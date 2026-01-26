กกต เปิด นโยบายแต่ละพรรค 2569 ครบ 57 พรรค อ่านที่นี่
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง กกต.ได้เปิดเผยนโยบายฉบับย่อของพรรคการเมือง ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายื่อ ทั้งหมด 57 พรรค ดังนี้
หมายเลข 6: พรรครวมไทยสร้างชาติ
ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประโยชน์ประเทศและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แก้ไขปัญหาไทย-กัมพูชา สร้างขวัญกำลังใจให้ทหาร เพิ่มขีดความสามารถให้กองทัพ สร้างความสามัคคี โอกาสการศึกษา และการทำมาหากิน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสังคม ลดค่าพลังงาน สร้างแหล่งเงินทุน แก้ไขปัญหาหนี้สินและเครดิตผู้กู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและการรักษาพยาบาล ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ แก้ปัญหาที่ทำกินและที่อยู่อาศัย, ปราบปรามยาเสพติด การทุจริต และการทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด แก้กฎหมายสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่เป็นธรรม
หมายเลข 9: พรรคเพื่อไทย
สร้างโอกาส ล้างหนี้ มีกิน เพื่อคนไทยทุกคน ด้วยประสบการณ์องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ สร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงให้กับประเทศ ยกระดับศักยภาพแรงงานด้วยเทคโนโลยี คนไทยเข้าถึง AI ด้วย AI for All เรียนได้งบจบได้งาน พัฒนาทุนมนุษย์ ดึงดูดการลงทุน ดูดเม็ดเงินใหม่ เข้ามาให้เศรษฐกิจไทย น้ำไม่ท่วมไม่แล้งด้วยการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ สร้างรายได้ด้วย Soft Power ล้างหนี้เสียให้คนไทย สินค้าการเกษตรไม่ขาดทุนด้วยการประกันกำไร 30% สร้างหลักประกันรายได้ หลักประกันการออมหลังเกษียณ ลดรายจ่ายทั้งระบบ ด้วยค่าไฟที่ถูกลง รถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสาย ที่อยู่อาศัยราคาถูกกับบ้านเพื่อไทย สุขภาพดีด้วย 30 บาทรักษาทุกที่
หมายเลข 7: พรรคพลวัต
เชื่อมโลก สร้างโอกาสไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะใช้การทูตเชิงรุกแก้ปัญหาที่ต้นตออยู่นอกประเทศ ทั้งสแกมเมอร์ ทุนเทา ความมั่นคงชายแดน มลพิษข้ามแดน กำแพงภาษี และยืนหยัดจุดยืนไทยบนเวทีโลก พร้อม “กระจายอำนาจ” เริ่มพื้นที่ยุทธศาสตร์ ชายแดน-ชายฝั่ง ให้ท้องถิ่นมีรายได้พัฒนาพื้นที่จริง ยกระดับคนด้วยทักษะอาชีพมาตรฐานสากล และการบ่มเพาะผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชนผ่าน Community Lab/ทุนตั้งต้น รวมถึงเปิด Creative Space ให้ทุกความคิดสร้างสรรค์เติบโต และปิดท้าย ด้วยสวัสดิการที่มองเห็นคนที่ถูกมองข้าม แรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ ผู้ต้องขังผู้หญิง และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ให้เข้าถึงสิทธิ ความปลอดภัย และศักดิ์ศรีเท่าเทียม
หมายเลข 11: พรรคเศรษฐกิจ
โครงการเมกะโปรเจคสร้างรายได้ เพื่อแก้วิกฤตเศรษฐกิจให้ประเทศ ได้แก่
- ตั้งนิคมการเกษตรและให้ใบอนุญาตส่งออกและทำรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศ
- โอเชียนลิงค์ เชื่อมการค้าและเดินเรือระหว่างทะเลอันดามันต่อไปยังอ่าวไทย และมีนโยบายเพื่อพลิกฟื้นประเทศจากการทุจริต และพวกสแกมเมอร์
- คอร์รัปชันเท่ากับประหาร โดยลงโทษทั้งผู้ให้และผู้รับ และไม่มีการลดโทษ
- ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะตำรวจ โดยตั้งกรมพิสูจน์หลักฐานต่างหาก เพื่อไม่ให้ล้มคดีได้
หมายเลข 12: พรรคเสรีรวมไทย
- ป้องกันประเทศ
- ปฏิรูปตำรวจเพื่อประชาชน
- เรียนฟรีและยกเลิกหนี้ กยศ.
- บำนาญประชาชน 3,000 บาท ต่อเดือน
- เบี้ยผู้พิการ 3,000 บาท ต่อเดือน
- ยาเสพติดเป็นศูนย์เป็นวาระแห่งชาติ
- ปราบทุจริตพิชิตคนพาล อภิบาลคนดี คืนงบประมาณให้ประชาชน
- บัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีทั่วไทย
- จัดที่ดินอยู่อาศัยทำกินให้ประชาชน
- เก็บอาวุธหยุดความตาย
- สร้างเขื่อนเพื่อการเกษตร ป้องกันน้ำแล้งน้ำท่วม
- ข้าราชการเกษียณอายุ 65 ปี
หมายเลข 21: พรรคไทรวมพลัง
- ปากท้องมั่นคง : ประกันรายได้พืชผล คุมต้นทุนปุ๋ย-ยา และหนุนกีฬาไก่พื้นเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจ
- ลดค่าครองชีพ : คุมราคาสินค้า ค่าไฟ ค่าน้ำ และส่งเสริมโซลาร์เซลล์ในชุมชน
- ชุมชนปลอดภัย : สร้าง “กำแพงประเทศไทย” ป้องกันภัยคุกคาม ปราบยาเสพติด และยกระดับระบบแจ้งเหตุ
- โอกาสลูกหลาน : ทุนเรียนและทุนอาชีพเด็กชนบท สนับสนุนคนรุ่นใหม่กลับบ้านเกิด
- ดูแลคนทำงาน : สวัสดิการแรงงานนอกระบบ และเพิ่มค่าตอบแทนผู้เสียสละทำงานแนวหน้า
- การเมืองโปร่งใส : เปิดเวทีฟังปัญหา ลดขั้นตอนราชการ และงบประมาณต้องตรวจสอบได้
หมายเลข 27: พรรคประชาธิปัตย์
พรรคประชาธิปัตย์ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มุ่งมั่นสร้างรากฐานประเทศด้วยความสุจริตและโปร่งใส พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน กระจายโอกาสสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและยุติธรรม เพื่อคืนศักดิ์ศรีให้ประเทศไทยกลับมายืนตระหง่านบนเวทีโลกอย่างเต็มภาคภูมิ ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งอนาคต “ไทยหายจน ด้วยคนทำเป็น”
หมายเลข 33: พรรคประชาชาติ
แก้ปัญหาความไม่เป็นประชาธิปไตย โดยจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ผ่านประชามติหรือแก้ไขรายหมวด/มาตรา ยกระดับคุณภาพคน จัดการศึกษาที่ดี ไม่มีค่าใช้จ่ายจนถึงระดับอุดมศึกษา ขยายการศึกษาภาคบังคับ แก้ปัญหายาเสพติด ขจัดการทุจริต ผูกขาด เอาเปรียบประชาชน มีสวัสดิการถ้วนหน้า แก้ไขวิกฤตการคลัง ระบบงบประมาณของชาติ และหนี้สินครัวเรือน มีระบบฟื้นฟูลูกหนี้ทุกกลุ่ม จัดทำแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ภาคการผลิต กระจายอำนาจให้ท้องถิ่น เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์และที่ดินทำกิน แก้ปัญหาที่ดิน ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ยกระดับหลักนิติรัฐนิติธรรมให้เข้มแข็งและเป็นสากล จังหวัดชายแดนใต้เกิดสันติภาพและสันติสุข เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
หมายเลข 35: พรรครักชาติ
- รณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจและเห็นประโยชน์ของรัฐธรรมนูญปี 2560 และไม่จำเป็นต้องยกร่างใหม่ทั้งฉบับ แต่ควรให้แก้ไขบางมาตรา ที่จำเป็น หรือแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ โดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
- เพิ่มโอกาสธุรกิจรายย่อย ให้เติบโตแข่งขันได้ โดยขยายการปล่อยสินเชื่อให้ธุรกิจรายย่อยและมีมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมธุรกิจ
- ยกระดับตลาดหุ้นไทยให้เป็นที่สนใจของนักลงทุนระดับโลก มีมาตรการสร้างความมั่งคั่งให้นักลงทุนรายย่อย
- สร้างกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เช่น สวนสนุกระดับโลก มหกรรมกีฬา คอนเสิร์ตส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงและกีฬาไทย
- ขยายโครงการ EEC ไปสู่ในภูมิภาคอื่น
หมายเลข 37: พรรคภูมิใจไทย
- เลือกคนดีมีความรู้ความสามารถมาเป็นคณะรัฐมนตรี “ได้ อนุทิน เป็นนายกฯ สีหศักดิ์ เป็นรองฯ และรมว.ต่างประเทศ ศุภจี เป็นรองฯ และรมว.พาณิชย์ เอกนิติ เป็นรองฯและรมว.คลัง”
- ปราบสแกมเมอร์ ทลายทุนเทา ไม่เอากาสิโน
- ลดรายจ่ายผู้ซื้อ เพิ่มรายได้ผู้ขาย ได้คนละครึ่งพลัส
- สร้างกำแพงป้องกันภัยรุกรานยาเสพติด สินค้าเกษตรข้ามแดนผิดกฎหมาย
- ทหารอาสา เงินเดือน 12,000 บาท จ้าง 4 ปี
- พยาบาลอาสา เงินเดือน 15,000 บาท จ้าง 4 ปี
- ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3 บาท มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผ่อนเดือนละ 300 บาท 60 งวด
- เรียนฟรี มีงานทำ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา การศึกษาเท่าเทียมพลัส
หมายเลข 42: พรรคกล้าธรรม
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งแก้ปัญหาปากท้องและความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรม ผลักดันเศรษฐกิจฐานราก เกษตรกร แรงงาน และผู้ประกอบการรายย่อย ให้มีรายได้มั่นคงและแข่งขันได้ ยกระดับการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการรัฐ ให้เข้าถึงได้จริง ครอบคลุมทุกช่วงวัย ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพรัฐ ลดขั้นตอน ลดต้นทุนและลดการทุจริต เสริมความมั่นคงของชาติ ควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตประชาชน บริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส รับฟังประชาชน และลงมือทำทันทีเมื่อได้รับความไว้วางใจ
หมายเลข 43: พรรคพลังประชารัฐ
ยึดหลัก “พึ่งพาได้ ทำได้จริง ไม่ทิ้งกัน” มุ่งสร้างความมั่นคงที่เข้มแข็งล้ำสมัย ทำสงครามกับทุนเทา ภัยไซเบอร์ คอร์รัปชัน ทวงคืนสังคมสีขาวสู่นิติรัฐนิติธรรม ฟื้นเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มโอกาสธุรกิจรุ่นใหม่ และ SME ขับเคลื่อนสินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง พลังงานทางเลือก การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และเวลเนสฮับ พร้อมบริหารทรัพยากรดิน น้ำ ป่า และอากาศอย่างยั่งยืน ต่อยอดบัตรประชารัฐเอ็กซ์ตร้า ดูแลกลุ่มผู้มีรายได้น้อย แม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ยกระดับคนไทยให้ทันโลก ให้การศึกษาเพื่อสร้างคนดีคนเก่ง ลงทุนด้านนวัตกรรม พัฒนาประเทศ และทักษะแรงงานยุคใหม่ มุ่งเพิ่มรายได้ประเทศและตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หมายเลข 44: พรรคโอกาสใหม่
เทิดทูนสถาบัน ยกเครื่องระบบราชการทันสมัย โปร่งใส ใส่ใจประชาชน สุขภาพดี รักษาฟรีทุกที่ มีเตียง 24 ชั่วโมง บัตรเดียวจบ ครบทุกสวัสดิการ เท่าเทียม เท่าทันการศึกษา แรงงานไทยรายได้ดี SME มีรายได้ดี พลังงานมั่นคง ลดรายจ่าย ปลดล็อกปัญหาที่ดินทำกิน กระจายอำนาจ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
หมายเลข 46: พรรคประชาชน
ต้องการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อร่วมสร้างประเทศไทยที่ “ไม่เทา เท่ากัน และทันโลก” ผ่านการเสนอแนวนโยบาย อาทิ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ปกป้องอธิปไตย สร้างกองทัพที่ทันสมัยสมรรถนะสูง ด้วยการยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร และการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ส่งเสริมการกระจายอำนาจ เปิดเผยข้อมูลรัฐเพื่อปราบทุจริต ทลายรังสแกมเมอร์ สร้างระบบสวัสดิการถ้วนหน้าตั้งแต่เกิดจนแก่ ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำตามสูตรใหม่ที่เป็นธรรม ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงตลาดและแหล่งทุน คืนที่ดินให้ประชาชน ปลดหนี้เกษตรกรสูงวัย ออกแบบระบบการศึกษาใหม่ แก้ปัญหาฝุ่นควันพิษและสร้างงานผ่านการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ภายในประเทศ
หมายเลข 48: พรรคไทยสร้างไทย
มุ่งมั่นผลักดันให้ประชาชนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีโอกาสทำมาหากินด้วยการพักใช้ใบอนุญาตที่ไม่จำเป็น รวมถึงให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนมากขึ้น ด้วยนโยบายกองทุนเครดิตประชาชน ปราบปรามทุจริตขั้นเด็ดขาดด้วยการเพิ่มโทษประหารสำหรับการคอร์รัปชัน ผลักดันให้มี ปปช.ภาคประชาชน และประชาชนสามารถเข้าชื่อถอดถอนองค์กรอิสระได้ พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตจะเร่งผลักดันให้มีเบี้ยดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์และเรียนฟรีถึงปริญญาตรี ด้านสังคมสูงวัยจะเร่งผลักดันบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท ส่งเสริมไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านอาหารและการท่องเที่ยว และจริงจังกับการปราบปรามปัญหาเงินเทาและสแกมเมอร์
หมายเลข 49: พรรคไทยก้าวใหม่
พรรคไทยก้าวใหม่ เสนอนโยบายเรียนฟรีจริงถึงปริญญาเอก, ยกเลิกหนี้ กยศ. ให้ชีวิตเด็กเริ่มต้นโดยไม่ติดลบ การศึกษาไม่ควรเพิ่มภาระให้กับชีวิต, เพิ่มอาหารเช้าเด็กประถม, ลดภาระครู ยกเลิกงานฝากให้ครูได้ทำหน้าที่สอนนักเรียนอย่างเต็มที่ กองทุน 20,000 บาท เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเข้าถึงง่ายเพื่อประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบสินเชื่อ, อายุ 60 ปี ยกเลิกหนี้เสีย ไม่เกิน 200,000 บาท คืนศักดิ์ศรีให้ผู้สูงวัย ลดภาระลูกหลานและครอบครัว กองทุนเงินสำรองเพื่อ SME แก้ปัญหาสภาพคล่องให้ SME ไทย, ลดภาระค่าไฟ กำหนดค่าไฟ 3 บาทต่อหน่วย ติดโซลาร์เซลล์ฟรี
หมายเลข 1: พรรคไทยทรัพย์ทวี
- กล่องร้องเรียนไม่ระบุชื่อ 1 กล่อง 1 อำเภอ
- กองทุนพัฒนาการศึกษาเด็กยากไร้และด้อยโอกาส
- สวัสดิการปุ๋ยช่วยเกษตรไทย
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อุปโภคและบริโภคแก่ประชาชน
- สวัสดิการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง
- ลดอิทธิพล กระจายอำนาจสู่มือประชาชน
- จัดระเบียบคนไร้บ้าน
- กองทุนกู้ยืมนักศึกษา เพื่อเป็นผู้ประกอบการ
- ผลักดันวันหยุดพนักงานประจำ
หมายเลข 2: พรรคเพื่อชาติไทย
- เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
- น้ำมันลิตรละไม่เกิน 25 บาท
- สปก. 4-01 ไม่เกิน 5 ปี ออกโฉนด
- เบี้ยบำนาญเกษตรกร 35,000 บาท ต่อปี
- เรียนฟรีถึง ป.เอก
- หวยเสรีกู้เศรษฐกิจไทย
- เพิ่มสวัสดิการทหาร
หมายเลข 3: พรรคใหม่
- ล้างบางทุจริต ประเทศไทยโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทุจริต เท่ากับ ประหาร
- ปฏิรูปราชการ ตรวจสอบหน่วยราชการ ข้าราชการต้องพร้อมดูแลและบริการประชาชนเป็นอย่างดี
- ยกเลิกเครดิตบูโร เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้น ลดปัญหาหนี้สิน ประชาชนมีวินัยทางการเงิน
- คืนความเป็นธรรมให้สังคม สวัสดิการประชาชน สวัสดิการโรงพยาบาลสัตว์ ท่องเที่ยวยั่งยืนตลอดทั้งปี
- กองทุนวัยรุ่นสร้างตัว จัดสรรที่ดินทำกิน เด็กจบใหม่มีงานทำ เกษตรกร แรงงานยืนได้ เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ
- ยกระดับการศึกษา เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ ลดภาระงานเอกสาร เพิ่มเงินเดือนครู
หมายเลข 4: พรรคมิติใหม่
ปฏิรูประบบการศึกษาใหม่ โดยให้มีวิชาประวัติศาสตร์และวิชาศีลธรรม ให้มีการเรียนภาคปกติวิชา สัปดาห์ละ 3 วัน และให้ฝึกอาชีพอีก 2 วัน สำหรับผู้เกษียณอายุ ทำงานอาทิตย์ละ 2 วัน สิทธิให้ประชาชนตรวจสุขภาพฟรี ด้วยงบ ปีละ 3,000 บาท ปฏิรูปศาลและอัยการ หลักประกันทุกคนเท่ากันใต้กฎหมาย (ระบบตุลาการโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยุติธรรมเดียวกัน และเท่าเทียมกัน) ส่งเสริมสนับสนุนพักหนี้เกษตรกรทั้งต้นและดอก ด้วยกองทุนของเกษตรกร
หมายเลข 5: พรรรวมใจไทย
- ยึดพลังงานน้ำมัน แก๊ส ไฟฟ้า มาเป็นของรัฐ ตั้งบรรษัทนำกำไรปันผลให้ประชาชนทุกคน
- ตั้งคลังสินค้าราคาประหยัดทุกอำเภอ
- อาสาเป็นเซลล์แมนของประเทศนำสินค้าวิสาหกิจชุมชนหรือสินค้าโอทอปบุกขายต่างประเทศ นำเงินเข้าประเทศ
หมายเลข 8: พรรคประชาธิปไตยใหม่
- กองทุนบำนาญประชาชน 60 ปี มีเงินเดือน ๆ ละ 3,000 บาท
- ส่งแรงงานฟรีไม่มีค่าหัว
- เรียนฟรีถึงปริญญาตรี
- ออกกฎหมายคุ้มครองคนเป็นหนี้
- กองทุนบำนาญ 100%
- รักษาฟรีทุกโรค ทุกที่
หมายเลข 10: พรรคทางเลือกใหม่
- ยึดมั่นอุดมการณ์ ศาสน์ กษัตริย์ สิทธิประโยชน์ประเทศชาติและประชาชน
- นโยบายหลัก “เงินทุนเจ้าบ้าน 36,000 บาท” ทุกครัวเรือน
- จัดสรรเงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึก 3,000 บาท/เดือน และเบี้ยยังชีพผู้สูงวัย 3,000 บาท/เดือน
- ลดค่าไฟฟ้า ราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาท/ลิตร กลุ่มเบนซิน/แก๊สโซฮอล์ ลดลง 5 บาทต่อลิตร
- เกษตรกรรม: แจกฟรีพันธุ์ข้าว เพื่อลดต้นทุนการผลิตและยกระดับสินค้าไทยสู่มาตรฐานสากล (ออแกนิค)
- เพิ่มรายได้ให้ประเทศด้วยโครงการสัมปทานหาร 2
หมายเลข 13: พรรครวมพลังประชาชน
- ส่งเสริมและพัฒนาประชาชน เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยใช้รูปแบบธนาคารประชาชน
- สวัสดิภาพและสวัสดิการของผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยใช้หลักกฎหมาย
- ส่งเสริมแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทยให้ดังไกลทั่วโลก ให้เป็นทางเลือกของพี่น้องประชาชนอย่างครบวงจร
- เสนอกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้เข้าถึงวิถีชีวิตของประชาชน
หมายเลข 14: พรรคท้องที่ไทย
- ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรต้องได้รับราคาสินค้าเกษตรทุกชนิดที่เป็นธรรมด้วยการชะลอการขาย
- ด้านการเมือง ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการแก้ปัญหาทางการเมือง
- ด้านสังคม แก้ปัญหาที่ทำกิน เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงทางการเงิน
- ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน เพิ่มค่าตอบแทน เพิ่มสวัสดิการดูแลเจ้าหน้าที่รัฐ
- ด้านการศึกษา ศึกษาฟรีถึง ปวส. เน้นด้านเทคนิค อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และแก้ปัญหาด้านยาเสพติด
หมายเลข 15: พรรคอนาคตไทย
ผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาหารของโลกเพื่อการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและเป็นแหล่งผลิตอาหารส่งออกไปทั่วโลก ปฏิรูประบบส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับ SME ไทย โดยเน้นระบบที่ง่ายขึ้นต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน บ้านหลังแรกผ่อนดอกเบี้ยต่ำสุดและผ่อนคงที่ตลอดสัญญา หวยใบเสร็จเพื่อการปฏิรูประบบภาษี กระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายย่อยออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง สุขภาพดีมีเงินคืน กรณีไม่เจ็บป่วยจะมีการลดหย่อนประกันสังคม กองทุนศึกษาต่อสำหรับคนทำงาน ให้ทุนเปล่าเพื่อการศึกษา
หมายเลข 16: พรรคพลังเพื่อไทย
- การสร้างอาชีพเกษตรกรให้เข้มแข็ง
- ผลักดันรัฐสวัสดิการ คุ้มครองสุขภาพและชีวิตคนไทยด้วยระบบประกันภัย
- สร้างความเท่าเทียมกันในสังคม ส่งเสริมบทบาทสตรีและผู้ด้อยโอกาส
- สนับสนุนภาคธุรกิจ SME – ประกันภัย – ขายตรง อาชีพอิสระอื่น ๆ
- นักศึกษาฝึกงาน มีรายได้ตามโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ
- เพิ่มเบี้ยผู้สูงวัย – เพิ่มเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐด้วยระบบบำนาญ
หมายเลข 17: พรรคไทยชนะ
- ธรรมาภิบาลนำไทย: ปราบสีเทา ล้างส่วย ปฏิรูปตำรวจ คืนความศรัทธาสู่สังคมใสสะอาด
- ขจัดวงจรโกง: แก้กฎหมายจริยธรรมนักการเมือง ส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมืองอย่างแท้จริง
- ปลดแอกหนี้สิน: ยกเลิกเครดิตบูโร รื้อระบบค้ำประกัน ให้โอกาสคนล้มได้ลุกยืนใหม่
- สร้างโอกาสรายได้: ดัน OTOP/SME สู่ตลาดโลก พร้อมรุกการท่องเที่ยวเชิงพุทธระดับสากล
- ลดภาระค่าครองชีพ: โซลาร์เซลล์ลดค่าไฟ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคนละครึ่ง WiFi ฟรีทุกหมู่บ้าน
- สิทธิที่ดินทำกิน: เปลี่ยนที่ดินทุกประเภทเป็น “โฉนด” มอบกรรมสิทธิ์ที่มั่นคงให้ประชาชน
หมายเลข 18: พรรคพลังสังคมใหม่
รายได้พื้นฐานถ้วนหน้า จ่ายเงินให้กับผู้มีรายได้น้อย เดือนละ 3,000 บาท เพื่อแก้ไขความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยและคนจน กองทุนกู้วิกฤติธุรกิจรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งทุนวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ลดปัญหาเงินกู้นอกระบบ แก้ไขปัญหาหนี้สิน ให้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมนวัตกรรมการแปรรูปข้าวให้ได้ราคาขายตันละ 20,000 บาท ปุ๋ยคนละครึ่ง ที่พึ่งเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนให้กับเกษตรกร เพิ่มสวัสดิการประกันสังคม แรงงานแนวทางใหม่ ยกระดับสิทธิสวัสดิการพนักงานบริษัทให้เทียบเท่าสิทธิสวัสดิการข้าราชการ
หมายเลข 19: พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย
ปราบปรามการทุจริต กำหนดบทลงโทษที่เด็ดขาด ปราบปรามหลอกลวงออนไลน์ คนผิดต้องลงโทษอย่างหนัก จัดเก็บภาษีแบบก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพเรียนฟรีถึงปริญญาตรี ยกเลิกหนี้ กยศ. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ ปฏิรูปที่ดิน ยกเลิกหนี้สินเกษตรกร ยกเลิกการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ สนับสนุนสหภาพแรงงาน สหกรณ์ รับรองอนุสัญญา ไอแอลโอ 87/98 ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้เหมาะสม เพิ่มเงินชราภาพ สร้าง รพ.ประกันสังคม ธนาคารแรงงาน ยกเลิกการจ้างงานระยะสั้น ลาคลอด 180 วัน เงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า 3,000 บาทต่อเดือน ควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
หมายเลข 20: พรรคฟิวชัน
- ปลดหนี้เกษตรกร 4 ล้านครัวเรือนให้หมดภายใน 4 ปี
- คนไทยให้มีสิทธิเรียนฟรีจนจบปริญญาตรี
- ยกเลิกหนี้ กยศ.
- เงินค่าอาหารเพื่อการดำรงชีพ ผู้สูงอายุ 150 บาทต่อวัน
- ค่าตอบแทน อปพร. และ ชรบ. 2,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนกรรมการกองทุนหมู่บ้าน กทบ. 2,000 บาทต่อเดือน
- รัฐทำ MOU กับเกษตรกร โดยเกษตรกรทำหน้าที่ผลิต ส่วนรัฐทำหน้าที่รับซื้อผลผลิตและจัดหาตลาดกระจายสินค้าเกษตร
หมายเลข 22: พรรคก้าวอิสระ
เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง พัฒนาระบบการศึกษาครู ส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี SMART FARMER พ.ร.บ.สินค้าเกษตร เพิ่มเบี้ยสำรองเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้เปราะบาง ครู อาสาสมัคร พลังงานสะอาด พลังงานทดแทน สนับสนุนสิทธิมนุษยชนเด็กสตรี ลดความเหลื่อมล้ำลดความขัดแย้ง ส่งเสริมประชาธิปไตยที่แท้จริง ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด แก้มลพิษไฟป่า PM 2.5 พัฒนาส่งเสริม Soft Power ปกป้องความมั่นคงอธิปไตยของไทย
หมายเลข 23: พรรคปวงชนไทย
- อาชีวะดิจิทัล ผสานทักษะวิชาชีพขั้นสูงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเสริมทักษะดิจิทัล
- “แก้หนี้ด้วยอาชีพ” เปลี่ยนการช่วยหนี้จาก “ให้เงิน” เป็น “ให้อาชีพ”
- ปลดล็อกการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ สู่ SME ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
- ท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะและอายุยืน Wellness Hub ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงและพำนักยาว
- เปลี่ยนหนี้เป็นทุนหนุน SME เติบโตใหม่ “SME ติดจรวด”
- “นายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างอยู่ดี” หาจุดร่วมของนายจ้าง-ลูกจ้าง ด้วยค่าแรงและทักษะ
หมายเลข 24: พรรควิชชั่นใหม่
- ปลดหนี้ชาติด้วยระบบการเงินไร้ดอกเบี้ย
- เศรษฐกิจมนุษย์ โอกาสใหม่ให้คนไทยทุกคน
- ระบบการค้า การเงินแห่งอนาคต (แพลตฟอร์มระบบการเงินไร้ดอกเบี้ย)
- เมืองอยู่ดี อายุยืน โอกาสเท่ากัน
- การศึกษาเพื่ออนาคต ทักษะ เทคโนโลยี อาชีพ
- ความมั่นคงยุคใหม่ และการเมืองภาคประชาชน
หมายเลข 25: พรรคเพื่อชีวิตใหม่
- เรียนฟรีจนจบปริญญาตรี เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
- ค่าอาหารนักเรียนเด็กเล็กฟรี
- การเกษตรที่ยั่งยืนสู่ชุมชน
- การแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้เกษตรกร
หมายเลข 26: พรรคคลองไทย
- สร้างคลองไทยสร้างรายได้ด้วยเศรษฐกิจมหาสมุทร
- การจัดตั้งกระทรวงศาสนา
- ป้องกันน้ำท่วมแก้ภัยแล้ง ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
- ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีบล็อกเชน
- เรียนฟรีตั้งแต่ปฐมวัยถึงปริญญาตรี
- รักษาฟรีทุกโรค ทุกโรงพยาบาล
- สวัสดิการผู้สูงอายุ สุขภาพ ที่อยู่อาศัย เบี้ยยังชีพ
- จัดตั้งกองทุนปลดหนี้คนไทย ภายใต้เงื่อนไขเมื่อเกิดโครงการคลองไทย
หมายเลข 28: พรรคไทยก้าวหน้า
- สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ (หายจนภายใน 5 ปี)
- ค่าดำรงประชาชน เดือนละ 5,000 บาท เพิ่มเงินผู้สูงอายุขั้นต่ำเดือนละ 2,000 บาท
- เพิ่มมาตรฐานการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน สร้างมาตรฐานความปลอดภัยทุกมิติ
- แก้ไขเครดิตบูโรหนี้ต่ำกว่า 500,000 บาท
- ทลายการผูกขาด ค่าน้ำมัน ค่าไฟ ต้องลดลง รวมถึงการเก็บค่าไฟ ค่าน้ำของผู้เช่าพักอาศัยอย่างเป็นธรรม
- ขจัดแก๊ง คอลเซ็นเตอร์ ทุนเทาต้องหมดไป
- ยกระดับ รปภ. เป็นอาชีพพิเศษ กองทุนช่วยเหลือเดือนละ 2,000 บาท อบรมฟรีเป็นหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
- เพิ่มเงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึก เดือนละ 3,000 บาท
หมายเลข 29: พรรคไทยภักดี
ไทยภักดี ต้นแบบปราบโกง/ยกเครื่องตำรวจ (ยกเลิกตั้งด่าน ตัดวงจรส่วย คืนตำรวจให้ประชาชน)/ยกเครื่องปราบทุจริต (หยุดโกง 5 แสนล้านต่อปี โกงประหารชีวิต ห้ามขออภัยโทษ ประชาชนฟ้องตรงได้)/ยกเครื่องเศรษฐกิจ (รื้อโครงสร้างราคาข้าว ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาทต่อตัน)/ยกเครื่อง สปสช. (รื้อโครงสร้างบอร์ด เพิ่มความโปร่งใสงบประมาณ สร้างหลักประกันสุขภาพยั่งยืน)/ยกเครื่องความมั่นคง (ยกเลิก MOU 43-44 หยุดผลประโยชน์ชนชั้นนำ สร้างความแข็งแกร่งกองทัพ)/ ยกเครื่องการเมือง (ปกป้องรัฐธรรมนูญปราบโกง สว.ราชประชาสมาสัย สร้างการเมืองสีขาวที่กินได้)
หมายเลข 30: พรรคแรงงานสร้างชาติ
นโยบาย: สิทธิถึงมือ ความสุขถึงบ้าน ชีวิตก้าวสู่ 3 ดี
- สิทธิตามรัฐธรรมนูญต้องถูกส่งมอบถึงมือ เช่น การศึกษา โอกาสการประกอบอาชีพ การเรียนฟรีถึงปริญญาตรี สวัสดิการดีถ้วนหน้า ลดความเหลื่อมล้ำ
- ความสุขต้องถึงบ้าน สร้างความปลอดภัยและอุ่นใจให้ครอบครัว เช่น ตั้งโรงพยาบาลประกันสังคม ตั้งธนาคารแรงงานส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรขั้นสูง ประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพิ่มสิทธิประกันสังคม คุ้มครองการจ้างงาน
- ชีวิตก้าวสู่ 3 ดี คือ “กายดี ใจดี เงินดี”
หมายเลข 31: พรรคประชากรไทย
- การเมืองโปร่งใส บ้านเมืองปลอดภัย คนไทยอยู่ดีกินดีด้วยนโยบาย 4C
Citizen (ระดับประชาชนในครอบครัว) สร้างความมั่นคง ล้างหนี้ มีอนาคต
Community (ระดับชุมชน) ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัย รายได้ดี
City (ระดับเมืองและสังคม) เมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ทันสมัย
Country (ระดับประเทศ) โครงสร้างเป็นธรรม ล้างโกง ป้องอธิปไตย
- เกษตรกรอุตสาหกรรมควบคู่กัน สินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก
หมายเลข 32: พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
- นักเรียนได้รับอาหารเช้า กลางวัน และอาหารเสริม (นม) ฟรี อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
- นักเรียนระดับขั้นพื้นฐานเรียนฟรีจริง และมีหลักสูตรการศึกษาไร้พรมแดน
- นักเรียนมีประกันอุบัติเหตุฟรีทุกคน ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
- รีไฟแนนซ์หนี้ครู แก้ปัญหาหนี้ครูอย่างเป็นระบบ
- การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเป็นเสาหลักการศึกษาด้านอาชีพ
- ยกระดับครูอาชีวศึกษาเป็นครูมืออาชีพเฉพาะทาง
หมายเลข 34: พรรคสร้างอนาคตไทย
- ส่งเสริมสวัสดิการภาคประชาชน รัฐสมทบเงินออมให้ประชาชนในสัดส่วน 1 ต่อ 1 เชื่อมั่นในหลักการสวัสดิภาพพื้นฐานดูแลกันเอง
- ยกระดับเกษตรกรและการสร้างอาชีพ เสริมเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาอาชีพด้วยดิจิทัล ปรับฐานรากให้เท่าทัน เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน
- ดันฐานรากสู่ตลาด E-Commerce ตัดวงจรพ่อค้าคนกลาง เปิดตลาดตรง ผู้ผลิตขายถึงผู้บริโภค ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ผู้ประกอบการรายย่อย เพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกร และ SME
- ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้ทุกกลุ่มเข้าถึงสวัสดิการอย่างเท่าเทียม ลดช่องว่างระหว่างคนข้างบน กับคนข้างล่าง เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
หมายเลข 36: พรรคไทยพร้อม
- ประเทศไทยพร้อมทุกมิติ สร้างสังคมมั่นคงยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การปกครอง และจิตใจที่เข้มแข็ง
- คุณธรรมเป็นทุนพัฒนาชาติ ประชาชนมีความสุข วัดความก้าวหน้าด้วยคุณภาพชีวิตแท้จริง
- การบริหารเปิดกว้าง มีส่วนร่วม โปร่งใส พร้อมก้าวสู่เวทีโลกด้วย Soft Power แห่งความเมตตา และความน่าเชื่อถือ
หมายเลข 38: พรรคพลังธรรมใหม่
นโยบายพรรคพลังธรรมใหม่ 8 ก.พ. 69 (ทำทันที)
- คอร์รัปชัน 0% เอา 500,000 ล้าน/ปีของเราคืนมา ด้วยการลดราคากลาง 30% โกง 100 ล้าน ประหารชีวิต บวก ยึดทรัพย์ 2 เท่า
- บัตรประชาชนคนจน 14 ล้านคน กู้ได้ 10,000 บาท ดอกเบี้ย 0% เวลา 5 ปี
- กระตุ้นเศรษฐกิจทันที กระตุ้นทั้งปีด้วยคนละครึ่ง 3+ (3 พลัส) ทุก 3 เดือน “ไม่มีลุง แต่มีเราสืบทอดสิ่งดี ๆ ที่ลุงมี”
- หมอประจำตัวทั่วไทย คนไทยทุกคนจะมีหมอประจำตัว ภายใน 1 ปี
หมายเลข 39: พรรคกรีน
ความมุ่งมั่นของพรรคกรีน จะทำให้โลกเย็นลง ชีวิตดีขึ้นด้วย 10 แผนเศรษฐกิจกรีน และ 2 แผนคุ้มครองชีวิต ได้แก่ ให้มีกฎหมายธนาคารต้นไม้ ออกบัตรคนรวย หวยต้นไม้ โรงรับจำนำต้นไม้ บ้านไม้ล้านหลัง เงินคริปโตสกุลคาร์บอนเคอร์เรนซี สร้างแรงจูงใจด้วยแผนพันต้น 3 ปี มีล้านบาท โรงไฟฟ้าชีวมวลจากไม้ระดับตำบล ผู้รับสัมปทานปลูกป่ารายย่อย สำหรับผู้ถือครองที่ดินไร้เอกสารสิทธิ์ กรีนเรียลเอสเตท การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ฉบับชนบทกับแผนคุ้มครองชีวิต สัตว์เลี้ยง เพื่อนชีวิต ด้วยนโยบาย 39 บาท รักษาหมาแมว และการคุ้มครองอาชีพอิสระ
หมายเลข 40: พรรคไทยธรรม
1 แสน 1 อาชีพ 18 ปีกู้ได้/อายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้บริการรถไฟฟ้าฟรี/เจ้าบ้านในทะเบียนบ้านสามารถใช้ประกันตัวผู้ต้องหาได้/ ปลดหนี้เกษตรกร/กองทุนสมาชิกแรงงานแห่งชาติ สวัสดิการพลัส/ค่าจัดงานศพทุกศาสนา ทุกอาชีพ มอบเงินช่วยเหลือ 50,000 บาท/ชรบ.-อส. เบี้ยเลี้ยงรายเดือน 2,000 บาท/กองทุนสวัสดิการ PublicTaxiDrivers/เป็นหนี้ไม่ถึงแสน ไม่เข้าเกณฑ์เครดิตบูโร/ส่งออกข้าวเปลือก-กุ้ง พืชผลการเกษตร/เบี้ยบำนาญคนชรา อายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มเบี้ยเป็น 4,000 บาท
หมายเลข 41: พรรคแผ่นดินธรรม
บัญญัติศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ, ตั้งธนาคารชาวพุทธ, นำวิชาศีลธรรมกลับคืนสู่หลักสูตรการเรียนทุกระดับ หลังจากที่ถูกถอดออกไป, สนับสนุนพระภิกษุสงฆ์ให้เป็นพลเมืองชั้นหนึ่ง, ให้พระมีสิทธิเลือกตั้งได้, ยกเลิกให้พระไปเกณฑ์ทหาร บังคับให้ไปจับใบดำใบแดง, ส่งเสริมทหารอาชีพสมัครใจเพื่อรับใช้ชาติ, ยกเลิกพระภิกษุสงฆ์ไม่ให้เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ, ปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทั่วถึง เท่าเทียมและทันโลก, สนับสนุนสวัสดิการผู้สูงวัย 3,000 บาทต่อเดือน
หมายเลข 45: พรรคเป็นธรรม
นโยบายหลัก “3 ความมั่นคง”
- ความมั่นคงด้านอาหาร อาหารคือความมั่นคงของชาติ เกษตรกรต้องอยู่ได้จริง ประชาชนต้องเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและเป็นธรรม
- ความมั่นคงของผู้คน – การศึกษา เศรษฐกิจ และการพัฒนาทุนมนุษย์ ต้องทำให้คนอยู่ได้จริง
- ความมั่นคงของสังคม หลักนิติธรรมต้องไม่มีสองมาตรฐาน องค์กรอิสระต้องถูกตรวจสอบ และการเมืองต้องไม่ถูกซื้อด้วยเงินเทา
หมายเลข 47: พรรคประชาไทย
- ชูธงคนสูงวัย หนุนคนรุ่นใหม่ เพิ่มรัฐสวัสดิการ
- เพิ่มค่าตอบแทนผู้สูงวัย 60 ปีถ้วนหน้า 3,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 10 วัน ครั้งละ 1,000 บาท เดือนละ 3 ครั้ง
- เพิ่มค่าตอบแทน อสม. เป็นเดือนละ 3,000 บาท
- จัดตั้งกระทรวงน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำแห้ง อย่างเป็นระบบ
- ปราบทุนเทา สแกมเมอร์ และปัญหาชายแดนไทย-เขมร อย่างเด็ดขาด
หมายเลข 50: พรรคประชาอาสาชาติ
- ปฏิรูปราคาน้ำมัน แก๊ส ให้มีราคาลดลง ให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริง อันจะส่งผลให้สินค้ามีราคาลดลง
- ออกกฎหมายควบคุมราคาซื้อขายสินค้าผลิตผลทางการเกษตร ไม่ให้นายทุนและพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบเกษตรกร
- ปฏิรูปที่ดินทำกินให้ประชาชนมีกรรมสิทธิ์ในที่ทำกิน ยกเลิก สปก. ทำ สปก. ให้เป็นโฉนดทั่วไทย
- สร้างสวัสดิการดูแลคนสูงวัย 60 ปีขึ้นไป และคนพิการ ให้มีบำนาญตลอดชีพ 3,000 บาทต่อเดือน
- ให้มีทุนเรียนฟรีถึง ป.ตรี หมู่บ้านละ 1 คน หรือปีละ 75,000 คน
- ปฏิรูประบบราชการ ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และการปราบปรามยาเสพติดให้หมดสิ้นไป
หมายเลข 51: พรรคพร้อม
- นโยบาย “พร้อมปฏิรูป” ปฏิรูปโครงสร้างงานป้องกันภัยพิบัติโดยเสนอควบรวมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการจัดการด้านงานป้องกันภัยพิบัติทั้งภัยจากธรรมชาติและงานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยเสนอให้มีการจัดตั้ง “กระทรวงป้องกันภัยพิบัติ”
- นโยบาย “พร้อมอาสา” เพิ่มสวัสดิการและการคุ้มครองแก่ผู้ที่ทำงานทางด้านอาสาสมัครในภาคสังคม ให้สิทธิลดหย่อนภาษี ตั้งกองทุนฌาปนกิจอาสา เสนอ 1 ตำบล 1 ทนายอาสา ส่งเสริมงานเพิ่มศักยภาพของผู้ที่เกษียณแล้วให้มีส่วนร่วมและใช้ความรู้ความสามารถกับภาคสังคม โดยเสนอ “เกษียณอาสา”
หมายเลข 52: พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
สร้างสังคมไทยใหม่ด้วย “ยุทธศาสตร์เกษตรกรปฏิวัติไทย” ให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยเฉพาะการโอนหนี้ รักษาที่ดินของชนชาติไทย ทำระบบเกษตรกรรม อุตสาหกรรมครบวงจร ตามหลักการพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจแห่งชาติให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงด้วยความมั่นคง
หมายเลข 53: พรรคไทยพิทักษ์ธรรม
ให้มีดัชนีชี้วัดความสุข GNH คู่ขนานกับ GDP ธนาคารความดี ลดภาษี VAT เหลือ 4% สินค้าราคาถูกเพิ่มเงินในกระเป๋าประชาชน แก้เงินฝืดเป็นเวลา 2 ปี จ้างงานเพิ่มในสถานประกอบการ จ้างต่อผู้เกษียณ จ้างคนพิการในองค์กร ได้สิทธิลดภาษีเงินได้ จัดเก็บภาษีก้าวหน้า คนรวยช่วยชาติ ทรัพยากรพลังงานของประชาชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก Co-op ธงฟ้า อบต. เกษตรอินทรีย์มีตรา Thai FDA ขยายสิทธิสวัสดิการเด็ก สตรี ผ้าอนามัย การศึกษาฟรี 18 ปี ตั้ง Data Center ช่วยเศรษฐกิจ และตรวจสอบการคอร์รัปชัน
หมายเลข 54: พรรคความหวังใหม่
แก้ไขหนี้สินเกษตรกรและคนยากจน แก้ไขปัญหาคอร์รัปชันซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐาน แก้ไขปัญหาที่ทำกิน เกษตรกร และคนยากจน
หมายเลข 55: พรรคไทยรวมไทย
- นำประเทศไปสู่ยุคดิจิทัล 100% โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ใช้เทคโนโลยีเข้าสู่ทุกภาคส่วนของประเทศ One country – One app
- เรียนฟรีถึงปริญญาตรี ปรับหลักสูตรให้ตรงกับงานจริง
- ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งอาหารโลกและอวกาศ
- ส่งเสริมการรักษาฟรีทั้งร่างกายและจิตใจประชาชน
- ปรับนโยบายรัฐให้รับใช้ประชาชนทุกรุ่นของประชากรไทย
หมายเลข 56: พรรคเพื่อบ้านเมือง
ปณิธาน 4 ไทยนิยม
- พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ศาสนาพุทธ คุ้มครองผ่องใส
- แผ่นดินนี้ ต้องเป็นของลูกหลานไทย
- สังคมใหม่ ต้องแบ่งสรรปันส่วนกัน
สู่ 6 อุดมการณ์ 10 นโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนและประเทศ ทั้ง 4 ด้าน สังคม, เศรษฐกิจ, การเมือง และความมั่นคง
หมายเลข 57: พรรคพลังไทยรักชาติ
- พัฒนาและส่งเสริมยุทโธปกรณ์ด้านความมั่นคง
- ปราบปรามยาเสพติด และบทลงโทษอย่างจริงจัง
- นโยบายผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้พิการ 3,000 บาท ตลอดชีพ
- ค่าตอบแทนทหารผ่านศึก 3,000 บาท ตลอดชีพ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: