แข่ง 8 เกม ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 7 มี 1 คะแนน
  36. ไครัต แข่ง 8 เกม ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 7 มี 1 คะแนน

สีเขียว = เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย , สีน้ำเงิน = เข้ารอบเพลย์ออฟ , สีแดง = ตกรอบ

อ้างอิง : Facebook UEFA Champions League

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

รมต.กลาโหมปากี ร่วมพิธีเปิดร้านพิซซ่าชื่อดัง สุดท้ายโดนต้มเป็นร้านปลอม

18 วินาที ที่แล้ว
หลวงปู่สุธัมม์ธัมมปาโลละสังขาร ข่าว

กราบลา หลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล วัดเทพกัญญาราม ละสังขารสงบ สิริอายุ 100 ปี

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปทีมเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก UCL 2025/26 หลังจบรอบลีกเฟส

11 นาที ที่แล้ว
กกต. สั่งลบโพสต์เพจแม่แนน น้องสมาร์ท เนื่องจากบิดเบือนข้อมูลประชามติ ข่าวการเมือง

กกต. เคลียร์ชัด สั่งลบโพสต์เพจ แม่แนน น้องสมาร์ท ผิดกฎหมาย ประชามติ

17 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

พ่อ จ๊ะ นงผณี โดนรถชน อาการสาหัส คู่กรณีเผยถูกตัดหน้าเบรกไม่ทัน

17 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัยช็อก! สาวนั่งกอดแฟนเจ็บส่ง รพ. ไล่ไปทำบัตรหายจ้อย อีกคันมาส่งศพ ชุดเดียวกันเป๊ะ!

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย พร้อมปรับแก้ไข ปมป้ายหาเสียงโทนสีส้ม ไร้โลโก้พรรค

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” ยกระดับ เดินหน้าซื้อทั้ง “แมนยู-ลิเวอร์พูล” เล็งส่งไทยเป็นแชมป์บอลโลก

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แอร์เอเชีย แจงปมไวรัลลืมผู้โดยสาร 23 ชีวิต รับประสานงานคลาดเคลื่อน

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” ยกย่อง “ไอซ์” เป็นวีรสตรี อัดพรรคส้มอำมหิต หลอกใช้เด็กไฟแรง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แอร์เอเชีย งานเข้า! ลืมผู้โดยสาร 23 คน สายการบินแจง พลาดได้ไง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินโคลอมเบียตก ตายยกลำ 15 ศพ มีนักการเมืองรวมอยู่ด้วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน แถลงนักศึกษา รด. ขอเปลี่ยนวันไปเขาชนไก่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

มาตามนัด เลขเด็ดน้องเพชรกล้า งวด 1 ก.พ. 69 เคาะเลขชอบ กลับให้แล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โรม” ร้องกองทัพ ช่วยดูแล หลังวันเข้าค่าย รด. ตรงกับวันเลือกตั้ง-ลงประชามติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 29 1 69 ดูดวง

2 ราศี อาจเจ็บตัวเล็กน้อยหรืออุบัติเหตุ แลกกับลาภก้อนใหญ่ที่จะตามมา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
มรสุมชีวิต ดารารุ่นใหญ่กล้ามโต หย่าเมีย-จีบสาวไฮโซไม่ติด ล่าสุดนั่งรถไฟใต้ดินสุดสมถะ บันเทิง

มรสุมชีวิต ดารารุ่นใหญ่กล้ามโต หย่าเมีย-จีบสาวไฮโซไม่ติด ล่าสุดนั่งรถไฟใต้ดินสุดสมถะ

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปนาที นักสกีสาว หวิดสิ้นชื่อ หลังเข้าใกล้ เสือดาวหิมะ เพื่อเซลฟี่ ก่อนถูกขย้ำหน้าเละ ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาที นักสกีสาว หวิดสิ้นชื่อ หลังเข้าใกล้ เสือดาวหิมะ เพื่อเซลฟี่ ก่อนถูกขย้ำหน้าเละ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“อาคาริ มิตานิ” อดีตนางเอก AV เปิดใจ ตลอด 8 ปี ไร้คนรู้ใจ แถมไม่เคยมีเซ็กซ์นอกเวลางาน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นางเอก AV สาวโต้เดือด ปมคลิปหลุดอันเซนเซอร์ว่อนเน็ต ยันเป็นคลิปส่วนตัว ไม่ใช่งาน AV ผิดกฎหมาย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนูน้อย 2 ขวบตาบอดกะทันหันเพราะยีนกลายพันธุ์หายาก ข่าวต่างประเทศ

หนูน้อย 2 ขวบแข็งแรง จู่ ๆ ตาบอดกะทันหัน แม่แทบขาดใจ ลูกป่วยโรคหายาก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็กจีนเล่นพิเรนทร์จน “กุญแจล็อกรหัส” ติดจมูกแน่น เดือดร้อนกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ปราจีนบุรี ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สั่งปลดผู้ก่อตั้งบ.ดัง ปมคลิปเสียงฉาว แอบเริงรักกับลูกน้องสาวในออฟฟิศหลุดว่อนเน็ต

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเรียน ม.6 ร้องเรียนถูกบังคับเข้าค่ายตรงวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. ข่าว

ด่วน! ม.6 ร้อง iLaw ถูกเกณฑ์เข้าค่ายเขาชนไก่ ตรงวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. หวั่นเสียสิทธิ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 09:30 น.
59
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รมต.กลาโหมปากี ร่วมพิธีเปิดร้านพิซซ่าชื่อดัง สุดท้ายโดนต้มเป็นร้านปลอม

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
หลวงปู่สุธัมม์ธัมมปาโลละสังขาร

กราบลา หลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล วัดเทพกัญญาราม ละสังขารสงบ สิริอายุ 100 ปี

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
กกต. สั่งลบโพสต์เพจแม่แนน น้องสมาร์ท เนื่องจากบิดเบือนข้อมูลประชามติ

กกต. เคลียร์ชัด สั่งลบโพสต์เพจ แม่แนน น้องสมาร์ท ผิดกฎหมาย ประชามติ

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569

พ่อ จ๊ะ นงผณี โดนรถชน อาการสาหัส คู่กรณีเผยถูกตัดหน้าเบรกไม่ทัน

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
Back to top button