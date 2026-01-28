ข่าวต่างประเทศ

เสื้อผ้าใหม่ ต้องซักก่อนใส่ไหม? เฉลยแล้ว หลายคนทำผิด เสี่ยงผิวพังไม่รู้ตัว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 13:16 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 13:16 น.
108
เสื้อผ้าใหม่ ต้องซักก่อนใส่ไหม? เฉลยแล้ว หลายคนทำผิด เสี่ยงผิวพังไม่รู้ตัว

เคยเป็นไหม? ซื้อชุดใหม่มา สวยถูกใจ กลิ่น “ของใหม่” ยังหอมฟุ้ง อยากจะหยิบมาใส่เลยทันที ยิ่งเมื่อมีนัดด่วนหรืออยากโชว์ชุดใหม่ไวๆ แม้หลายคนจะมั่นใจเรื่องความสะอาดของตัวเอง แต่กลับละเลยความสะอาดของเสื้อผ้าใหม่ไปอย่างน่าเสียดาย

ล่าสุด ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและสิ่งทอได้ออกมาเตือนและให้คำแนะนำที่ตรงกันว่า “การซักก่อนใส่ คือทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุด” แม้ความเสี่ยงในการติดโรคร้ายแรงจากเสื้อผ้าใหม่จะต่ำ แต่ก็ยังมีอันตรายแฝงที่คุณอาจนึกไม่ถึง

ทำไมต้องซัก? เปิด 3 เหตุผลที่คุณไม่ควรสวมชุดใหม่ทันที

1. สารเคมีตกค้าง ตัวการ ผื่นแพ้-คันคะเยอ

เสื้อผ้าใหม่ที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์ เช่น โพลีเอสเตอร์หรือไนลอน มักผ่านกระบวนการเคลือบสารเคมีหลายชนิดเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น สารกันยับ สารกันเชื้อรา สารช่วยให้ผ้าคงตัว หรือสารกันสีตก สำหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย หรือมีประวัติภูมิแพ้ สารเคมีเหล่านี้สามารถกระตุ้นให้เกิดการระคายเคือง ผื่นแดง ผิวแห้ง หรืออาการโรคผื่นระคายสัมผัส ได้ทันทีที่สวมใส่

2. สีย้อมส่วนเกิน ภัยเงียบทำลายเสื้อตัวเก่ง

ในกระบวนการผลิต สีย้อมผ้าอาจไม่ได้เกาะติดเส้นใยสมบูรณ์ 100% เสมอไป การใส่เสื้อผ้าใหม่โดยไม่ซัก อาจทำให้ “สีส่วนเกิน” หลุดลอกออกมาติดผิวหนัง หรือที่แย่กว่านั้นคือ หากคุณเหงื่อออกหรือโดนน้ำ สีอาจตกใส่เสื้อผ้าชิ้นอื่นที่คุณสวมใส่อยู่ร่วมกัน หรือเปรอะเปื้อนเบาะรถและโซฟาได้

3. แหล่งสะสมเชื้อโรค จากการเดินทาง การลองชุด

กว่าเสื้อผ้าจะมาถึงมือเรา มันผ่านการเดินทางมายาวนานในห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่โรงงานผลิต โกดังเก็บของ ไปจนถึงตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการขนส่ง ซึ่งอาจใช้เวลานานเป็นเดือน ในสภาพอากาศที่ร้อนชื้น เอื้อต่อการเจริญเติบโตของ “เชื้อรา” ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

นอกจากนี้ เมื่อถึงหน้าร้าน ชุดสวยๆ เหล่านั้นอาจผ่านการหยิบจับและลองสวมใส่ จากลูกค้าหลายคนมาก่อนหน้า ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะปนเปื้อนแบคทีเรียจากผิวหนัง เหงื่อไคล หรือแม้กระทั่งปรสิตตัวจิ๋วอย่างเหา หิด ที่สามารถเกาะอยู่บนเสื้อผ้าได้นานหลายวัน

ดังนั้น ซักเสื้อผ้าใหม่ก่อนใส่ไม่ใช่เรื่องของคนอนามัยจัดเกินเหตุ แต่เป็นสุขอนามัยพื้นฐานที่ควรทำ เพียงแค่การซักธรรมดา 1 รอบ ก็เพียงพอที่จะชะล้างสารเคมีตกค้าง สีย้อมส่วนเกิน ฝุ่นละออง และเชื้อโรคต่างๆ ออกไปได้ ช่วยปกป้องผิวของคุณและลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพกวนใจในภายหลัง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

Pornhub เตรียมบล็อกผู้ใช้งานหน้าใหม่ใน UK 2 ก.พ.นี้ เซ่นกฎหมายยืนยันอายุสุดเข้ม

9 นาที ที่แล้ว
ใจสลาย &quot;หลุยส์-นุ่น&quot; สูญเสีย 6 ปี แห่งน้ำตา ย้อนสัมภาษณ์ ฝ่าวิกฤตเนื้องอก เพื่อมีลูก บันเทิง

ใจสลาย “หลุยส์-นุ่น” สูญเสีย 6 ปี แห่งน้ำตา ย้อนสัมภาษณ์ ฝ่าวิกฤตเนื้องอก เพื่อมีลูก

11 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ภูเก็ต ยืนยันไม่พบผู้ป่วยไวรัสนิปาห์ ดำเนินการเอาผิดคนปล่อยข่าวปลอม

11 นาที ที่แล้ว
เช็กเลย! ไม่ไปเลือกตั้ง 2569 จะถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง และเสียสิทธินานกี่ปี ข่าวการเมือง

เช็กเลย! ไม่ไปเลือกตั้ง 2569 จะถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง และเสียสิทธินานกี่ปี

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โมนาโก พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

23 นาที ที่แล้ว
ซีเค เจิง ตอบโต้ชาวเน็ตเกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งในโพสต์ล่าสุด ข่าว

ฟาดหน้าหงาย! “ซีเค” ตอกกลับ ชาวเน็ตแซะไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ลั่น “ผมคนไทย ถ้าโง่ก็แค่เงียบ”

31 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ย้อนเอกสาร ประกันสังคม พบจ้างตัดชุดสูท-ทำปฏิทิน วิธีเฉพาะเจาะจง ได้เจ้าเดิมตลอด

44 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คุมตัวชายมะกัน ฉีดของเหลวปริศนามีกลิ่นแอมโมเนีย ใส่นักการเมืองหญิง (คลิป)

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคม โต้ดราม่า รักษามะเร็ง ไม่ด้อยกว่าบัตรทอง ยาดี-รังสีครอบคลุม เศรษฐกิจ

ประกันสังคม โต้ดราม่า รักษามะเร็ง ไม่ด้อยกว่าบัตรทอง ยาดี-รังสีครอบคลุม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงปัญหาเบี้ยเลี้ยงชายแดนล่าช้า ข่าว

กองทัพภาค 2 แจงปม เบี้ยเลี้ยงชายแดนช้า ยันเงินเข้าแล้ว เร่งจ่ายตกเบิกครบภายใน 2 ก.พ. นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? หลุยส์ สก็อต-นุ่น รมิดา ร่อนหมายถึงสื่อมวลชน แจ้งกำหนดการแถลงข่าวอัปเดตการสูญเสีย พร้อมสูตินารีแพทย์ บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น หลุยส์ สก็อต-นุ่น รมิดา ร่อนหมาย แถลงสูญเสีย พร้อมหมอสูติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พีเอสวี พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ถ่ายหนังเรื่องใหม่ เผยติดใจจนไม่อยากอ่านข่าว บันเทิง

พี่หนุ่ม เล่าโมเมนต์เป็นดารา ถ่ายหนังฟอร์มยักษ์ การันตีบทดี ติดใจจนไม่อยากอ่านข่าว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กัน จอมพลัง เปิดภาพเขมรขุดคูเลต ยาวหลายกิโลฯ เติมของได้สบายๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลือสะพัด! ดร.มัลลิกา เผย เฉินจื้อ สารภาพเป็นแค่ลูกจ้าง ซัดทอด “วุ้นเส้น-คนในคลองเปรม”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารเรือช่วยเหลือวัยรุ่นจากการทำร้ายกลางแยกสรรพาวุธ ข่าว

คลิปทหารเรือใจเด็ด ขวางแก๊งโจ๋ ควงมีดรุมยำอริกลางแยก สังคมยกนิ้ว “ทำดี ต้องชื่นชม”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เด็กป.2 ถูกเพื่อนบูลลี่ “กินยาเพราะปัญญาอ่อน” เรื่องนี้ครูประจำชั้นรู้คนเดียว พ่อสงสัยข้อมูลหลุดได้ไง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟร้งค์เฟิร์ต พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“กัมพูชา” ร่วม “คณะกรรมการสันติภาพ” ของ “ทรัมป์” อย่างเป็นทางการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดับพุ่ง 30 ศพ พายุฤดูหนาวถล่มสหรัฐฯ ประชาชน 5 แสนครัวเรือนไร้ไฟฟ้าใช้ ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 30 ศพ พายุฤดูหนาวถล่มสหรัฐฯ ประชาชน 5 แสนครัวเรือนไร้ไฟฟ้าใช้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Ajit Pawar รองมุขมนตรีเครื่องบินตกเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ช็อกอินเดีย! Ajit Pawar รองมุขมนตรี เครื่องบินตกไฟลุกท่วม ดับยกลำ 5 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชาย &quot;เรวัช&quot; เผยสาเหตุ เคยคิดทิ้งเก้าอี้ตำรวจ ลั่นถ้าไปอยู่ ป.ป.ช. หลายคนเหนื่อยแน่ ข่าว

ลูกชาย “เรวัช” เผย เคยคิดทิ้งเก้าอี้ตำรวจ ลั่นถ้าไปอยู่ ป.ป.ช. หลายคนเหนื่อยแน่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบนฟิก้า พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไล่ออก ปลัดจังหวัดสงขลา เซ่นคดีทุจริตสวนปาล์มฯ สมัยนั่งนายอำเภอ ข่าวการเมือง

ไล่ออก ปลัดจังหวัดสงขลา เซ่นคดีทุจริตสวนปาล์มฯ สมัยนั่งนายอำเภอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 13:16 น.| อัปเดต: 28 ม.ค. 2569 13:16 น.
108
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใจสลาย &quot;หลุยส์-นุ่น&quot; สูญเสีย 6 ปี แห่งน้ำตา ย้อนสัมภาษณ์ ฝ่าวิกฤตเนื้องอก เพื่อมีลูก

ใจสลาย “หลุยส์-นุ่น” สูญเสีย 6 ปี แห่งน้ำตา ย้อนสัมภาษณ์ ฝ่าวิกฤตเนื้องอก เพื่อมีลูก

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569

ภูเก็ต ยืนยันไม่พบผู้ป่วยไวรัสนิปาห์ ดำเนินการเอาผิดคนปล่อยข่าวปลอม

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
เช็กเลย! ไม่ไปเลือกตั้ง 2569 จะถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง และเสียสิทธินานกี่ปี

เช็กเลย! ไม่ไปเลือกตั้ง 2569 จะถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง และเสียสิทธินานกี่ปี

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569

โมนาโก พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

เผยแพร่: 28 มกราคม 2569
Back to top button