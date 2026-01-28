เสื้อผ้าใหม่ ต้องซักก่อนใส่ไหม? เฉลยแล้ว หลายคนทำผิด เสี่ยงผิวพังไม่รู้ตัว
เคยเป็นไหม? ซื้อชุดใหม่มา สวยถูกใจ กลิ่น “ของใหม่” ยังหอมฟุ้ง อยากจะหยิบมาใส่เลยทันที ยิ่งเมื่อมีนัดด่วนหรืออยากโชว์ชุดใหม่ไวๆ แม้หลายคนจะมั่นใจเรื่องความสะอาดของตัวเอง แต่กลับละเลยความสะอาดของเสื้อผ้าใหม่ไปอย่างน่าเสียดาย
ล่าสุด ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและสิ่งทอได้ออกมาเตือนและให้คำแนะนำที่ตรงกันว่า “การซักก่อนใส่ คือทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุด” แม้ความเสี่ยงในการติดโรคร้ายแรงจากเสื้อผ้าใหม่จะต่ำ แต่ก็ยังมีอันตรายแฝงที่คุณอาจนึกไม่ถึง
ทำไมต้องซัก? เปิด 3 เหตุผลที่คุณไม่ควรสวมชุดใหม่ทันที
1. สารเคมีตกค้าง ตัวการ ผื่นแพ้-คันคะเยอ
เสื้อผ้าใหม่ที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์ เช่น โพลีเอสเตอร์หรือไนลอน มักผ่านกระบวนการเคลือบสารเคมีหลายชนิดเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น สารกันยับ สารกันเชื้อรา สารช่วยให้ผ้าคงตัว หรือสารกันสีตก สำหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย หรือมีประวัติภูมิแพ้ สารเคมีเหล่านี้สามารถกระตุ้นให้เกิดการระคายเคือง ผื่นแดง ผิวแห้ง หรืออาการโรคผื่นระคายสัมผัส ได้ทันทีที่สวมใส่
2. สีย้อมส่วนเกิน ภัยเงียบทำลายเสื้อตัวเก่ง
ในกระบวนการผลิต สีย้อมผ้าอาจไม่ได้เกาะติดเส้นใยสมบูรณ์ 100% เสมอไป การใส่เสื้อผ้าใหม่โดยไม่ซัก อาจทำให้ “สีส่วนเกิน” หลุดลอกออกมาติดผิวหนัง หรือที่แย่กว่านั้นคือ หากคุณเหงื่อออกหรือโดนน้ำ สีอาจตกใส่เสื้อผ้าชิ้นอื่นที่คุณสวมใส่อยู่ร่วมกัน หรือเปรอะเปื้อนเบาะรถและโซฟาได้
3. แหล่งสะสมเชื้อโรค จากการเดินทาง การลองชุด
กว่าเสื้อผ้าจะมาถึงมือเรา มันผ่านการเดินทางมายาวนานในห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่โรงงานผลิต โกดังเก็บของ ไปจนถึงตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการขนส่ง ซึ่งอาจใช้เวลานานเป็นเดือน ในสภาพอากาศที่ร้อนชื้น เอื้อต่อการเจริญเติบโตของ “เชื้อรา” ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
นอกจากนี้ เมื่อถึงหน้าร้าน ชุดสวยๆ เหล่านั้นอาจผ่านการหยิบจับและลองสวมใส่ จากลูกค้าหลายคนมาก่อนหน้า ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะปนเปื้อนแบคทีเรียจากผิวหนัง เหงื่อไคล หรือแม้กระทั่งปรสิตตัวจิ๋วอย่างเหา หิด ที่สามารถเกาะอยู่บนเสื้อผ้าได้นานหลายวัน
ดังนั้น ซักเสื้อผ้าใหม่ก่อนใส่ไม่ใช่เรื่องของคนอนามัยจัดเกินเหตุ แต่เป็นสุขอนามัยพื้นฐานที่ควรทำ เพียงแค่การซักธรรมดา 1 รอบ ก็เพียงพอที่จะชะล้างสารเคมีตกค้าง สีย้อมส่วนเกิน ฝุ่นละออง และเชื้อโรคต่างๆ ออกไปได้ ช่วยปกป้องผิวของคุณและลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพกวนใจในภายหลัง
